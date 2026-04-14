Nhan sắc của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 22 năm sau khi đăng quang

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, trong một gia đình công chức. Năm 2004, chị giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Cùng năm đó, Nguyễn Thị Huyền dự thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc và vào top 15 của cuộc thi.

Đến nay, chị vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và được khen là một trong những hoa hậu sở hữu vẻ đẹp thuần Việt nhất với gương mặt phúc hậu, tròn đầy.

Năm 2007, Nguyễn Thị Huyền du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex (Anh). Sau 2 năm, chị tốt nghiệp loại giỏi và trở về Việt Nam. Đến năm 2012, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền cũng rời xa showbiz, thỉnh thoảng mới tham gia một vài sự kiện. Hiện tại, hoa hậu sinh năm 1985 công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau 22 năm kể từ khi đăng quang, nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền được khen vẫn rạng rỡ. Các đường nét trên gương mặt gần như không thay đổi theo thời gian. Hoa hậu 8X từng vướng tin đồn dao kéo, song chị đã lên tiếng phủ nhận.

Người đẹp Hải Phòng cho biết, chị thích cuộc sống đơn giản, kín tiếng nên luôn thấy vui khi được sống với đam mê và truyền đạt kiến thức cho sinh viên.

Người đẹp chia sẻ quan niệm sống lạc quan, tích cực: “Càng ngày mình càng thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người và thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ".

Những lúc rảnh rỗi, Nguyễn Thị Huyền tham gia chơi thể thao, chạy bộ. Chị cũng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Pickleball nghệ sĩ Hà Nội.

Trong lần ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Thị Huyền cho biết, chị là mẹ của 3 con.

"Con gái lớn Khánh Linh đã lớn nhưng chưa bao giờ có ý định thi nhan sắc giống mẹ vì tính cách khép kín, không thích đám đông. Con là chị cả của 2 em nữa. Cả 3 bạn đều có năng khiếu nghệ thuật, thích chơi nhạc cụ nhưng không có ý định tham gia showbiz. Cuộc sống của 4 mẹ con rất vui", Nguyễn Thị Huyền kể.

Người đẹp gốc Hải Phòng chia sẻ thêm rằng, các con của chị biết mẹ là hoa hậu, từng đăng quang năm 2004 nhưng không hỏi mẹ nhiều vì... bận rộn.

"Ban ngày, tôi đi làm, các con đi học. Buổi tối cả nhà ăn uống, hỏi nhau một ngày trôi qua thế nào rồi đi ngủ nên không có thời gian hỏi chuyện về... hoa hậu", chị kể lại.

Chị nhận định, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam giúp bản thân được nhiều người biết đến, có thêm các cơ hội mới trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Huyền không ham hào quang showbiz, chưa từng nghĩ sử dụng vương miện, sự nổi tiếng để kiếm tiền.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không buồn khi đánh mất sự trẻ trung. Chị cho rằng, đó là quy luật của tạo hóa vì ai cũng phải già đi.

"Tôi là người giản dị, không quan tâm đến vẻ ngoài. Tôi nghĩ, duy trì tinh thần tích cực, vui vẻ sẽ khiến bạn đẹp từ bên trong", chị nói.

