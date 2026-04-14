Con trai Hồ Ngọc Hà gây sốt với diện mạo điển trai, cao hơn 1,8m ở tuổi 16

Gần đây, Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ - nhận được sự chú ý từ nhiều khán giả. Hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông để chúc mừng mẹ ra mắt dự án mới, Subeo mặc trang phục đơn giản, năng động.

Trong một số khoảnh khắc đứng cạnh Hồ Ngọc Hà, Subeo gây bất ngờ bởi vóc dáng cao lớn ngang mẹ. Loạt video về Subeo thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và lượt tìm kiếm. Khán giả bày tỏ thích thú về diện mạo hiện tại của con trai Hồ Ngọc Hà. Ở tuổi 16, Subeo có vẻ ngoài chững chạc, thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ.

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường "Đô La". Sau khi cha mẹ chia tay, Subeo sống cùng cha nhưng vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với mẹ.

Vốn là một trong những "rich kids" (đứa trẻ xuất thân nhà giàu) được công chúng biết đến từ nhỏ, Subeo không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng gia đình hoặc tại các sự kiện.

Ở tuổi 16, Subeo sở hữu chiều cao khoảng hơn 1,8m, gương mặt điển trai và phong thái chững chạc. Dịp giao thừa Tết Bính Ngọ, doanh nhân Cường "Đô La" gây chú ý khi đăng bức ảnh gia đình cùng Đàm Thu Trang và các con, trong đó Subeo hiện cao vượt trội so với mẹ kế.

Hiện tại, Subeo học trung học tại TPHCM, dự định du học trong tương lai. Doanh nhân Cường "Đô La" từng hé lộ hình ảnh con trai thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc tại một số vị trí trong công ty gia đình. Subeo thử sức với nhiều vai trò, từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà đến phục vụ tại nhà hàng.

Về đời sống gia đình, Hồ Ngọc Hà từng cho biết, con trai đầu lòng của cô sống tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ với người thân, luôn chăm sóc các em. Tuy nhiên, Subeo không thoải mái trước ống kính, thường tỏ ra ngại ngùng, ít nói ở môi trường đông người. Do đó, nữ ca sĩ chỉ đưa con tham dự các sự kiện quan trọng, tôn trọng mong muốn riêng của con.

Theo Hồ Ngọc Hà, Subeo ở tuổi dậy thì có nhiều thay đổi tâm lý, thường muốn làm theo ý muốn cá nhân. Vì Subeo đa phần giao tiếp bằng tiếng Anh, Hồ Ngọc Hà và chồng cũ đôi khi khó nói chuyện cùng con. Trong giai đoạn Subeo trưởng thành, Kim Lý đồng hành, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ cùng con như người bạn thân.

"Subeo được học trong môi trường nước ngoài nên rất phù hợp để nói chuyện với anh Kim Lý. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn nhận với khía cạnh tích cực. Tôi may mắn gặp được người bạn đời nước ngoài phù hợp với con, để con chia sẻ mọi thứ.

Tôi và anh Cường khó có thể nói chuyện được với con như anh Kim Lý. Ở lứa tuổi này các bạn ấy chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng trộm vía, Subeo có cá tính nhưng không bao giờ cãi lời người lớn", Hồ Ngọc Hà nói trong một cuộc phỏng vấn.

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt để con trai cảm nhận được tình yêu thương đầy đủ. Với cô, Subeo là “tình yêu lớn nhất và đầu tiên”, đồng thời gia đình sẽ luôn bên cạnh con trong quá trình trưởng thành.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Subeo và Đàm Thu Trang - vợ của doanh nhân Cường "Đô La" - cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Người mẫu Đàm Thu Trang cho biết, Subeo là cậu bé ngoan ngoãn, chín chắn. Cô và con riêng của chồng thường xuất hiện với hình ảnh gần gũi, thoải mái. Subeo cũng chủ động gọi Đàm Thu Trang là mẹ.

Năm 2023, khoảnh khắc Subeo cùng cha và các em tặng bánh sinh nhật cho Đàm Thu Trang từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Dù quan tâm, chăm sóc con riêng của chồng, Đàm Thu Trang cho biết cô luôn giữ chừng mực trong cách ứng xử, không can thiệp trực tiếp vào việc nuôi dạy con. Cô cũng khẳng định tôn trọng vai trò của mẹ ruột Subeo, cho rằng cậu chỉ có một người mẹ là Hồ Ngọc Hà.

Ở tuổi 16, Subeo có sở thích chơi thể thao, tham gia nhiều hoạt động kỹ năng, trại hè. Ngoài ra, cậu cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện để rèn luyện sự tự lập.

Chia sẻ vào tháng 11/2025, doanh nhân Cường "Đô La" cho biết Subeo từng chủ động dùng khoản tiền sinh hoạt được bố cho hằng tuần để mua thực phẩm, nước uống và một số vật dụng thiết yếu, sau đó nhờ tài xế đưa đến điểm tiếp nhận nhằm đóng góp hỗ trợ người dân vùng lũ.

Nam doanh nhân bày tỏ niềm tự hào khi con trai có ý thức sẻ chia, chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện trong khả năng của mình.

Phong cách thời trang của Subeo thiên về sự đơn giản. Từ trang phục thường ngày như áo thun, quần short đến trang phục dự sự kiện, cậu đều lựa chọn quần áo phù hợp lứa tuổi. Hồ Ngọc Hà từng cho biết, con trai đầu lòng của cô luôn mặc những gì thoải mái nhất, không quan trọng phải diện đồ đắt tiền, đồ hiệu. "Đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con", ca sĩ nói.

