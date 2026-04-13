Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Từ tin nhắn "chào em" đến hôn nhân gây chú ý

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lần đầu xuất hiện công khai khi nam cầu thủ có mặt cổ vũ người đẹp tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại đây, Doãn Hải My gây chú ý với hình ảnh nhẹ nhàng, lọt vào top 10 chung cuộc. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu là hậu vệ nổi bật của làng bóng đá Việt Nam, từng tạo dấu ấn tại giải U23 châu Á 2018.

Chia sẻ về giai đoạn tìm hiểu nhau, Đoàn Văn Hậu cho biết anh ấn tượng và nảy sinh tình cảm với người đẹp Hà thành ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi đó, anh đã chọn cách làm quen đơn giản là gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Tin nhắn đầu tiên chỉ là biểu tượng vẫy tay kèm câu “hello em” (xin chào em).

Về phần Doãn Hải My, cô cho biết cách tiếp cận của Đoàn Văn Hậu có phần “nhạt”, nhưng lại khiến cô khá ấn tượng. Tuy nhiên, thời điểm đó cô chưa phản hồi vì bận việc học. Đoàn Văn Hậu khi đó vẫn kiên trì trò chuyện với người đẹp trước khi nhận được tín hiệu tích cực.

Đến tháng 8/2020, cả hai chính thức hẹn hò. Trong suốt thời gian yêu, cặp đôi khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư. Sau khoảng 2 năm, họ mới công khai mối quan hệ và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau hơn.

Đoàn Văn Hậu được đánh giá là một trong những cầu thủ có thu nhập tốt tại V-League, từng thi đấu tại châu Âu và đắt show quảng cáo, tài trợ. Trong khi đó, Doãn Hải My xuất thân trong gia đình kinh doanh tại Hà Nội, đồng thời phát triển công việc riêng và hoạt động trên mạng xã hội. Sự tương xứng về ngoại hình, cùng nền tảng cá nhân của cả hai khiến mối quan hệ của họ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau thời gian dài gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 11/2023 với lễ cưới được cho là "như mơ". Hôn lễ của họ có sự góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân. Hình ảnh cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự quan tâm của khán giả với nhiều phản hồi tích cực.

Tháng 3/2024, Doãn Hải My thông báo mang thai con đầu lòng và đến tháng 6 cùng năm, cô sinh bé trai, đặt tên thân mật là Lúa. Sau khi sinh con, người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời hoạt động với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng) trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, sau khi bán căn hộ chung cư, cặp đôi đã xây một căn nhà riêng tại Hà Nội. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình trẻ.

Sau gần 3 năm kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn duy trì sự gắn bó, thường xuyên dành thời gian cho gia đình cũng như các chuyến du lịch riêng. Vào những dịp đặc biệt, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm và những cử chỉ tình cảm. Doãn Hải My được nhận xét giữ phong độ nhan sắc sau khi sinh con, trong khi Đoàn Văn Hậu thể hiện sự chăm sóc, đồng hành cùng vợ.

Bên cạnh những hình ảnh tích cực, cặp đôi cũng từng đối diện với một số tin đồn. Năm 2023, Đoàn Văn Hậu từng vướng nghi vấn nhắn tin làm quen Doãn Hải My khi đang trong mối quan hệ khác. Trước thông tin này, Doãn Hải My lên tiếng làm rõ: “Chúng tôi chỉ bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu khi cả hai đều độc thân. Tôi muốn lên tiếng nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có".

