Nữ diễn viên “lên phim là bị ghét” ngoài đời là tiểu thư gợi cảm, điệu đà

Diễn viên giờ vàng Hàn Trang điệu đà với phong cách tiểu thư Hà thành (Video: Mai Châm).

Hàn Trang (tên thật Nguyễn Thùy Trang, SN 2000) không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cô góp mặt trong nhiều dự án phim VTV như Hướng dương ngược nắng, Nhà trọ Balanha, Món quà của cha... Điểm chung ở các vai diễn của cô là hình tượng xinh đẹp nhưng tính cách khó ưa có phần đỏng đảnh, đôi khi ích kỷ và tạo ra nhiều xung đột.

Đặc biệt, trong phim Mình yêu nhau bình yên thôi, nhân vật Linh do Hàn Trang thể hiện thuộc tuyến người thứ 3, liên tục vướng vào những tình huống gây tranh cãi. Vai diễn này khiến cô trở thành gương mặt khiến khán giả "ghét cay ghét đắng", nhưng đồng thời cũng là dấu mốc cho thấy khả năng nhập vai của một diễn viên trẻ.

Hiện tại, Hàn Trang tham gia phim truyền hình Ngược đường ngược nắng phát sóng trên VTV1, đảm nhận vai Hồng - nhân vật được xây dựng với tính cách “vì yêu cứ đâm đầu”, hứa hẹn tạo thêm nhiều xung đột gay cấn trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, Hồng có nhiều cảnh tương tác với cặp đôi nhân vật chính Mai - Trung do Ngọc Huyền và Đình Tú thể hiện. Đáng chú ý, đây cũng là hai diễn viên là vợ chồng ngoài đời, tạo nên những tình huống đáng chú ý trong quá trình ghi hình.

Chia sẻ về vai diễn này, Hàn Trang cho biết đây là lần thứ hai cô có cơ hội làm việc cùng diễn viên Đình Tú, sau khi từng tham gia một vai nhỏ trong Hướng dương ngược nắng.

Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu có phần áp lực khi đóng cặp với Đình Tú trong bối cảnh Ngọc Huyền - vợ nam diễn viên - cũng tham gia dự án. “Những ngày đầu quay chung, tôi khá ngại vì phải diễn những phân đoạn thể hiện tình cảm với "chồng người ta". Tuy nhiên, anh Tú và chị Huyền đều rất chuyên nghiệp, chủ động tạo không khí thoải mái để tôi dễ nhập vai hơn”, Hàn Trang chia sẻ.

Nếu trên phim, Hàn Trang gắn với hình ảnh những cô gái “đỏng đảnh, dễ ghét”, thì ngoài đời, cô lại có phong cách thân thiện, gần gũi. Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong cốt cách mang theo thần thái của một nàng tiểu thư kinh kỳ, hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.

Nữ diễn viên yêu thích trang phục có tông màu sáng và trung tính, đặc biệt là gam trắng và be, những màu sắc giúp tôn lên làn da và tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.

Trong bộ trang phục đầu tiên thực hiện chụp hình cùng ê-kíp Dân trí, Hàn Trang lựa chọn váy quây tông be kết hợp bốt cao cổ trắng cho thấy cách cô xử lý thời trang theo hướng dung hòa giữa mềm mại và hiện đại.

Phom váy ôm, phần vai trần và chất liệu rủ nhẹ tạo cảm giác thanh thoát, trong khi đôi bốt cao cổ lại mang đến điểm nhấn mang tính tạo hình, giúp tổng thể không hề đơn điệu mà vẫn toát lên vẻ thời thượng.

Thiết kế tối giản nhưng ôm dáng, nhấn vào đường cong cơ thể, tạo nên vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa kín đáo. Cách tạo dáng nhẹ nhàng, ánh nhìn tiết chế cũng góp phần làm nổi bật thần thái kiêu kỳ của cô.

Nữ diễn viên cho biết phong cách nữ tính, “tiểu thư”, không phải là sự định hình hình tượng trước công chúng có chủ đích mà xuất phát từ sở thích cá nhân.

“Tôi không mất nhiều thời gian để xây dựng hình tượng, vì đó vốn là con người mình. Tôi thích sự nhẹ nhàng, điệu đà, nữ tính”, Hàn Trang chia sẻ.

Phong cách “điệu đà” mà cô tự nhận thể hiện rõ qua cách xử lý tóc và phụ kiện. Kiểu tóc buộc nửa đầu, nhấn bằng những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, cùng lối trang điểm trong trẻo tạo cảm giác mềm mại, gần với hình ảnh tiểu thư Hà thành của Hàn Trang,

Ở bộ trang phục thứ 2, Hàn Trang lựa chọn một chiếc váy trắng trễ vai, chất liệu mỏng nhẹ với phần tà bay mềm mại mang đến hình ảnh nữ tính, trong trẻo nhưng vẫn có điểm nhấn gợi cảm ở phần vai và chân.

Phụ kiện đi kèm nổi bật là chiếc túi ánh kim nhỏ gọn, tạo điểm nhấn thị giác mà không phá vỡ tổng thể thanh lịch. Lối trang điểm thiên về tông hồng nhạt, trong veo, kết hợp kiểu tóc buông dài giúp hoàn thiện hình ảnh của nữ diễn viên.

Ở góc độ cá nhân, Hàn Trang tự nhận mình ngoài đời có nhiều điểm khác biệt nhưng cũng tồn tại những nét tương đồng với các nhân vật từng thể hiện. Cô miêu tả bản thân là người “hiền, nhẹ nhàng”, có phần điệu đà và khá nhạy cảm.

Về quan điểm làm đẹp, Hàn Trang nhìn nhận đây là nhu cầu chính đáng trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt với diễn viên, những người xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Đặc biệt trong bối cảnh khán giả ngày nay không chỉ quan tâm đến diễn xuất mà còn chú ý đến ngoại hình của diễn viên, nên cô cho rằng đầu tư để bản thân hoàn thiện hơn là điều hợp lý.

Hàn Trang cũng thẳng thắn thừa nhận từng can thiệp thẩm mỹ, bao gồm làm răng và chỉnh sửa mũi từ năm 2023. Theo cô, việc công khai những thay đổi này là bình thường. “Tôi nghĩ rằng hoàn thiện bản thân thì không có lý do gì phải che giấu”, nữ diễn viên cho biết.

Cô cho hay, bản thân đã nỗ lực giảm khoảng 5kg để tham gia vào dự án phim Ngược đường ngược nắng nhằm cải thiện hình ảnh trên màn ảnh. Việc thay đổi cân nặng khiến gương mặt Hàn Trang trở nên gọn hơn, dẫn đến việc nhiều khán giả nhận ra sự khác biệt rõ rệt so với trước.

Sau khi cô giảm cân, nhiều người hâm mộ từng hỏi rằng liệu cô có can thiệp thẩm mỹ một lần nữa hay không, nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ thông tin.

Một trong những góp ý của khán giả khiến cô chú ý là việc ngoại hình chưa thực sự phù hợp với các vai diễn được mô tả là xinh đẹp. Từ đó, nữ diễn viên chủ động điều chỉnh, kiểm soát cân nặng, tạo hình để hình ảnh trở nên thanh thoát hơn trên màn ảnh.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam