Mốt áo dài ren, kim sa "gây sốt" mùa Tết năm nay

Mỗi dịp Tết đến, áo dài lại chứng kiến những biến chuyển mới mẻ về chất liệu và phong cách. Năm nay, bên cạnh lụa truyền thống, áo dài ren và kim sa đang trở thành xu hướng nổi bật, xuất hiện dày đặc trong các bộ ảnh Tết, bộ sưu tập của nhà thiết kế và thị trường may đo.

Xu hướng này phản ánh mong muốn làm mới áo dài theo hướng lộng lẫy, nổi bật hơn, phù hợp với không khí lễ hội. Ren mang đến vẻ mềm mại, nữ tính, trong khi kim sa tạo hiệu ứng bắt sáng, giúp trang phục rực rỡ hơn khi lên hình hoặc dự tiệc Tết.

Tuy nhiên, khác với các chất liệu truyền thống dễ mặc, áo dài ren và kim sa đòi hỏi sự tính toán tinh tế trong thiết kế và khi mặc. Nếu không khéo léo, trang phục dễ trở nên nặng nề, phô trương hoặc làm mất đi phom dáng đặc trưng của áo dài Việt Nam.

Với áo dài ren, độ dày và hoa văn là yếu tố then chốt. Ren quá mỏng, họa tiết lớn hoặc dày đặc có thể khiến trang phục thiếu tinh tế. Các chuyên gia thời trang khuyến nghị ưu tiên ren có nền vải chắc, họa tiết nhỏ, đều, màu sắc trung tính như trắng ngà, be, hồng phấn, vàng nhạt.

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng chia sẻ rằng, áo dài ren đẹp nhất khi được đặt đúng bối cảnh và người mặc hiểu rõ giới hạn của chất liệu này. Cô khuyên nên ưu tiên các thiết kế ren dệt thưa vừa phải, có lớp lót cùng tông để tránh cảm giác "mặc như không mặc" và giữ được vẻ kín đáo cần có của áo dài.

Triệu Thúy Hằng nhấn mạnh phom dáng là yếu tố then chốt. Áo dài ren nên ôm vừa cơ thể, tránh bó sát quá mức, đặc biệt ở phần eo và hông, bởi ren vốn đã tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Về phụ kiện, cô đề cao sự tối giản. Áo dài ren không cần nhiều điểm nhấn, chỉ nên kết hợp cùng giày cao gót trơn, túi xách nhỏ và trang sức mảnh để tổng thể hài hòa. "Ren đã là chất liệu nổi bật, nếu quá nhiều phụ kiện sẽ khiến bộ trang phục mất đi sự thanh lịch vốn có của áo dài", Triệu Thúy Hằng nói.

Đối với áo dài kim sa, cần xử lý phù hợp để tránh cảm giác nặng nề, quá lố. Nhiều nhà thiết kế chọn cách tạo điểm nhấn ở phần thân trước, cổ áo hoặc tay áo, vừa tạo hiệu ứng lấp lánh vừa tránh sự thái quá, phù hợp với nhiều độ tuổi.

Về phom dáng, các thiết kế ren và kim sa năm nay vẫn giữ cấu trúc áo dài truyền thống, với tà áo rõ ràng, độ rủ tự nhiên, cổ áo gọn gàng. Những kiểu ôm sát quá mức hoặc cắt xẻ mạnh dễ làm mất đi tinh thần thanh lịch và sự trang trọng của áo dài trong bối cảnh Tết. Tuy nhiên, áo dài kim sa vẫn có thể phá cách ở phần tay áo, họa tiết trên thân áo.

Người mẫu Nguyễn Đỗ Linh Ngọc nhận định áo dài kim sa là chất liệu "khó chiều" nhưng giàu hiệu ứng thị giác nếu biết tiết chế và phối hợp hợp lý. Cô khuyên nên kết hợp áo dài kim sa với quần lụa trơn, cùng tông hoặc chênh lệch sắc độ nhẹ để tạo chiều sâu, tránh quần có hoa văn hoặc chất liệu quá bóng.

Phụ kiện nên nhỏ gọn, tinh giản, ưu tiên trang sức mảnh, giày cao gót trơn màu nude hoặc ánh kim nhạt. Kiểu tóc và trang điểm cũng cần tiết chế, tập trung vào làn da và đường nét gương mặt để giữ tổng thể sang trọng, đúng tinh thần áo dài.

Linh Ngọc đặc biệt lưu ý khâu bảo quản áo dài kim sa, bởi đây là chất liệu dễ hư hỏng nếu xử lý không đúng cách. Cô cho biết áo dài kim sa không nên giặt máy hoặc vắt mạnh, tốt nhất là giặt tay nhẹ nhàng bằng nước lạnh, hạn chế dùng chất tẩy. Sau khi giặt, áo cần được trải phẳng, thấm nước bằng khăn khô rồi phơi ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để kim sa không bị xỉn màu hay bong tróc.

Khi cất giữ, người mẫu khuyến cáo nên treo áo dài kim sa bằng móc có đệm vai hoặc gấp nhẹ, bọc trong túi vải thoáng khí, tránh túi nilon kín. "Nếu được bảo quản đúng cách, áo dài kim sa có thể giữ độ sáng và phom dáng lâu dài, không chỉ mặc một mùa Tết mà còn phù hợp với nhiều dịp trang trọng khác", Linh Ngọc nhấn mạnh.

Bên cạnh áo dài kim sa và ren, áo dài lụa 4 tà cũng đang trở lại mạnh mẽ trong mùa Tết năm nay, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm vẻ đẹp nền nã, mềm mại nhưng vẫn có điểm nhấn mới mẻ.

Theo diễn viên Bích Ngọc, thiết kế 4 tà tạo chuyển động uyển chuyển hơn khi di chuyển, giúp dáng người trông thanh thoát, cao ráo, đặc biệt phù hợp với những không gian lễ hội, du xuân hoặc các nghi lễ truyền thống đầu năm.

Về chất liệu, Bích Ngọc khuyên nên ưu tiên lụa tơ tằm hoặc lụa pha có độ rủ tốt, bề mặt mịn, bắt sáng vừa phải để tôn phom áo mà không gây cảm giác nặng nề. Với áo dài lụa 4 tà, các gam màu trơn hoặc họa tiết in chìm, thêu tay tinh tế sẽ mang lại hiệu ứng sang trọng, tránh những mảng trang trí quá dày khiến tổng thể trở nên rối mắt.

Khi phối đồ, nữ diễn viên gợi ý kết hợp áo dài lụa 4 tà với quần lụa hoặc quần voan cùng tông, dáng rộng vừa phải để tạo sự mềm mại, liền mạch. Phụ kiện nên tối giản, có thể nhấn bằng trâm cài tóc, hoa tai ngọc trai nhỏ hoặc túi xách cầm tay dáng cổ điển.

"Áo dài lụa 4 tà vốn đã đủ duyên dáng, điều quan trọng là giữ cho tổng thể hài hòa, không nên tham nhiều chi tiết", Bích Ngọc chia sẻ.

Về bảo quản, cô lưu ý áo dài lụa 4 tà cần được giặt tay nhẹ, tránh ngâm lâu trong nước, phơi trong bóng râm và là ở nhiệt độ thấp. Khi cất giữ, nên treo áo ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng và độ ẩm cao để giữ độ bền màu và độ rủ tự nhiên của lụa.

