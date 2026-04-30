Ở Hà Nội nên đi đâu chơi dịp 30/4-1/5?

Với bán kính chỉ từ vài km đến khoảng 60km, hàng loạt điểm đến từ núi rừng, hồ nước đến không gian văn hóa - lịch sử đang trở thành lựa chọn “giải nhiệt” lý tưởng dịp 30/4-1/5 mà không lo mệt mỏi vì di chuyển xa.

Vườn quốc gia Ba Vì (cách trung tâm 50-60km)

Với diện tích gần 11.000 ha, vườn quốc gia Ba Vì được coi là "lá phổi xanh" phía Tây thủ đô Hà Nội. Tại vườn quốc gia có các địa điểm tham quan như vườn xương rồng, với kiến trúc độc đáo, nơi quy tụ hàng trăm loài xương rồng đa dạng về hình dáng, kích thước.

Không chỉ có thiên nhiên, Ba Vì còn mang vẻ đẹp trầm mặc, pha chút huyền bí của các công trình cổ. Nổi bật là nhà thờ đổ với những bức tường rêu phong, mái vòm đã mất, ẩn hiện giữa rừng già. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa vỡ, không gian nơi đây trở nên ma mị và đầy chất cổ điển.

Trên đỉnh núi Tản Viên, đền Thượng - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên (Sơn Tinh) - là điểm đến linh thiêng. Hành trình chinh phục hàng trăm bậc đá dẫn lên đỉnh sẽ được đền đáp bằng tầm nhìn bao quát núi rừng và sông Đà hùng vĩ.

Đáng chú ý, cung đường lên đỉnh Ba Vì với nhiều khúc cua tay áo dốc và uốn lượn mang lại trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu thích cảm giác lái. Một bên là vách núi, một bên là mây ngàn, tạo nên hành trình khó quên trong dịp nghỉ lễ.

Phương tiện: Xe máy hoặc ô tô cá nhân (khoảng 1,5-2h)

Xe máy: 3.000-5.000 đồng/chiếc.

Ô tô (dưới 10 chỗ): Khoảng 20.000-25.000 đồng/lượt.

Vé vào cửa: Khoảng 60.000 đồng/người.

Lưu ý: Nên thử các đặc sản địa phương như gà đồi, sữa dê, bánh sữa Ba Vì. Mang theo áo khoác mỏng vì nhiệt độ trên núi có thể giảm nhanh vào chiều tối.

Kiểm tra kỹ phương tiện nếu di chuyển bằng xe máy do đường đèo dốc dài. Nên xuất phát sớm (trước 7h) để tránh nắng và tình trạng đông đúc.

Đồng Mô (cách trung tâm khoảng 40km)

Chỉ mất khoảng 1h di chuyển, Đồng Mô mở ra một không gian khoáng đạt, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào của phố thị.

Nổi bật tại đây là hồ nước rộng mênh mông, bao quanh bởi những thung lũng cỏ xanh mướt và các đảo nhỏ nhấp nhô, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa thư thái.

Đồng Mô đặc biệt phù hợp với các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể dựng lều cắm trại, tổ chức tiệc BBQ bên hồ, đốt lửa trại và tận hưởng không khí trong lành. Những trải nghiệm dưới nước như chèo SUP, câu cá hay ngồi thuyền ngắm cảnh lúc chiều muộn cũng được nhiều người ưa thích.

Một điểm check-in quen thuộc là khu biệt thự Phan Thị - bối cảnh trong phim Người phán xử, gây ấn tượng với kiến trúc phương Tây sang trọng, pha chút huyền bí.

Không gian thoáng đãng, gió hồ mát rượi khiến Đồng Mô trở thành nơi lý tưởng để kết nối bạn bè, gia đình, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn khi ánh nắng nhuộm vàng mặt nước.

Vé vào cửa trong ngày giá khoảng 80.000 đồng một lượt. Giá thuê lều cắm trại qua đêm từ khoảng 250.000 đồng, tùy vào số lượng người.

Phương tiện: Xe máy hoặc ô tô cá nhân

Lưu ý: Vào dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đổ về rất đông nên các dịch vụ như thuê lều hoặc bàn ăn tại nhà hàng thường hết sớm. Bạn nên liên hệ đặt trước ít nhất 3 ngày để đảm bảo có chỗ và giữ được giá tốt.

Nếu đi theo nhóm đông, nên chuẩn bị sẵn đồ ăn hoặc thuê bếp nướng tại chỗ để tiết kiệm chi phí. Buổi chiều, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn, là lúc Đồng Mô đẹp nhất để thư giãn và chụp ảnh.

Bãi đá sông Hồng

Không cần đi xa, chỉ mất vài phút di chuyển từ trung tâm, bãi đá sông Hồng mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt - nơi cỏ hoa, bãi bồi và gió sông hòa quyện.

Bãi đá sông Hồng từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ với hàng loạt tiểu cảnh từ cổ điển đến hiện đại. Nhiều người chọn nơi này để picnic cuối ngày, trải thảm trên cỏ, ăn nhẹ và tận hưởng không khí ven sông. Một số dịch vụ như cưỡi ngựa, dạo bộ cũng mang lại trải nghiệm thú vị.

Không gian thoáng đãng, tách biệt với sự ồn ào của phố xá khiến nơi đây trở thành điểm “chill” lý tưởng, đặc biệt vào buổi chiều muộn.

Phương tiện: Xe máy, ô tô hoặc xe buýt

Lưu ý: Thời điểm đẹp nhất là từ 16h đến 18h, khi nắng dịu, gió sông mát lành và ánh sáng “vàng” giúp ảnh chụp trở nên lung linh hơn.

Làng gốm Bát Tràng

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, đây là nơi bạn có thể vừa tìm hiểu văn hóa truyền thống, vừa thỏa sức sáng tạo nghệ thuật.

Sự giao thoa độc đáo giữa những ngõ nhỏ rêu phong của làng cổ và kiến trúc hiện đại, bề thế của Bảo tàng Gốm (Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt) với những đường cong xoáy ốc lấy cảm hứng từ bàn xoay thủ công.

Tại đây du khách có thể thử tài làm nghệ nhân: Trực tiếp nặn và trang trí các sản phẩm gốm sứ trên bàn xoay cực vui cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Bạn cũng sẽ có những bức ảnh đẹp với góc kiến trúc siêu lạ và các khu trưng bày nghệ thuật gốm sứ tinh xảo.

Du khách có thể dạo chợ gốm, tìm mua những món đồ gia dụng, trang trí xinh xắn với mức giá gốc tại xưởng.

Không gian mang đậm hơi thở làng nghề, vừa gần gũi vừa thú vị, là điểm đến tuyệt vời để gia đình gắn kết và "đổi gió" trong ngày nghỉ lễ.

Nếu đến Bát Tràng đừng quên thưởng thức cỗ Bát Tràng và món Canh măng mực - đặc sản truyền thống trứ danh của các dịp lễ hội, đình đám tại làng gốm này bạn nhé.

Phương tiện: Xe máy, ô tô hoặc xe buýt

Lưu ý: Làng đi bộ nhiều, nắng khá gắt vào trưa. Nên mang mũ, áo chống nắng, nước uống để tránh mệt, đồng thời hỏi giá kỹ khi mua đồ và trải nghiệm nặn gốm.

Lăng Bác - Hoàng Thành - Hồ Tây

Nếu không muốn di chuyển ra ngoại thành Hà Nội, du khách hoàn toàn có thể có 1 ngày trải nghiệm thư thái ngay trong nội thành Hà Nội.

Bắt đầu buổi sáng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Ba Đình. Bạn sẽ cảm nhận được không khí trang nghiêm khi viếng Bác, thăm nhà sàn, ao cá và Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngay gần đó, hãy ghé thăm Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới với những cổng thành rêu phong và khu khảo cổ nghìn năm tuổi, nơi cực kỳ lý tưởng cho những bộ ảnh phong cách cổ điển.

Chiều, sau khi dạo bước qua các di tích, hãy di chuyển khoảng 5 phút ra Hồ Tây để hưởng trọn gió mát. Đây là lúc lý tưởng nhất để đạp xe thong dong, ngồi cà phê ven đường Thanh Niên hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ đẹp như một bức tranh.

Ẩm thực: Đừng quên thưởng thức các món đặc trưng dọc cung đường này như phở cuốn Ngũ Xã, bánh tôm Hồ Tây hay kem hồ Tây mát lạnh.

Lưu ý: Vì đây là khu vực trung tâm, bạn nên ưu tiên trang phục lịch sự khi vào Lăng và Hoàng thành. Hãy đi sớm vào buổi sáng để tận hưởng không gian yên bình nhất nhé!

Lưu ý khi đi chơi quanh Hà Nội dịp 30/4

Chi phí dự kiến: Dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng/người cho một ngày đi chơi.

Chuẩn bị: Luôn ưu tiên mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ để chủ động trong các tình huống dịch vụ ăn uống đông đúc dịp lễ.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra thuận lợi, bạn hãy lưu ý các lựa chọn di chuyển sau:

Xe máy: Lựa chọn tối ưu cho nhóm bạn trẻ hoặc cặp đôi. Sự linh động cao, dễ dàng dừng đỗ, chi phí rẻ. Hãy đảm bảo xe được bảo dưỡng trước chuyến đi.

Ô tô cá nhân: Phù hợp cho gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, an toàn và thoải mái trước thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý tìm điểm đỗ xe tại các địa điểm tham quan.

Xe buýt: Nếu chọn các điểm trong nội đô như Lăng Bác, Hoàng thành, Hồ Tây, xe buýt hoặc các ứng dụng đặt xe công nghệ là lựa chọn rất tiện lợi, tránh được nỗi lo tìm chỗ đỗ xe.

Dịp lễ thường nắng nóng, nên ưu tiên đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Chọn đúng điểm đến và chuẩn bị kỹ, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ 30/4 trọn vẹn ngay tại Hà Nội.