5 quán cà phê phủ cờ đỏ sao vàng ở TPHCM, khách rần rần check-in dịp 30/4

Những ngày cuối tháng 4, sắc đỏ của cờ Tổ quốc bắt đầu phủ khắp các con phố ở TPHCM. Không chỉ ở những tuyến đường lớn, nhiều quán cà phê cũng kịp “bắt sóng” không khí lễ, trang trí cờ đỏ sao vàng, tạo nên những góc nhỏ vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc.

Dưới đây là 5 quán cà phê ở TPHCM mang đậm tinh thần “yêu nước”, nơi bạn vừa có thể hòa mình vào không khí 30/4, vừa có thể lưu lại những khung hình check-in ấn tượng.

Cà phê Ống

Đây là một điểm dừng chân thú vị trong danh sách những quán “nhuộm đỏ” dịp 30/4 năm nay. Thay vì dùng ly nhựa quen thuộc, đồ uống ở đây được đựng trong ống tre, đi kèm ống hút cỏ bàng, mang lại cảm giác vừa lạ mắt vừa gần gũi.

Đặc biệt, mỗi phần nước đều được gắn thêm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh, tạo nên tổng thể rực rỡ, đúng tinh thần ngày lễ.

Dịp 30/4, quán tiếp tục làm mới hình ảnh với các tem dán mang thông điệp tự hào dân tộc, nhờ đó, nơi này thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách đến để vừa thưởng thức đồ uống vừa có ảnh check-in.

Thực đơn của quán tập trung vào các món cà phê, trong đó cà phê sữa và cà phê cốt dừa là hai lựa chọn được ưa chuộng. Bên cạnh đó, quán còn tổ chức các workshop như vẽ nón lá, vẽ lên ống tre trong dịp lễ, tạo thêm hoạt động tương tác cho khách.

Dù không còn cảnh chen chúc như thời điểm mới gây sốt, theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến quán vẫn duy trì ổn định.

Vào dịp lễ 30/4, quán thường đông hơn ngày thường, đặc biệt vào buổi sáng và cuối tuần khi nhu cầu check-in tăng cao. Do đó, khách cần cân nhắc lựa chọn khung giờ thích hợp. Không gian quán khá hạn chế, chủ yếu phục vụ theo hình thức mang đi nên không thật sự phù hợp để ngồi lại lâu vào giờ cao điểm.

Địa chỉ: 1 Sương Nguyệt Anh, phường Phạm Ngũ Lão, TPHCM Thời gian hoạt động: 7h-18h Giá tham khảo: 40.000-54.000 đồng/ống

Tiệm cà phê Han

Tiệm cà phê Han không có diện tích quá lớn, nhưng các góc được chia nhỏ và bày trí rất gọn gàng, chỉn chu. Những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí khéo léo, kết hợp cùng các mảng xanh từ cây lá tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu. Nhờ vậy, dù đứng ở góc nào, khách cũng dễ dàng có được những khung hình đẹp mà không cần phải “canh” quá nhiều.

Phong cách trang trí của quán thiên về sự gần gũi, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật để bắt trọn tinh thần ngày lễ. Xen giữa sắc đỏ là những khoảng xanh mát mắt, giúp tổng thể không gian trở nên cân bằng.

Quán còn dựng một sạp báo mang màu sắc truyền thống, trở thành không gian hoài niệm cho những bức ảnh check-in. Xung quanh là một số hình ảnh gợi lại các dấu mốc lịch sử của dân tộc, nhắc nhớ về thế hệ đi trước và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, tạo nên chiều sâu cảm xúc cho không gian vốn giản dị.

Thực đơn của quán khá đa dạng với các lựa chọn quen thuộc như cà phê đen, cà phê sữa, cà phê muối, trà sữa, nước sâm dứa… kèm theo một vài món ăn vặt như bánh tráng.

Điểm cộng lớn là mức giá đồ uống rất “mềm”, chỉ dao động khoảng 20.000-35.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách, từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng muốn tìm một chỗ vừa túi tiền mà vẫn có không khí 30/4.

Đáng chú ý, đồ uống tại đây cũng được chăm chút theo tinh thần ngày lễ, ly nước được in hình bản đồ Việt Nam và trang trí hình cờ đỏ sao vàng phía trên, vừa là điểm nhấn thị giác vừa khiến trải nghiệm của khách trở nên trọn vẹn hơn.

Địa chỉ: 1162 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-23h Giá tham khảo: 15.000-35.000 đồng

Nhà mình Coffee

Nhà Mình Coffee là địa điểm quen thuộc với giới trẻ nhờ lợi thế không gian rộng rãi, được chia thành nhiều khu linh hoạt, từ phòng máy lạnh đến khu ngoài trời thoáng đãng. Càng gần dịp 30/4, quán càng trở nên nổi bật khi “khoác áo mới” với những dải cờ đỏ sao vàng treo phía trên, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Những lá cờ đung đưa theo gió không chỉ bắt mắt mà còn khiến không khí lễ lan tỏa trong từng góc nhỏ. Cùng với đó là các chi tiết như bản đồ Việt Nam và những điểm nhấn mang sắc màu đỏ vàng, giúp tổng thể không gian thêm phần sinh động.

Nhờ diện tích rộng và cách bài trí thoáng, quán vừa phù hợp để check-in, vừa là điểm hẹn quen thuộc của người trẻ và các gia đình sau giờ học tập, làm việc.

Quán thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, như acoustic vào tối thứ 5 và thứ 7, saxophone vào tối chủ nhật, trong khung giờ từ 19h đến 21h30. Các chương trình này mang lại không khí sôi động, khiến lượng khách tăng lên đáng kể.

Nếu muốn tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện, khách nên cân nhắc thời điểm ghé quán. Cần lưu ý, vào những buổi có biểu diễn, quán áp dụng mức giá đồng giá 80.000 đồng cho mỗi phần nước.

Thực đơn tại quán khá đa dạng với các lựa chọn quen thuộc như cà phê, trà và trà sữa, giá ngày thường dao động khoảng 40.000-60.000 đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, hương vị đồ uống chưa thực sự nổi bật so với mặt bằng chung. Món được nhiều thực khách đánh giá ngon chính là cà phê kem trứng. Trong khi đó, các loại trà sữa hơi ngọt, hương vị chưa đặc sắc. Bù lại, quán phục vụ trà đá miễn phí, tạo cảm giác thoải mái cho khách khi ngồi lâu.

Ngoài ra, khu vực giữ xe có bảo vệ trông coi, đảm bảo an toàn, cùng đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, dễ tạo thiện cảm. Nhìn chung, nơi đây phù hợp với những khách tìm kiếm một không gian rộng, nhiều hoạt động và đậm không khí lễ hội, hơn là trải nghiệm đồ uống đặc sắc.

Địa chỉ: 2 Nguyễn Đức Thuận, phường Tân Bình, TPHCM Giờ mở cửa: 24/24 Giá tham khảo: Khoảng 50.000 đồng/ly

Hỉn Coffee

Quán cà phê này được thiết kế theo dạng tòa nhà nhiều tầng, kết hợp linh hoạt giữa không gian trong nhà và khu vực ngoài trời thoáng đãng. Điểm đáng chú ý là suốt nhiều năm qua, quán luôn chủ động làm mới diện mạo theo từng dịp trong năm, bắt nhịp nhanh với xu hướng để mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khách.

Chỉ cần gọi một món nước, khách có thể thoải mái chụp ảnh bằng cả máy ảnh lẫn điện thoại mà không bị giới hạn.

Ngay từ lối vào, không khí lễ đã hiện rõ với sắc đỏ phủ kín. Những dây cờ đỏ sao vàng giăng cao, xen lẫn nón lá in hình ngôi sao tạo nên khung cảnh nổi bật. Bên trong còn có sạp báo nhỏ và lá cờ Tổ quốc cỡ lớn, trở thành nơi thu hút nhiều người dừng lại check-in.

Một điểm nhấn khác là mô hình bản đồ Việt Nam được đặt giữa mảng xanh cây lá, tạo nên sự tương phản bắt mắt, vừa mang ý nghĩa biểu tượng vừa giúp bức ảnh thêm phần tươi mát. Không gian được bố trí nhiều góc chụp đa dạng, từ sắc đỏ rực rỡ đến những khu vực phủ xanh cây cảnh, giúp khách có thêm lựa chọn khi chụp hình.

Thực đơn quán khá phong phú, từ cà phê, đá xay, trà trái cây, trà sữa đến các món ăn nhẹ như bánh ngọt, bánh bao, xôi hay đồ chiên - đủ để khách ghé ăn sáng hoặc ngồi lâu trò chuyện.

Quán có khu vực giữ xe tương đối an toàn, thuận tiện cho khách ghé thăm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chất lượng đồ uống chưa thật sự nổi bật, đặc biệt là một vài loại trà trái cây còn thiên về vị si rô.

Dù vậy, với không gian trang trí bắt mắt và liên tục cập nhật theo mùa, nơi đây vẫn là điểm check-in “hot” mỗi dịp lễ. Vào giờ cao điểm, quán thường khá đông, khách có thể phải chờ để có được những khung hình ưng ý.

Địa chỉ: Khu Dân Cư An Sương, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-22h30 Giá tham khảo: 30.000-65.000 đồng

Trạm Hoàng Hôn

Nếu muốn tìm một điểm check-in vừa có không khí 30/4 vừa có cảnh hoàng hôn đẹp ở TPHCM, nơi đây là lựa chọn đáng thử. Quán nằm sát bờ sông, sở hữu không gian thoáng đãng, đón gió tự nhiên và đặc biệt “ăn tiền” vào những buổi chiều khi ánh nắng cuối ngày phủ lên toàn bộ khung cảnh.

Dịp lễ này, quán “thay áo” khá sớm với sắc đỏ sao vàng phủ khắp không gian. Ngay từ cổng vào, bức tường sơn hình lá quốc kỳ cỡ lớn, trở thành nơi check-in được nhiều người yêu thích.

Với thiết kế mở, quán mang lại cảm giác như một không gian ven biển thu nhỏ, giúp mỗi góc ngồi đều có thể trở thành chỗ chụp ảnh ấn tượng.

Nơi đây còn phù hợp để ngồi thư giãn, trò chuyện nhờ không gian rộng và nhiều khu vực để lựa chọn.

Tuy nhiên, thời điểm đến quán lý tưởng nhất vẫn là buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng hòa cùng sắc đỏ của cờ hoa tạo nên khung cảnh nên thơ. Đây cũng là lúc quán đông khách nhất, nên nếu muốn có góc chụp đẹp, bạn có thể đến sớm hơn một chút.