Có 3 triệu đồng, ăn gì, chơi gì, ở đâu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Hai vợ chồng chị Minh Nguyệt (31 tuổi, quê Thanh Hóa) ban đầu có dự định đi du lịch tại đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng cao khiến chị đổi ý. Hai vợ chồng quyết định sẽ chỉ dành ra tổng cộng 6 triệu đồng cho chuyến đi tự túc bằng ô tô.

Địa điểm nhà chị Nguyệt chọn là Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm. Các chi phí dự định gồm chi phí đi lại 2 triệu đồng, chi phí ở 1,5 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng sẽ là ăn uống và dịch vụ.

Thực tế, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, là một quỹ thời gian lý tưởng để xả hơi sau những tháng đầu năm làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, kỳ nghỉ dài ngày này lại đi kèm với một "cơn đau đầu" về mặt tài chính đối với rất nhiều gia đình. Nhiều chặng bay đến các điểm du lịch "hot" trên cả nước đã sớm cạn vé hạng phổ thông hoặc tăng quá cao.

Với một ngân sách eo hẹp chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng cho mỗi người, việc di chuyển bằng đường hàng không đã trở thành một bài toán bất khả thi.

Từ bỏ đường bay, tối ưu hóa dòng tiền

Thay vì cố "gồng" chi phí, phải đi vay mượn để đi chơi hoặc ngậm ngùi chọn phương án ở nhà, xu hướng du lịch tiết kiệm đang lên ngôi mạnh mẽ. Người dân bắt đầu chuyển hướng sang các phương tiện như xe cá nhân, xe khách giường nằm hoặc tàu hỏa để đến các địa điểm lân cận, nằm trong bán kính dưới 300km.

Sự dịch chuyển dòng tiền này đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện của thị trường lữ hành dịp lễ. Đánh giá về xu hướng này, bà Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc công ty TNHH Việt Contact, cho biết, phân khúc khách hàng có ngân sách bình dân 2-3 triệu đồng đang định hình lại cách các doanh nghiệp thiết kế tour.

"Chúng tôi ưu tiên tập trung vào các tour đường bộ, cự ly gần. Các hành trình 1-2 ngày hoặc 2 ngày 1 đêm quanh các đô thị lớn đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Các gia đình sẽ tự túc di chuyển hoặc đi xe ghép, qua đó giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào đường hàng không", bà Luyến chia sẻ.

Bên cạnh đó, tỷ trọng các sản phẩm "staycation" và nghỉ dưỡng gần cũng được đẩy mạnh. Các khu resort ven đô, khu tắm khoáng nóng hay homestay gần gũi với thiên nhiên trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo. Những cái tên ngay gần Hà Nội như Serena Kim Bôi, Venusgiti Kim Bôi, Làng trong thung Ba Vì hay Flamingo Đại Lải đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Hay như Thạc Huy (28 tuổi, Hà Nội) chọn cùng người yêu đi phượt bằng xe máy lên Tuyên Quang. Những cung đường tại tỉnh Hà Giang cũ khiến đôi bạn trẻ mê mẩn nhưng chưa có dịp để đi. Đợt nghỉ lễ này với Huy là một thời gian phù hợp.

Công thức tài chính 30-30-20-10 cho ngân sách nhỏ

Để giải quyết triệt để bài toán tài chính, nguyên tắc cốt lõi được đưa ra là cắt giảm tối đa chi phí di chuyển, tập trung ngân sách vào trải nghiệm lưu trú và ẩm thực địa phương.

Bà Luyến khuyến nghị phân bổ ngân sách 3 triệu đồng theo một tỷ lệ nghiêm ngặt: 30-40% dành cho di chuyển, 30% cho lưu trú, 20-25% cho ăn uống và 5-10% còn lại dành cho các hoạt động trải nghiệm. Việc này giúp du khách tránh dồn quá nhiều tiền vào khách sạn hoặc ăn uống sang trọng mà thiếu hụt ngân sách cho các hoạt động vui chơi cốt lõi.

Từ kinh nghiệm thực tế của một người tiêu dùng thông minh, chị Hoài Linh (Hà Nội) chia sẻ bí quyết quản lý dòng tiền du lịch: "Thông thường khi có kế hoạch đi du lịch, mình sẽ đặt dịch vụ lưu trú trước ít nhất 2-3 tháng. Việc này giúp mình không bị đội chi phí giá phòng và kiểm soát tối ưu dòng tiền. Mình luôn ưu tiên mua combo gồm vé xe và khách sạn vì giá thường rẻ hơn đáng kể so với việc đặt riêng lẻ từng dịch vụ".

Chị Linh cũng tính toán rất chi tiết cho quỹ thời gian 3 ngày 2 đêm. Theo đó, nếu đặt khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố, chi phí sẽ dao động 2-3 triệu đồng. Nếu chọn khách sạn 4 sao ở những khu vực ít dịch vụ bên ngoài, chi phí sẽ nhích hơn một chút, rơi vào khoảng 3,5-4 triệu đồng. Để săn được mức giá tốt nhất, chị tuyệt đối tránh đặt phòng vào những ngày cuối tuần hoặc mùa cao điểm hè.

Danh mục "đầu tư" điểm đến sinh lời trải nghiệm

Chỉ với 2-3 triệu đồng, nếu khéo léo sắp xếp và lên kế hoạch, bạn hoàn toàn có thể thiết kế một chuyến đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm cực kỳ chất lượng.

Tại khu vực phía Bắc, Tam Đảo, Ba Vì hay Kim Bôi (Hòa Bình) là những điểm đến lý tưởng. Đặc điểm chung của các khu vực này là khoảng cách gần, khí hậu mát mẻ, rất phù hợp để gia đình nghỉ dưỡng ngắn ngày. Nếu yêu thích vùng sông nước và biển đảo, Ninh Bình, Hạ Long, Cát Bà hay Quan Lạn với các combo đi lại bằng đường bộ giá rẻ vẫn được đánh giá là rất "đáng đồng tiền bát gạo".

Tại khu vực phía Nam, Vũng Tàu tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ lợi thế biển gần, chi phí thấp và cực kỳ dễ đi vào dịp cuối tuần. Cần Giờ mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái và thưởng thức hải sản với mức giá hợp lý. Mũi Né lại thu hút du khách bởi cảnh quan biển tuyệt đẹp cùng nhiều gói combo giá tốt. Ngoài ra, việc xuôi về miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre để trải nghiệm du lịch sông nước, hoặc đến Tây Ninh khám phá du lịch tâm linh tại núi Bà Đen cũng là những khoản "đầu tư" trải nghiệm đầy khác biệt.

Một trải nghiệm du khách có thể tham khảo tại TPHCM là gói trải nghiệm liên kết giữa trực thăng ngắm thành phố từ trên cao và du thuyền 5 sao trên sông Sài Gòn sắp ra mắt. Tour trực thăng hiện được thiết kế với nhiều mức thời lượng từ 15 đến 60 phút, giá từ 2,9 triệu đồng đến hơn 18,8 triệu đồng/lần, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách.

Để tối ưu hóa dòng tiền tối đa, bà Luyến gợi ý quy tắc "chia sẻ". Việc đi theo nhóm 4-6 người là phương án tuyệt vời nhất để cùng nhau gánh vác chi phí thuê xe, tiền phòng và ăn uống. Một nhóm 6 người với quỹ chung 18 triệu đồng hoàn toàn đủ để tạo ra một chuyến đi đầy đủ, thoải mái và đáng nhớ.

Bên cạnh đó, việc đi ngược đám đông, chọn những điểm đến ít người biết thay vì chen chúc ở các trung tâm lớn không chỉ mang lại sự yên bình mà còn giúp bạn tránh xa bão giá dịch vụ. “Chốt vé xe và phòng nghỉ 2-3 tuần trước lễ để tuyệt đối tránh việc đến nơi mới tìm phòng và phải chịu mức giá "cắt cổ" vào giờ chót”, bà Luyến nhấn mạnh.