Hà Nội: 5 quán cà phê phủ sắc đỏ sao vàng, hút giới trẻ check-in dịp 30/4

Kỳ nghỉ lễ 30/4 không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là thời điểm nhiều người trẻ tìm kiếm những không gian mới để gặp gỡ, thư giãn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Dịp này, nhiều quán tại Hà Nội được phủ sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, kết hợp cùng các chi tiết trang trí mang đậm tinh thần dân tộc, tạo nên không gian vừa gần gũi vừa ý nghĩa. Không chỉ thưởng thức đồ uống, khách ghé thăm còn có cơ hội hòa mình vào không khí hân hoan của ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới đây là 5 quán cà phê được nhiều bạn trẻ lựa chọn check-in trong dịp lễ 30/4.

OK Coffee

Tọa lạc trên phố Võ Văn Dũng (Đống Đa, Hà Nội), quán cà phê này gây ấn tượng với không gian ấm cúng cùng thực đơn đồ uống sáng tạo và bắt mắt.

Hướng tới dịp lễ 30/4, không gian quán được phủ sắc đỏ rực rỡ với hình ảnh cờ Tổ quốc xuất hiện ở nhiều góc nhỏ, từ bàn ghế đến tường trang trí, tạo nên bầu không khí trang trọng, đậm tinh thần dân tộc.

Điểm nhấn của quán nằm ở thực đơn chủ đề “Mùa Tự Hào” với bộ sưu tập đồ uống dành riêng cho dịp lễ, gồm các món như “Giải phóng” (trà xanh kem phô mai) hay “Thống nhất” (socola kem phô mai), đi kèm một số loại bánh mang cảm hứng Việt Nam.

Đồ uống được tạo hình lá cờ đỏ sao vàng, với lớp nền đỏ rực kết hợp ngôi sao vàng phía trên, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm và chụp ảnh.

Khu vực check-in được yêu thích tại quán, phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc tạo nên không gian nổi bật trong dịp lễ 30/4 (Ảnh: OK Coffee).

Mức giá đồ uống dao động từ 35.000 đến 60.000 đồng mỗi món, phù hợp với học sinh, sinh viên.

Sự kết hợp giữa không gian trang trí bắt mắt, đồ uống theo chủ đề và ý tưởng gắn với tinh thần dân tộc giúp quán trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Tuy nhiên, vào những ngày cận lễ, quán thường rơi vào tình trạng đông khách, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Khách ghé thăm có thể phải chờ đợi lâu, do đó nên cân nhắc sắp xếp thời gian phù hợp để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Địa chỉ: 41A Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội Giờ hoạt động: 7h-23h Giá tham khảo: 35.000-60.000 đồng/món

TheLa Coffee

Nằm trên đường Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội), tiệm cà phê nhỏ này mang đậm màu sắc hoài niệm về những năm tháng cũ.

Không gian quán làm gợi nhớ đến những ngôi nhà tập thể xưa với tường vôi, cửa gỗ sơn nâu và mái ngói đỏ. Phía trước quán là khoảng sân nhỏ, nơi những dải cờ đỏ được treo dọc theo tán cây, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa gần gũi.

Tấm biển “Nhà văn hóa” cùng ánh đèn vàng ấm bên trong càng làm nổi bật cảm giác những ngày xưa cũ, như đưa khách quay về không gian sinh hoạt cộng đồng của những năm về trước.

Quán thu hút khách nhờ không gian tái hiện rõ nét đời sống sinh hoạt cộng đồng xưa (Ảnh: TheLa Coffee).

Điểm nhấn khác của quán nằm ở việc tái hiện các biển tên đường gắn với dấu mốc lịch sử như Điện Biên Phủ, Độc Lập, Giải Phóng, kết hợp cùng các bảng tin chiến thắng, góp phần gợi nhắc ký ức về những chặng đường lịch sử của dân tộc.

Bên cạnh đó, quán còn tổ chức hoạt động vẽ, trang trí nón lá miễn phí, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm.

Thực đơn khá đa dạng từ cà phê cho đến trà trái cây với giá dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng mỗi món. Mức giá tại quán được nhiều thực khách nhận xét là tương xứng với không gian và trải nghiệm mà nơi đây mang lại.

Địa chỉ: 179 ngõ 75 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội Giờ hoạt động: 8h-22h Giá tham khảo: 30.000-60.000 đồng/món

Bơ đây

Nằm trong khu tập thể Đầm Trấu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), quán cà phê này là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến để trải nghiệm không gian hoài cổ trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Quán gây ấn tượng với lối bài trí gợi nhớ đến thời bao cấp. Những mảng tường gạch thô, kệ gỗ bày bánh kẹo quen thuộc cùng các vật dụng cũ như tivi đen trắng, đài radio tạo nên bối cảnh đậm chất xưa.

Trong những ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không gian càng trở nên nổi bật khi được điểm xuyết sắc đỏ của cờ Tổ quốc và các biểu ngữ cổ động.

Một trong những khu vực được yêu thích tại quán là góc cửa sổ được bài trí như một tiệm tạp hóa thời bao cấp, với kệ hàng, biển hiệu và các vật dụng quen thuộc. Không gian này thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc mang đậm màu sắc hoài niệm.

Góc tiệm tạp hóa mang phong cách hoài niệm trở thành điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh: Bơ đây).

Bên cạnh không gian, quán phục vụ đa dạng đồ uống với các món từ bơ đặc trưng, cùng sinh tố, nước ép và trà. Mức giá dao động từ 30.000 đến 55.000 đồng cho mỗi món, được thực khách đánh giá là phải chăng.

Sự kết hợp giữa nét mộc mạc của khu tập thể cũ và không khí ngày đại lễ giúp quán trở thành điểm hẹn phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, đồng thời cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại ngay giữa lòng thủ đô.

Địa chỉ: 114 A8 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h30-23h Mức giá tham khảo: 30.000-55.000 đồng/món

The Cozy Village

Khác với nhiều quán được trang trí rực rỡ theo phong cách hiện đại, một quán cà phê nằm trong khu đô thị Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Nội) lựa chọn hướng đi giản dị với kiến trúc gợi nhớ làng quê Bắc Bộ.

Mặt tiền quán nổi bật với tường gạch mộc, mái che đỏ và những dãy cờ Tổ quốc được treo dọc lối đi. Cách bài trí này tạo nên không khí ấm cúng, kết hợp cùng sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 khiến khách ghé thăm có cảm giác như trở về nhà trong những ngày lễ đoàn viên.

Một số góc cửa sổ được bài trí công phu với ảnh tư liệu, dây cờ nhỏ và các vật dụng mang màu sắc thời kỳ trước, trở thành điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Không gian mang hơi thở làng quê Bắc Bộ tại The Cozy Village nổi bật với dãy cờ đỏ được treo khắp các góc quán (Ảnh: The Cozy Village).

Các bộ bàn ghế nhỏ đặt sát tường, phủ khăn kẻ đỏ, gợi cảm giác thân thuộc như những góc quán xưa. Xen kẽ là các chi tiết trang trí như nón lá, báo cũ và biểu ngữ góp phần tái hiện không khí hoài niệm gắn với những dấu mốc lịch sử.

Không gian ngoài trời thoáng đãng, kết hợp với cây xanh và ánh sáng tự nhiên cũng là lựa chọn phù hợp cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện.

Thực đơn tại quán gồm các loại cà phê, trà và đồ uống phổ biến với mức giá dao động từ 45.000 đến 69.000 đồng cho mỗi món, được đánh giá là phù hợp với không gian và trải nghiệm.

Địa chỉ: 214 Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội Giờ hoạt động: 8h-22h30 Giá tham khảo: 45.000-69.000 đồng/món

Sutori Kohi

Quán cà phê này gây ấn tượng với phong cách Nhật Bản mộc mạc, nổi bật giữa khu dân cư trên đường 19/5 (Hà Đông, Hà Nội) nhờ mặt tiền mang dáng dấp một căn nhà gỗ truyền thống với mái ngói và tông nâu trầm đặc trưng.

Không gian quán khá nhỏ, gồm một tầng và gác xép, nhưng lại ghi điểm bởi sự ấm cúng và cảm giác sống chậm rõ rệt. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, ánh đèn vàng nhẹ cùng cách bài trí tối giản tạo nên một không khí yên tĩnh, phù hợp cho những buổi trò chuyện hoặc thư giãn nhẹ nhàng giữa nhịp sống đô thị.

Điểm đặc biệt của quán nằm ở nét giao thoa văn hóa. Dù mang đậm tinh thần Nhật Bản, từ kiến trúc đến tên thức uống cà phê lấy cảm hứng từ các địa danh như Tokyo, Kyoto, nhưng vào các dịp lễ lớn như 30/4, không gian lại được điểm thêm sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa hai nền văn hóa.

Quán gây ấn tượng với không gian mang phong cách Nhật Bản tối giản, điểm xuyết cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí ấm áp trong dịp lễ (Ảnh: Sutori Kohi).

Ngoài ra, đồ uống và cốc tại quán được tạo hình cờ đỏ sao vàng, tạo điểm nhấn và phù hợp với không khí dịp lễ. Mức giá dao động từ 35.000 đến 55.000 đồng mỗi món, tương đối phù hợp với học sinh, sinh viên.

Sự kết hợp giữa không gian Nhật Bản tối giản và tinh thần dân tộc Việt Nam trong dịp lễ đã tạo nên một trải nghiệm mới lạ, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa gợi cảm xúc. Nhờ đó, quán trở thành điểm đến được nhiều người tìm đến trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn.

Tuy nhiên, do diện tích không quá lớn, quán có thể trở nên đông đúc vào cuối tuần hoặc dịp cao điểm. Khách ghé thăm nên cân nhắc thời gian để có trải nghiệm thoải mái hơn.

Địa chỉ: 70 đường 19/5, Hà Đông, Hà Nội Giờ hoạt động: 7h-22h Giá tham khảo: 35.000đ-55.000 đồng/món

Bên cạnh những địa điểm trên, nhiều quán cà phê khác tại Hà Nội cũng nhanh chóng “bắt trend” (xu hướng) dịp lễ 30/4 với không gian được trang trí cờ đỏ sao vàng rực rỡ, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho các bạn trẻ.

Không chỉ đa dạng về phong cách, các quán còn có mức giá khá dễ tiếp cận, phù hợp để đi cùng bạn bè mà không cần quá đắn đo chi phí.

Dịp lễ, các quán đều thường đông khách, vì vậy khách nên chủ động tìm hiểu trước thông tin về thời gian hoạt động và cân nhắc khung giờ phù hợp để có trải nghiệm thoải mái và trọn vẹn hơn.

Nội dung: Lê Na - Nhật Hà