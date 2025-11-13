Ninh Bình phát triển du lịch nông thôn, hút khách quốc tế

Ngày 13/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, sở vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Nông dân ở Ninh Bình mở dịch vụ trải nghiệm làm nông nghiệp thu hút khách Tây, phát triển du lịch nông thôn tại địa phương (Ảnh: Thái Bá).

Theo kế hoạch của Sở Du lịch Ninh Bình, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn thông qua phát triển dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển dịch vụ du lịch; tăng cường khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, phát huy lợi thế sản phẩm đặc trưng du lịch nông thôn.

Người dân địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động phục vụ du lịch, tăng tỉ lệ lao động nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng. Từ đó, từng bước hình thành và phát triển thương hiệu một số sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng của tỉnh, có khả năng cạnh tranh với các địa phương khác.

Khách Tây tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng nông nghiệp ở Tam Cốc, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Sở Du lịch Ninh Bình nêu rõ, để thực hiện kế hoạch đơn vị sẽ khảo sát thực trạng, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh nhằm tư vấn phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; đồng thời xây dựng các tour du lịch kết nối các điểm du lịch sinh thái trải nghiệm, bản sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống đặc sắc, làng nghề thủ công mỹ nghệ… trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn chỉnh các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Sở sẽ tổ chức một số lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và định hướng đầu tư, kinh doanh; kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ khách du lịch cho bà con nông dân ở một số địa phương; xây dựng văn hóa du lịch chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn và văn minh.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại địa phương có du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển; lồng ghép, tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn trong và ngoài nước.

Nữ du khách vui vẻ sau khi thực hiện bức tranh làm từ lúa gạo của Việt Nam ở bảo tàng Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Sở cũng sẽ triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn; biên soạn, in ấn các tài liệu phục vụ hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn.