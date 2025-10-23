Khách Tây đói và khát, dừng xe ở đám tang tại Huế được gia chủ mời cơm chay

Khách đói mệt, dừng xe trước đám tang được gia chủ mời ăn

Đầu giờ chiều, trong đám tang cha vợ đang diễn ra tại nhà riêng, anh Trần Hữu Cửu (50 tuổi) ở xã Vinh Lộc, TP Huế, vốn là giáo viên tiếng Anh kiêm hướng dẫn viên du lịch với 11 năm kinh nghiệm, bất ngờ gặp 2 vị khách lạ.

Hai vị khách nước ngoài được gia chủ đang có đám tang mời ăn bữa cơm chay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm đó là ngày thứ 3 trong lễ tang của cha vợ anh Cửu. Cụ ông mất ngày 18/10. Gia đình tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương, thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày để bà con làng xóm và người thân ở xa có thể về viếng, đồng thời chọn ngày giờ tốt để an táng.

"Tôi thấy 2 du khách nước ngoài là một cặp vợ chồng, dừng xe đạp trước cửa nhà. Ban đầu, tôi tưởng họ tò mò về văn hóa trong tang lễ của người Việt nên muốn ghé vào tìm hiểu.

Tuy nhiên, người vợ cho biết, cả hai đang trong hành trình đạp xe từ trung tâm TP Huế về resort nằm ở xã Phú Lộc. Tới thời điểm này, họ đều rất đói và khát. Hai vợ chồng có đi vào chợ và tìm các nhà hàng xung quanh, nhưng không còn nơi nào mở bán.

Vị khách cũng không biết gia đình tôi đang tổ chức đám tang. Họ chỉ thấy nhà dựng rạp và đông người nên dừng lại nhờ xin chỉ giúp nhà hàng còn bán đồ ăn", anh Cửu kể.

Biết khách lỡ đường, anh Cửu định nấu mì gói mời họ dùng tạm. Khi đi ngang qua khu vực dành cho khách viếng đám tang, vợ anh Cửu biết chuyện nên hỏi thăm. Sau khi nghe kể, chị nói trong nhà vẫn còn cơm chay.

Hai vị khách người Thụy Sĩ bất ngờ với tấm thịnh tình của người Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình liền dọn luôn 2 suất cơm đơn giản gồm rau xào, đậu cô-ve, nấm xào, canh khoai và đậu phụ. Mọi món được bày lên dĩa theo kiểu cơm bình dân, không bày biện cầu kỳ.

"Tôi cứ nghĩ khách ăn lấy lệ vì có thể không hợp khẩu vị. Không ngờ họ ăn hết sạch phần cơm và tỏ ra rất vui vì được hỗ trợ nhiệt tình", anh Cửu chia sẻ.

Qua trao đổi, anh Cửu càng bất ngờ hơn khi vị khách tiết lộ, hai vợ chồng đều là những người ăn chay trường. Họ không ngờ vì một sự cố phải dừng giữa đường, lại được gia chủ nhiệt tình mời bữa cơm ngon như thế.

Sau đó, anh Cửu còn đơm thêm ít cơm và thức ăn cho người chồng. Ông cũng vui vẻ dùng hết.

Từ tấm lòng hiếu khách tới sự kết nối văn hóa

Trong cuộc trò chuyện ngắn, hai vị khách cho biết họ đến từ Thụy Sĩ và đây là lần đầu tới Việt Nam.

"Chúng tôi có vài người bạn Việt Nam sống ở Thụy Sĩ. Họ giới thiệu rất nhiều về đất nước nên chúng tôi rất muốn ghé thăm. Chuyến đi khiến chúng tôi bất ngờ vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà người dân lại thân thiện", vị khách nói.

Nhân tiện, anh Cửu cũng giới thiệu đôi nét với khách về văn hóa tang lễ ở Huế. Thông thường, đám tang sẽ kéo dài 5-7 ngày. Nhiều gia đình tổ chức ăn chay trong dịp này vì theo đạo Phật.

Cả hai gửi lời chào tạm biệt rồi tiếp tục đạp xe trở về khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi biết thông tin, hai vị khách cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và rời đi. Được biết, cả hai lưu trú tại một resort 5 sao ở đầm Cầu Hai, xã Phú Lộc. Hành lý của họ được xe riêng đưa thẳng về khu nghỉ dưỡng. Ước tính từ khu vực này về resort còn khoảng 20km trong đó có những đoạn đèo và dốc, anh Cửu dặn dò khách đi cẩn thận.

"Vì thời gian gấp gáp nên chúng tôi cũng chưa kịp hỏi tên lẫn nhau. Họ nói hôm nay rất may mắn khi gặp được tôi và gửi lời cảm ơn. Nhưng tôi cũng nhận được điều đặc biệt trong ngày tang của cha", anh Cửu bộc bạch.

Anh Cửu cũng là một hướng dẫn viên du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, anh Trần Hữu Cửu hiện là Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch TP Huế. Anh có hơn 27 năm giảng dạy tiếng Anh và 11 năm làm hướng dẫn viên du lịch.