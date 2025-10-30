Nước ngập khách sạn ở Hội An, khách Tây kể trải nghiệm đi thuyền như Venice

Khi nước lũ dâng cao quanh khách sạn ở Hội An (TP Đà Nẵng), anh Eliyahu Hai Magzimof (sống ở Israel) và vợ tức tốc đưa hành lý xuống tầng 1 rồi lên con thuyền nhỏ di chuyển sang chỗ ở cao ráo hơn.

Thời điểm đó, nước đã tràn vào tầng 1 của địa điểm lưu trú. Khách và nhân viên bì bõm lội giữa dòng nước. Sắp xếp xong, một người đàn ông chèo thuyền đưa họ tìm nơi trú tránh.

Anh Eliyahu và vợ di chuyển ra khỏi vùng nước ngập (Ảnh:Tiktok Eliko)

Ngồi trên thuyền, anh nhìn thấy một số căn nhà bị ngập tầng 1, không ai còn nhận ra sông Hoài vốn hiền hòa, với nhiều đèn lồng trang trí rực rỡ sắc màu.

Anh Eliyahu cho biết: "Ngồi trên thuyền giữa biển nước là trải nghiệm rất kỳ lạ, tôi cảm thấy như đang ở Venice (Italia). Thời tiết khiến kế hoạch đi chơi bị thay đổi một chút nhưng vợ chồng tôi lại có trải nghiệm ngồi thuyền rất bất ngờ ".

Anh kể, hôm 27/10, trải qua quãng đường hơn 30km di chuyển từ Đà Nẵng, vợ chồng anh đặt chân đến Hội An. Thời tiết tại phố cổ không được thuận lợi như họ mong đợi. Trời mưa, bầu trời u ám, nhiều con đường bị ngập trong nước.

Ngày đầu tiên, cặp đôi bì bõm lội nước tham quan những khu vực không bị ngập sâu. Dù thời tiết không thuận lợi, anh Eliyahu vẫn lạc quan: "Vợ chồng tôi thích trải nghiệm đặc biệt này".

Lúc nước dâng cao hơn dự kiến, phía khách sạn tìm thuê một con thuyền để 2 du khách quốc tịch Israel cùng những người khác chuyển đến nơi an toàn. Điều khiến nam du khách ấn tượng là sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên khách sạn giữa thời điểm thiên tai khắc nghiệt.

Trước đó, ngoài tham quan các căn nhà cổ, trải nghiệm ẩm thực, anh Eliyahu và vợ đặt may một số bộ quần áo. Họ từng đọc nhiều bài viết chia sẻ về sự khéo léo, tỉ mỉ của những người thợ may ở Hội An nên háo hức muốn tự mình trải nghiệm.

"Chúng tôi dự kiến ở lại Hội An đến 30/10 để thợ may hoàn thành toàn bộ sản phẩm. Đây là cơ hội, tôi không thể bỏ lỡ để mang về nước những bộ quần áo đẹp với mức giá rất hợp lý", anh chia sẻ.

Được biết, anh Eliyahu và vợ vừa trải qua 2 tháng du lịch qua nhiều nước châu Á, Việt Nam là điểm đến cuối cùng trước khi về nước. Trong thời gian lưu lại Việt Nam, họ đặc biệt ấn tượng với phong cảnh đẹp và nhiều món ăn ngon.

Thời tiết mưa liên tục tại miền Trung đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch của các du khách khác. Nhiều người biết trước trời sẽ có mưa, tuy nhiên hoàn toàn không ngờ nước sông đổ về lại cuồn cuộn gây ngập lụt nghiêm trọng.

Supawadee (sống ở Bangkok, Thái Lan) vừa có chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 4 ngày 3 đêm. Địa điểm cô chọn là TP Đà Nẵng - nơi được nhiều bạn bè đánh giá rất đáng để trải nghiệm.

Theo Supawadee, nhóm của cô tới Hội An hôm 26/10, dự định ở đây tham quan 2 ngày. Thời điểm đó, trời có mưa nhỏ, nước sông Hoài cuồn cuộn chảy, mấp mé bờ. Ban đêm, các dãy nhà hai bên sông vẫn thắp sáng đèn lồng, việc kinh doanh diễn ra bình thường.

Khách bì bõm lội nước ở Hội An (Ảnh: Tiktok Eliko).

"Sau một đêm, nước lũ lênh láng khắp nơi, tràn vào tầng 1 nơi chúng tôi ở. Nhân viên khách sạn khẩn cấp đề nghị du khách đưa hành lý xuống, đi thuyền ra khỏi chỗ ngập", chị nói.

Sáng 28/10, người chèo thuyền chờ ở bậc thềm khách sạn. Cả nhóm lần lượt chuyển 5 kiện hành lý lên thuyền và lướt trên những con đường vốn đông du khách đi bộ nay chỉ còn là biển nước mênh mông. Khung cảnh im lìm khác với vẻ rộn ràng vốn có.

"Đi thuyền ra khỏi khách sạn là trải nghiệm đặc biệt nhưng tôi rất sợ khi di chuyển giữa nơi nước ngập cao 1,5-2m như vậy", chị nói.

Thoát được ra khỏi khu vực nguy hiểm, chị Supawadee đi taxi về trung tâm TP Đà Nẵng để tham quan đỉnh Bà Nà.

Do thời tiết không thuận lợi, khi lên đỉnh Bà Nà, nhóm du khách phải mặc áo mưa, bầu trời phủ kín màu mây xám xịt.

"Tôi không nuối tiếc dù thời tiết không đẹp như mong đợi. Chắc chắn cả nhóm sẽ quay lại Việt Nam một lần nữa, hy vọng lúc đó mọi chuyện thuận lợi hơn", chị cho biết.