Hà Nội: Quán ăn hút khách nhờ chiếc bàn cứ ngồi vào là... cưới

Hà Nội vốn không thiếu những quán ăn ngon, nhưng để tìm được một nơi mà thực khách sẵn sàng gửi gắm những cột mốc quan trọng của cuộc đời thì không nhiều.

Một quán ăn trên phố Liễu Giai đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các cặp đôi, đặc biệt khi câu chuyện truyền miệng về chiếc bàn “se duyên” khiến nơi đây được ví như một “trạm kết nối tình yêu” đầy tò mò giữa lòng Thủ đô.

Chiếc bàn luôn kín chỗ vì "cứ ngồi vào là… cưới"

Nhà hàng Pezzi từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc được nhiều người truyền tai nhau. Trong không gian ấm cúng, chiếc bàn gỗ nhỏ nằm dưới một bức tranh nghệ thuật được thực khách gọi vui là “tọa độ vàng” cho các cặp đôi.

Nhiều người chia sẻ rằng, khi ngồi tại vị trí này, họ có cơ hội lắng lại, trò chuyện nhiều hơn và tìm thấy sự kết nối đã từng phai nhạt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Quốc Bảo - chủ quán - cho biết anh hay nhận được câu hỏi xoay quanh chiếc bàn đặc biệt này.

“Ngay cả tôi cũng không thể giải thích hết những sự trùng hợp ấy”, anh nói.

Theo anh Bảo, không ít cặp đôi từng đến quán trong tâm thế của một bữa ăn cuối trước khi chia tay, nhưng sau đó lại tìm được tiếng nói chung. Vài năm sau, họ quay trở lại, không phải để ăn tối, mà để gửi thiệp cưới.

Nhà hàng sở hữu lối thiết kế mộc mạc, đậm chất hoài niệm với không gian gần gũi, ấm cúng dành cho các cặp đôi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Suốt những năm làm nghề, anh Bảo đã chứng kiến nhiều câu chuyện khiến chính anh cũng không khỏi xúc động.

Có chàng trai từng quỳ suốt hơn một tiếng rưỡi để cầu hôn vì bạn gái chưa sẵn sàng gật đầu. Có những cặp đôi lần đầu đến quán để hẹn hò, vài năm sau quay lại cầu hôn, rồi thêm vài năm nữa dắt theo con nhỏ đến ăn tối. Với anh, đó là điều khiến công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn cả.

Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ, anh Bảo kể về một cặp đôi từng đến quán trong thời điểm vừa chia tay. Khi sắp xếp chỗ ngồi, anh đùa vui: “Ngồi chỗ này cẩn thận lại lấy nhau”. Không ai ngờ rằng vài năm sau, họ quay trở lại, lần này không phải để ăn tối, mà để mời anh dự đám cưới.

Không chỉ các quý ông, chị Hằng Nga cũng tự tin chọn không gian này để tạo bất ngờ và ngỏ lời trăm năm với bạn trai mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, quán cũng từng ghi dấu những khoảnh khắc đặc biệt khác. Gần đây, tại không gian này, Vũ Hằng Nga đã chủ động nói lời cầu hôn với bạn trai bằng một câu hỏi giản dị nhưng đầy bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hằng Nga cho biết ý tưởng cầu hôn nảy ra ngay trong ngày, như một cách cô muốn lưu lại dấu mốc quan trọng cho hành trình gắn bó nhiều năm của hai người. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều thực khách có mặt khi đó không khỏi xúc động.

Được biết, khu vực mà nhiều thực khách gọi vui là “ban công huyền thoại” vốn là phòng kho cũ, được anh Trần Quốc Bảo tự tay cải tạo thành một không gian riêng tư dành cho những khoảnh khắc quan trọng.

Vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm hay cuối tuần, bàn này hầu như luôn kín chỗ, thậm chí có khách gọi điện từ sớm và nhất định xin đặt bằng được vị trí này.

Chủ quán cũng tiết lộ, anh luôn ngưỡng mộ những người dám nói lời cam kết và muốn góp phần giúp họ tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ.

Từ việc giấu nhẫn trong ly nước, viết lời cầu hôn bằng loại mực “tàng hình” cùng màu với đồ uống, đến việc âm thầm sắp xếp ánh sáng và không gian, mọi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng kín đáo.

Ngọc Anh và chồng lần đầu trải nghiệm không gian quán trên phố Liễu Giai (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Câu chuyện về chiếc bàn “se duyên” tiếp tục được nối dài qua những lần ghé quán đầy ngẫu hứng. Ngọc Anh (SN 2000) cho biết đây là lần đầu tiên cô cùng chồng đến trải nghiệm không gian này, sau khi tình cờ đọc được một số video trên mạng xã hội từ hôm trước.

“Thấy mọi người khen nhiều, hai vợ chồng rủ nhau đi luôn cho vui, coi như đổi gió”, Ngọc Anh chia sẻ.

Khi được phóng viên Dân trí giới thiệu rằng vị trí bàn hai người đang ngồi thường được nhiều thực khách truyền tai nhau là “ngồi vào là thành vợ chồng”, Ngọc Anh bật cười và đùa vui: “Thế thì chắc bọn mình ngồi đúng chỗ rồi, vì đã là vợ chồng thật”.

Phạm Thị Khánh Huyền (SN 2000) cho biết cô biết đến quán qua nền tảng mạng xã hội TikTok và đây là lần thứ hai quay lại dùng bữa. Vốn ấn tượng với hương vị món ăn cùng không gian mộc mạc, Khánh Huyền chia sẻ từng nghe về lời đồn ngồi dưới bức tranh sẽ sớm có tin vui trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ngay, Huyền cho biết đang lên kế hoạch đặt riêng vị trí này vào một ngày kỷ niệm thật sự ý nghĩa của mình và bạn trai trong thời gian tới.

Với Huyền, đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tận hưởng không gian mang nhiều ý nghĩa gắn kết, như một cách gửi gắm mong ước cho hành trình tình cảm lâu dài và bền vững.

Đỗ Thị Thu Hương (SN 2002) và bạn trai kỷ niệm 1.000 ngày yêu nhau, chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trong bữa ăn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ là nơi bắt đầu của những mối duyên, nhà hàng còn trở thành không gian lưu giữ những hồi ức đáng nhớ trước các ngã rẽ cuộc đời.

Đỗ Thị Thu Hương (SN 2002), một thực khách khác tìm đến quán qua mạng xã hội để tổ chức kỷ niệm 1.000 ngày yêu nhau, cho biết đã có những trải nghiệm đầy xúc động tại đây. Dù biết về sự “linh thiêng” của chiếc bàn se duyên, Hương và bạn trai chưa lựa chọn vị trí này do chưa có kế hoạch kết hôn trong thời gian gần.

Với Hương, bữa ăn tại quán mang ý nghĩa đặc biệt bởi đó là buổi tối cuối cùng cô ở Hà Nội trước khi rời thành phố, trở về quê nhà để bắt đầu công việc mới. Cô chọn không gian này như một cách khép lại quãng thời gian sống tại đô thị bằng một kỷ niệm đẹp bên người đồng hành.

Nhiều thực khách gọi vui anh Trần Quốc Bảo là “ông tơ”, người se duyên cho không ít cặp đôi.

Theo anh, việc hỗ trợ ở mức vừa đủ, tạo không gian riêng tư để khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đã là điều khiến công việc của mình trở nên ý nghĩa; còn quyết định và cảm xúc luôn thuộc về các cặp đôi.

Thực đơn “ăn theo cảm xúc”: Không chọn món, chọn trạng thái yêu

Nói về không gian quán, anh Trần Quốc Bảo cho biết hầu hết đồ đạc đều được anh gom góp từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ những món đồ cũ xin lại của bạn bè, đồ được tặng, đến những vật dụng đã nhuốm màu thời gian, tất cả được chắp vá một cách tự nhiên, không theo bất kỳ bản vẽ hay khuôn mẫu cố định nào. Anh Bảo gọi vui cách làm này là “đồng nát”, bởi theo anh, có gì dùng nấy, hỏng đâu sửa đó.

Từng góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ gặp gỡ đối tác trang trọng đến sum vầy bạn bè thân mật (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Chính những năm tháng thiếu thốn đã khiến tôi quen với việc tận dụng và sáng tạo. Không gian quán vì thế mang dáng vẻ mộc mạc nhưng ấm áp, đủ để thực khách cảm thấy thư thái và tự nhiên như đang ở nhà”, chủ quán bộc bạch.

Đặc biệt, để xóa tan những rào cản ngại ngùng trong buổi đầu hẹn hò, nhà hàng còn mang đến dịch vụ vẽ trên ly nước trong lúc đợi món. Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy cảm hứng này giúp các cặp đôi có thêm thời gian tìm hiểu và mở lòng với nhau hơn trước khi bắt đầu bữa tiệc chính.

Nhà hàng phục vụ dịch vụ vẽ trên ly nước trong lúc chờ món, giúp các cặp đôi có thêm thời gian trò chuyện và tạo sự kết nối (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nếu sự thăng hoa về thị giác tạo nên sự thoải mái, thì thực đơn chính là yếu tố giữ chân nhiều người quay lại. Theo anh Trần Quốc Bảo, quán không đặt nặng việc “khoe kỹ thuật” mà tập trung vào những món ăn dễ thưởng thức, phù hợp để dùng chung và trò chuyện.

Điểm khác biệt nằm ở cách đặt tên thực đơn theo cảm xúc, với những cái tên như “Ăn xong là yêu”, “Ăn cùng người thương” hay “Ăn xong là thích”.

Anh Bảo cho rằng, cách gọi này giúp khách hàng lựa chọn món ăn theo trạng thái mối quan hệ, thay vì chỉ dựa vào nguyên liệu hay cách chế biến.

Những món ăn với tên gọi độc đáo về tình yêu không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp thực khách bày tỏ tâm tình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đứng sau những món ăn tạo dấu ấn cho quán là đầu bếp Trần Hoàng Nhật. Trong đó, mì tomyum được xem là món bán chạy nhất, gần như bàn nào cũng gọi. Bên cạnh đó là những món mang dấu ấn cá nhân của đầu bếp như nộm hoa chuối sốt bơ lạc hay pizza cá ngừ muối, được biến tấu theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ hương vị quen thuộc với khẩu vị người Việt.

Về giá cả, mức chi tiêu trung bình tại quán dao động khoảng 300.000-450.000 đồng/người, phù hợp cho các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hoặc những dịp kỷ niệm riêng tư.

Theo anh Bảo, quán không hướng đến sự sang trọng, mà ưu tiên cảm giác thoải mái để thực khách có thể tận hưởng trọn vẹn bữa ăn.

Địa chỉ: Số 10, ngõ 9 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội Giá tham khảo: 300.000-400.000 VNĐ/người Giờ mở cửa: 11h30-22h

Ảnh: Nguyễn Hà Nam