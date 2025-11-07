Cặp đôi 9X nuôi giấc mơ phát triển du lịch nông thôn bền vững ở Lào Cai

Không gian nghệ thuật giữa ruộng đồng

Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, ngày càng nhiều người trẻ chọn “đi ngược dòng” - rời bỏ thành phố để trở về với thiên nhiên, tìm kiếm nhịp sống chậm và ý nghĩa hơn.

Xu hướng ấy cũng phù hợp với định hướng của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát huy tiềm năng nông thôn, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Căn homestay giữa ruộng đồng của đôi vợ chồng 9X (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Lào Cai, hành trình của cặp vợ chồng trẻ Phạm Thị Thùy Giang (SN 1997) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994) là minh chứng sinh động cho hướng đi đó, khi họ biến một căn nhà hoang giữa thôn làng thành không gian sống và điểm du lịch nghệ thuật mang hơi thở vùng cao.

Hai vợ chồng, đều là người con của Lào Cai, có chung tình yêu với thiên nhiên và nghệ thuật. Họ thuê mảnh đất gần 800m² tại xã Tả Van để xây dựng tổ ấm mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Họ tự tay cải tạo căn nhà, từ sửa sang, trồng trọt đến trang trí, chỉ thuê nhân công ở các hạng mục nặng. Homestay hoàn thiện với dáng vẻ mộc mạc mà tinh tế: Những bậc thang lát gỗ, chòi nhỏ nhìn ra ruộng lúa, góc nào cũng có thể trở thành điểm check-in lý tưởng.

“Chúng tôi muốn giữ tinh thần giản dị, đậm chất quê hương”, chị Giang chia sẻ.

Du lịch mang dấu ấn người bản địa

Hiện homestay của chị Giang và chồng đón khoảng 150-200 lượt khách/tháng trong mùa cao điểm. Ngoài lưu trú, du khách còn được tham gia workshop vẽ tranh phong cảnh, vẽ sáp ong hay học dệt thổ cẩm cùng người dân địa phương.

“Có những bạn chưa từng cầm cọ, nhưng khi ngồi giữa ruộng bậc thang, họ tìm được cảm hứng rất tự nhiên. Họ nói mình được “chậm lại” và kết nối hơn với con người, thiên nhiên”, chị Giang kể.

Du khách nước ngoài thích thú khi trải nghiệm vẽ tranh giữa không gian nên thơ của ruộng đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không gian lưu trú này ưu tiên vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, hạn chế nhựa và bê tông. Đồ trang trí được tái chế từ vật liệu cũ: Khung tranh làm từ gỗ bỏ đi, ghế từ thân cây, lọ hoa từ rọ, thậm chí chiếc cày cũ cũng trở thành điểm nhấn nghệ thuật.

Đặc biệt, chị Giang mời người dân bản tham gia hướng dẫn, kể chuyện văn hóa, dẫn tour đi ruộng, hái lúa, giúp họ có thêm thu nhập và gắn kết với du khách.

“Du lịch xanh không chỉ là thân thiện với môi trường mà còn là tôn trọng và sẻ chia với cộng đồng”, chị nói.

Song song đó, chị Giang còn mở góc nghệ thuật nhỏ để trưng bày tranh của khách và giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc như vải thêu, khung dệt, mâm đồng… góp phần quảng bá làng nghề truyền thống, đúng tinh thần khuyến khích phát triển du lịch gắn với văn hóa - nông nghiệp - làng nghề mà Chương trình 922 đề ra.

“Về quê không phải để trốn thành phố mà là để tìm lại giá trị thật của cuộc sống”, chị Giang nhắn gửi.

Du lịch nông thôn - hướng phát triển bền vững của Lào Cai

Theo Sở Du lịch Lào Cai, thời gian qua, du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng phát triển mạnh, đặc biệt tại các khu vực Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát và Bảo Yên cũ (nay đã được sắp xếp thành các đơn vị hành chính cấp xã mới).

Toàn tỉnh hiện có hàng trăm cơ sở homestay, trong đó nhiều cơ sở được Hiệp hội Du lịch ASEAN công nhận đạt chuẩn homestay ASEAN.

Tỉnh cũng đang nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, tiêu biểu như du lịch dân tộc Tày, Mông, Dao… Những mô hình này giúp người dân tăng thu nhập từ lưu trú, hướng dẫn, biểu diễn văn nghệ, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa, đúng tinh thần xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Song song, Lào Cai chú trọng phát triển sản phẩm xanh như nông sản, thổ cẩm, nghề đan lát… Từ cuối năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 sẽ có 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN và 11 mô hình đạt chuẩn Việt Nam, đồng thời mở rộng du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm tại các điểm như Ngũ Chỉ Sơn, thác Rồng, thác Ong…

Những nét giản dị ở bản làng vùng cao ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những mô hình như của vợ chồng chị Giang cho thấy sức trẻ đang góp phần làm mới diện mạo du lịch nông thôn Việt Nam. Không chỉ tạo sinh kế, họ còn khơi dậy niềm tự hào bản địa, biến quê hương thành nơi đáng sống và đáng khám phá.

Đây cũng là hướng đi cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu kép: Phát triển kinh tế nông thôn - bảo tồn văn hóa - bảo vệ môi trường.

Những căn nhà cũ, mảnh ruộng, con đường làng nay trở thành không gian văn hóa và du lịch, nơi du khách được trải nghiệm cuộc sống bản địa chân thật, còn người dân địa phương có thêm sinh kế bền vững.

Du lịch nông thôn không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng quê, mà còn khẳng định khi con người biết gìn giữ và sáng tạo từ những giá trị truyền thống, nông thôn Việt Nam có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.