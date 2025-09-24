Lý do khách Nga đến Khánh Hòa tăng gần 300%

Ngày 24/9, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong 8 tháng đầu năm, tỉnh này đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo ông Quỳnh Anh, lý do du khách Nga đến Khánh Hòa tăng đột biến là bởi hồi tháng 3, đường bay thương mại từ Nga đến trực tiếp Khánh Hòa đã được mở lại.

Tỉnh Khánh Hòa đón khách từ Nga sang du lịch (Ảnh: Văn Phát).

“Nhu cầu du lịch của khách Nga rất cao, cộng với việc mở lại chuyến bay thẳng Nga - Khánh Hòa đã thúc đẩy lượng khách du lịch từ nước này đến với tỉnh tăng mạnh”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện mỗi tuần có gần 30 chuyến bay từ các thành phố của Nga đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Những năm trước đây, Nga là thị trường khách truyền thống của du lịch Khánh Hòa. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine, các chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa đã tạm dừng trong thời gian dài.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu tháng 3 năm nay, khách Nga muốn du lịch đến tỉnh Khánh Hòa phải "quá giang" qua một số quốc gia, vùng lãnh thổ. Do đó, lượng khách Nga đến địa phương này giảm mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, việc khôi phục đường bay từ Moscow (Nga) đến Khánh Hòa không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giảm chi phí vé máy bay, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách Nga đến Khánh Hòa; góp phần thúc đẩy giao thương và hợp tác song phương giữa Nga và Việt Nam.