Sau chuyến trăng mật, vợ chồng người Nga quyết chuyển đến sống tại Việt Nam

Chuyến trăng mật thay đổi cuộc đời

Alina hiện sống tại Nha Trang cùng chồng và cô con gái 3 tuổi. Với cô, Việt Nam không còn là điểm đến du lịch mà đã trở thành “quê hương thứ hai” của cả gia đình.

Alina cho biết cơ duyên với Việt Nam thực ra bắt đầu từ chồng cô.

Khi còn nhỏ, anh từng có thời gian sống tại Việt Nam vì bố làm việc ở đây. Những câu chuyện tuổi thơ về đất nước hình chữ S đã gieo trong anh tình yêu đặc biệt với nơi này.

“Sau khi kết hôn, tôi nhờ chồng lên kế hoạch cho chuyến trăng mật tuyệt vời nhất và anh ấy chọn Việt Nam. Chuyến đi đó đã thay đổi hoàn toàn cảm xúc của tôi. Tôi gần như yêu Việt Nam ngay lập tức, từ con người, không khí, đồ ăn đến nhịp sống nơi đây”, Alina chia sẻ.

Trong chuyến đi năm ấy, hai vợ chồng đã ghé qua Đà Nẵng, Hà Nội và Nha Trang.

Alina vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hai người nằm bên hồ bơi khách sạn ở Nha Trang và nói với nhau về giấc mơ được sống tại đây một ngày nào đó.

Con gái của Alina yêu thích Việt Nam, đặc biệt là món ăn tại đây.

“Điều thu hút chúng tôi là thời tiết ấm áp, nắng quanh năm, vừa có biển vừa có núi. Nha Trang mang lại cảm giác thư giãn và hạnh phúc ngay từ đầu”, cô nói.

Sau chuyến trăng mật, chồng Alina bắt đầu tìm kiếm công việc liên quan đến Việt Nam. Khi nhận được lời mời làm việc, cả hai lập tức đồng ý chuyển tới sinh sống.

“Chúng tôi đến đây chỉ với vài chiếc vali, rất nhiều háo hức và đầy ắp những giấc mơ”, Alina kể.

Ban đầu, gia đình cô chưa xác định sẽ ở lại bao lâu. Thế nhưng theo thời gian, cuộc sống tại Việt Nam dần trở thành một phần quen thuộc.

“Việt Nam không còn giống một chuyến phiêu lưu tạm thời nữa mà bắt đầu mang cảm giác như quê hương. Và hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch rời đi”, cô chia sẻ.

Cuộc sống bình yên của gia đình Nga tại Việt Nam

Những ngày đầu ở Việt Nam, điều khiến Alina bất ngờ nhất là giao thông với “biển xe máy” trên đường phố.

“Lúc đầu tôi thật sự không hiểu mọi người làm thế nào để băng qua đường an toàn. Mọi thứ trông rất hỗn loạn, nhưng giờ tôi đã quen và thậm chí còn thấy thú vị”, cô cười.

Bên cạnh đó, xe giường nằm, giá cả của trái cây nhiệt đới, hải sản hay hoa tươi tại Việt Nam cũng khiến người phụ nữ Nga ngạc nhiên vì vừa tiện lợi vừa rẻ hơn nhiều so với quê hương cô.

Hiện tại, cuộc sống thường ngày của Alina khá giản dị. Vợ chồng cô thuê một căn nhà ở Nha Trang với giá 33 triệu đồng/tháng.

Buổi sáng cô đưa con gái tới trường mẫu giáo chuyên dành cho trẻ em người Nga, nơi Aurora nhanh chóng hòa nhập và có thêm nhiều bạn bè đồng trang lứa. Cô bé cũng đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam, nhất là các món trái cây nhiệt đới, phở và bánh mì.

Trong lúc con đi học, Alina tranh thủ làm việc nhà và chăm sóc bản thân. Sau giờ học, hai mẹ con thường cùng nhau đi dạo, ra biển, tới hồ bơi hoặc ngồi ở những quán cà phê nhỏ trong thành phố.

Thời tiết tại quê nhà của Alina (bên trái) khá khắc nghiệt, trong khi Nha Trang (bên phải) lại luôn ấm áp, thoải mái.

Với Alina, điều cô yêu thích nhất ở Việt Nam chính là khí hậu và nhịp sống.

“Tôi đến từ Moscow, nơi mọi người có thể mất 3 tiếng mỗi ngày chỉ để đi làm và trở về nhà. Ai cũng vội vã và căng thẳng. Ở Việt Nam, tôi không cảm thấy áp lực đó và điều này thay đổi chất lượng cuộc sống của tôi rất nhiều”, cô bày tỏ.

Không chỉ yêu thiên nhiên và thời tiết, Alina còn dành nhiều thiện cảm cho con người Việt Nam. Cô nhớ mãi một lần chứng kiến người phụ nữ đi xe máy bị ngã giữa đường ở Nha Trang.

“Tôi vừa xuống xe định giúp thì chỉ trong vài giây đã có rất nhiều người Việt chạy tới đỡ người phụ nữ dậy, nhặt đồ và hỏi han. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra người Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác”, cô kể.

Là một người mẹ, Alina cho rằng Việt Nam mang lại môi trường lý tưởng để nuôi dạy trẻ nhỏ.

“Con gái tôi lớn lên cùng ánh nắng, biển cả, không khí trong lành, thiên nhiên và rất nhiều trái cây tươi. Chúng tôi dành nhiều thời gian ngoài trời, cùng đi dạo, bơi lội và tận hưởng cuộc sống. Tôi nghĩ điều này tạo nên một tuổi thơ hạnh phúc và khỏe mạnh”, cô nói.

Con gái của Alina lớn lên vui vẻ ở Việt Nam.

Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, Alina nhận xét người Việt thân thiện, chăm chỉ, kiên nhẫn và đặc biệt coi trọng gia đình.

“Tôi rất ngưỡng mộ việc nhiều người Việt làm việc từ sáng tới tối nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Tôi cũng bất ngờ khi thấy rất nhiều người tập thể dục ngoài trời sau giờ làm”, cô chia sẻ.

Dù nhớ những buổi sum họp gia đình tại Nga, Alina cho biết cô và chồng vẫn muốn tiếp tục sống lâu dài tại Việt Nam.

“Một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó gia đình phải rời Việt Nam. Sau từng ấy năm, nơi này thực sự đã trở thành quê hương của chúng tôi”, Alina tâm sự.

Theo người phụ nữ Nga, ngày càng nhiều người nước ngoài yêu Việt Nam bởi nơi đây mang lại sự cân bằng giữa thiên nhiên, sự thoải mái và những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

“Nhiều người đến Việt Nam chỉ để du lịch ngắn ngày, nhưng rồi sau một thời gian họ nhận ra mình không muốn rời đi nữa. Tôi nghĩ đó cũng chính là điều đã xảy ra với gia đình tôi”, cô nói.

Ảnh: Nhân vật cung cấp