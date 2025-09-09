Hơn 354 tỷ đồng bảo tồn công trình bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ (giai đoạn 1 thuộc Nhóm dự án số 3), với tổng mức đầu tư hơn 354 tỷ đồng.

Quyết định do ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, nhằm mục tiêu bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực.

Một góc cổng Thành nhà Hồ (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2028. Cụ thể, giai đoạn 2025-2027 sẽ tập trung vào cải tạo Khu trưng bày khảo cổ Điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi Hào thành phía Nam (gồm cả Vệ thành); tu bổ, phục hồi đường Hoàng Gia; tu bổ, chống thấm Cổng Nam; xây dựng đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (2027-2028) tiếp tục phục hồi, tôn tạo Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành. Nguồn vốn thực hiện dự án đến từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và di sản văn hóa, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

UBND xã Tây Đô sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong phạm vi quản lý.

Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Thành nhà Hồ, còn được gọi là Thành Tây Đô, Thành Tây Giai, Thành An Tôn, thuộc địa phận xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, là kinh đô của nước Đại Việt - vương triều Trần (1389-1400) và kinh đô của nước Đại Ngu - vương triều Hồ (1400-1407).

Tháng 6/2011, Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 35 tổ chức tại Paris (Pháp).