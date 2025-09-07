Phát lộ dãy núi đá kỳ vĩ tại Đà Nẵng giống như Ghềnh Đá Đĩa ở Đắk Lắk

Một dãy núi đá đĩa kỳ vĩ, được ví như "Ghềnh Đá Đĩa thứ hai" của Việt Nam phát lộ tại xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng. Phát hiện này không chỉ gây ngạc nhiên cho người dân địa phương mà còn mở ra tiềm năng du lịch lớn cho khu vực.

Theo lời kể của người dân, dãy núi đá này trước đây bị che khuất bởi cây rừng và đất đá, chỉ lộ ra một phần nhỏ nên không được chú ý.

Dãy đá đĩa với nhiều trụ đá cao khoảng 5m (Ảnh: Công Bính).

Mãi đến năm 2018, khi Công ty thủy điện Nước Chè đào núi để chôn đường ống, đưa nước từ hồ chứa về nhà máy phát điện, toàn bộ dãy núi đá đĩa mới hoàn toàn lộ ra.

Dãy núi đá đĩa này có chiều dài hơn 500m, với nhiều trụ đá cao khoảng 5m xếp liền nhau, chạy dọc theo con đường. Các khối đá được xếp chồng lên nhau với nhiều hình dạng độc đáo, gợi nhớ đến Ghềnh Đá Đĩa nổi tiếng ở tỉnh Phú Yên (cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk).

Dãy đá đĩa phát lộ tại xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng (Video: Công Bính).

Đặc biệt, các trụ đá có dạng cột, xếp theo chiều thẳng đứng, với mặt cắt hình tứ giác, lục giác hoặc tròn, đều tăm tắp.

Theo nhận định của một số chuyên gia địa chất, dãy núi đá này có thể có niên đại hàng triệu năm. Qua quá trình phong hóa và xói mòn, lớp đá trầm tích đã tạo nên những cột đá với hình dạng kỳ thú và sự sắp xếp đều đặn, tạo nên một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa hài hòa.

Ông Hồ Văn Trảo (34 tuổi, trú tại thôn 1 xã Phước Năng) bày tỏ sự bất ngờ của người dân địa phương trước hình thù độc đáo của dãy núi này. Ông Trảo cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp bảo tồn và phát triển dãy núi đá này thành điểm du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Những khối đá xếp chồng lên nhau (Ảnh: Công Bính).

Dãy núi đá này nằm cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2km và cách trụ sở UBND xã Phước Năng hơn 1km. Mặc dù đường đi hiện tại còn khó khăn do chưa được đầu tư, nhưng vị trí thuận lợi này hứa hẹn tiềm năng phát triển du lịch lớn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Đình Cuối, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, xác nhận sự độc đáo của ghềnh đá đĩa này và cho biết nó rất giống với ghềnh đá ở tỉnh Đắk Lắk. Ông Cuối tiết lộ, các già làng đã phát hiện ghềnh đá này kéo dài khoảng 5km vào sâu trong rừng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho biết đã có một số doanh nghiệp đến tìm hiểu và đặt vấn đề đầu tư. Xã đang mời các doanh nghiệp đến thăm dò và đưa ra phương án đầu tư phù hợp với môi trường và điều kiện thực tế.

Người dân địa phương rất bất ngờ với dãy núi đá đĩa phát lộ (Ảnh: Công Bính).

Ông Cuối cũng bày tỏ mong muốn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng quan tâm, định hướng để đưa ghềnh đá đĩa này thành một điểm đến thu hút du khách.

"Ghềnh đá đĩa rất gần đường Hồ Chí Minh, giao thông thuận lợi nên du khách đi vào cũng rất gần. Tuy nhiên ở đây vẫn còn hoang sơ nên rất cần doanh nghiệp hoặc nhà nước đầu tư. Nếu có định hướng đúng đắn, tôi nghĩ ghềnh đá đĩa này sẽ thu hút du khách đến với địa phương", ông Cuối nhấn mạnh.