Hàng nghìn khách Việt đổ về cửa khẩu: Đợi 6 tiếng nhập cảnh sang Trung Quốc

Chấp nhận chờ đợi, hào hứng xuất ngoại

4h ngày 25/4, chị Ngọc Mai (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai để làm thủ tục sang Trung Quốc du lịch. Tuy nhiên, phải đến khoảng 10h, chị mới chính thức hoàn tất việc nhập cảnh.

“Biết là du lịch dịp lễ lượng khách sẽ tăng cao, nhưng tôi không nghĩ lại đông đến mức này”, chị Mai chia sẻ về khoảng thời gian 6 tiếng chen chân giữa dòng người đông nghịt.

Ngay từ sớm, trước mắt chị là khung cảnh hàng nghìn người xếp hàng dài, phần lớn là khách đi theo tour. Mỗi đoàn khách sẽ được phát những chiếc mũ đồng phục của công ty tổ chức tour để tránh bị lạc. Hướng dẫn viên phải dùng loa hỗ trợ để đưa ra các thông báo cần thiết.

Khách Việt làm thủ tục sang Trung Quốc du lịch sáng 25/4 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Minh Sơn).

Để thủ tục được nhanh gọn, các đoàn khách được sắp xếp đứng theo thứ tự đúng với danh sách làm thủ tục. Ai cũng mang theo vali cỡ lớn, kiên nhẫn đứng chờ trong trạng thái mệt mỏi.

Theo chị Mai, tour chị lựa chọn có giá 3,5 triệu đồng cho hành trình 3 ngày khám phá châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc). Giá tour rẻ, gần như chỉ bằng vé máy bay một chiều trong nước, nên dù phải chờ đợi lâu, người phụ nữ vẫn thấy đáng để trải nghiệm.

Hàng nghìn khách Việt đổ về cửa khẩu, xuất ngoại sang Trung Quốc để du lịch (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Giống như chị Mai, anh Tuấn Hải (ở Hưng Yên) cùng nhóm bạn mất gần 5 tiếng làm thủ tục. Nhóm anh Hải đi tour Hà Khẩu - Đại Lý - Côn Minh giá gần 7 triệu đồng 4 ngày 4 đêm. Lần đầu chứng kiến biển người chờ đợi, người đàn ông không khỏi choáng ngợp.

Anh Hải cho biết, nhóm di chuyển từ 23h ngày 24/4 lên Lào Cai vào sáng sớm 25/4, sau khi nghỉ ngơi ít phút và ăn sáng, nhóm nhanh chóng ra khu vực cửa khẩu nhận chỗ. “Phải thức đêm, di chuyển liên tục rồi đứng chờ, ai cũng uể oải”, anh Hải chia sẻ.

Tour Trung Quốc hút khách dịp cao điểm

Anh Nguyễn Minh Sơn, hướng dẫn viên du lịch của Go China, cho biết, lượng khách đăng ký tour Trung Quốc trong dịp này tăng cao so với ngày thường khiến thời gian nhập cảnh kéo dài đáng kể.

Phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ khiến không ít du khách thấy mệt mỏi (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

“Bên cạnh các tour đường hàng không, tour đường bộ đang được nhiều người lựa chọn vì chi phí thấp. Chỉ từ hơn 3 triệu đồng, khách đã có thể đi nước ngoài, tham quan nhiều điểm đến mới”, anh Sơn nói.

Theo anh, đối tượng khách chủ yếu là các nhóm gia đình, người lớn tuổi hoặc nhóm bạn thân đi cùng nhau. Việc di chuyển bằng đường bộ, thủ tục đơn giản, giá cả hợp lý là những yếu tố khiến loại hình tour này “hút khách” trong dịp cao điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngọc Châm, đại diện Top One Travel, đơn vị chuyên tour đường bộ Trung Quốc, cho biết, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và cao điểm 30/4 năm nay, đơn vị dự kiến phục vụ khoảng 3.300 khách di chuyển qua các cửa khẩu.

So với cùng kỳ năm trước, con số tăng trưởng khoảng 110%. Riêng ngày 25/4, đơn vị phục vụ khoảng 650 khách.

Xếp hàng chờ đợi làm thủ tục (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Các đơn vị vận hành nhận định, hiện các tour tuyến Trung Quốc phục vụ khách Việt dịp nghỉ lễ rất đa dạng, cả về thời gian và giá thành. Trong đó, thời gian các tour thường dao động từ 3 ngày đến 6 ngày, giá từ 3,5 triệu đồng/khách.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên, trên thị trường hiện nay phổ biến các tour đường bộ như tour Bình Biên Kiến Thụy 3-4 ngày, xuất phát từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai, giá từ 3,9 triệu đồng đến 5,9 triệu đồng.

Khách xuất phát từ cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) có tour 3 ngày, đi tuyến Nam Ninh, giá từ 3,9 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng tùy độ dài của hành trình và cửa khẩu nhập cảnh.

Tuyến Đại Lý - Côn Minh dài 4 ngày, giá từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tour Liễu Châu 4 ngày giá từ 6 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

Mức giá từ 9 đến 13 triệu đồng có tour Trùng Khánh, Quế Lâm kéo dài 4 ngày. Tương tự, tour Đại Lý - Lệ Giang từ 7,5 triệu đồng đến 13 triệu đồng.

Có thể thấy, phân khúc tour Trung Quốc không chỉ đa dạng, còn rải đều ở nhiều mức giá, được xem là hợp túi tiền với khách muốn xuất ngoại nhưng không nhiều thời gian.

Lý giải về lượng khách Việt chốt tour đường bộ sang Trung Quốc tăng đột biến vào dịp lễ năm nay, đại diện một đơn vị lữ hành tại Hà Nội nhận định, điều này xuất phát từ một số lý do chính.

Theo vị này, hiện tour đường bộ ít biến động so với tour đường bay. Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao do ảnh hưởng của thị trường, nhiều chuyến bay charter (thuê chuyến) phải hoãn hủy, việc di chuyển bằng đường bộ có lịch trình linh hoạt hơn.

Ngoài ra, các dịch vụ cơ bản hiện được nâng cấp so với trước, từ khẩu phần các suất ăn cho tới phân khúc lưu trú. Từ đó, khách thấy mức giá hợp lý, có nhiều lựa chọn tùy theo nhu cầu ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, bà Phương Anh, hướng dẫn viên chuyên tour du lịch Trung Quốc, cho hay, thủ tục giấy tờ đơn giản, chính quyền các tỉnh đường biên của Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá du lịch tại điểm đến, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ du khách, các đơn vị lữ hành… Bởi vậy nên giá tour phải chăng, du khách dễ lựa chọn.

Theo bà Phương Anh, trong các tour đi Trung Quốc theo đường bộ, tour Vân Nam thu hút nhiều du khách Việt. Lý do là khí hậu nơi đây mát mẻ, lại đang vào mùa trái cây, mùa hoa rất đẹp. Tour đi châu Hồng Hà (Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự) hay Côn Minh, Lệ Giang, Đại Lý có mức giá từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng được nhiều khách lựa chọn.