Cầu xuyên mây ở độ cao 2.200m gần Sa Pa, khách Tây nín thở như đi giữa trời

Nằm cách thị xã Sa Pa khoảng 16km, cầu xuyên mây nằm trong khuôn viên khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (thuộc địa phận tỉnh Lai Châu) hiện trở thành một trong những trải nghiệm mạo hiểm hút khách khi du lịch vùng núi Tây Bắc.

Michael Turner, du khách người Mỹ cho biết, anh từng nhiều lần trải nghiệm các trò mạo hiểm cảm giác mạnh khi du lịch khu vực Đông Nam Á, nhưng cảm giác đi bộ giữa không trung tại cầu xuyên mây nằm ở độ cao 2.200m là cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

"Khi đi đến giữa cầu, gió thổi mạnh khiến cây cầu rung nhẹ. Tôi nhìn xuống bên dưới chỉ thấy mây phủ kín núi rừng. Cảm giác vừa sợ vừa phấn khích", anh kể.

Nam du khách cho biết điều khiến anh ấn tượng không chỉ là độ cao mà còn là khung cảnh thiên nhiên bao quanh.

Khoảnh khắc du khách như đi xuyên mây (Ảnh cắt từ video).

Sau khi sang tới đầu bên kia, vị khách 23 tuổi đứng lặng vài phút để nhìn toàn bộ biển mây và dãy núi phía xa. Anh có cảm giác bản thân vừa vượt qua giới hạn của chính mình.

Không riêng Michael, chị Olivia Harris, du khách đến từ Australia, cũng thừa nhận bản thân đã bật khóc khi hoàn thành hành trình.

“Tôi hét lên ngay từ những bước đầu tiên vì quá sợ. Có lúc tôi định dừng lại và quay về nhưng người hướng dẫn viên đồng hành liên tục động viên”, cô kể.

Du khách trải nghiệm từng bước chân ở độ cao 2.200m (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Olivia cho biết cây cầu tạo cảm giác chênh vênh khi bước đi giữa không trung, trong khi gió vùng núi liên tục thổi mạnh.

Sau khi chinh phục thành công, cô gái vừa cười vừa khóc. Với cô, đây là cảm xúc rất khó diễn tả, giống như bản thân vừa làm được điều tưởng chừng không thể.

Không chỉ là nơi để thử thách lòng can đảm, cầu xuyên mây còn trở thành địa điểm ghi dấu những khoảnh khắc đặc biệt của nhiều cặp đôi quốc tế.

Anh Daniel Brooks, du khách đến từ Anh, cho biết đã chọn cây cầu giữa biển mây để cầu hôn bạn gái sau nhiều ngày lên kế hoạch. Bạn gái của anh, chị Emily Watson đi phía trước.

Cây cầu chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn của khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi nhìn thấy mây phủ kín núi rừng xung quanh, anh biết đây là khoảnh khắc trọng đại, không còn thời điểm nào phù hợp hơn để ngỏ lời cầu hôn.

Theo Daniel, khoảnh khắc quỳ xuống giữa cây cầu lơ lửng trên không khiến anh hồi hộp hơn cả lúc bước qua vực sâu.

Tay anh run lên vì vừa sợ độ cao, vừa lo bị từ chối. Tuy nhiên khi bạn gái đồng ý, cả hai đã ôm nhau khóc giữa cầu trong khoảnh khắc đầy xúc động.

Theo nhiều du khách quốc tế, trải nghiệm ở cầu xuyên mây không đơn thuần là trò chơi cảm giác mạnh mà còn mang lại cảm giác chinh phục thiên nhiên vùng núi Tây Bắc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị vận hành khu du lịch cho biết cầu xuyên mây hiện là một trong những trò chơi mạo hiểm thu hút khách nhất tại đây, bên cạnh một số trò chơi như xích đu tử thần, leo núi mạo hiểm, đạp xe xuyên mây.

Có thời điểm cầu bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Trước đó, khu du lịch từng có cầu độc mộc nằm cheo leo giữa vách núi ở độ cao 2.200m. Tuy nhiên, hạng mục này đang được bảo dưỡng do làm bằng gỗ nên cầu xuyên mây là trải nghiệm thay thế.

Trò chơi bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022, có chiều dài khoảng 180m với tổng cộng 168 bậc làm bằng chất liệu tôn nhám. Cầu nằm ở độ cao 2.200m, bên dưới là vùng núi và cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt. Do nằm ở độ cao lớn nên mỗi bước chân của khách có cảm giác như đi xuyên mây.

Để chinh phục 2 chiều của cầu gồm 2 lượt đi và về, mỗi khách sẽ mất trung bình khoảng 15-20 phút. Trong đó, khách nước ngoài chiếm tới 70% bởi đây là nhóm khách yêu thích cảm giác mạo hiểm và mê trải nghiệm.

Nhằm đảm bảo an toàn, cầu chỉ nhận tối đa khoảng 10-15 người mỗi lượt. Du khách phải đội mũ bảo hiểm, mặc đai an toàn, ký cam kết và được nhân viên hướng dẫn kỹ trước khi lên cầu.

Cầu xuyên mây ở độ cao 2.200m gần Sa Pa, khách nín thở như đi giữa trời (Video: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, hai đầu cầu luôn có nhân viên hỗ trợ và người đi cùng trong quá trình trải nghiệm.

Theo đơn vị vận hành, không ít trường hợp khách bật khóc vì sợ khi đứng ở cây cầu lơ lửng giữa trời. Khi đó, nhân viên hỗ trợ sẽ động viên để khách tiếp tục hoàn thành nốt chặng đường.

Ngoài những khoảnh khắc hồi hộp, cây cầu còn chứng kiến nhiều tình huống thú vị. Một số du khách chọn nơi đây để cầu hôn giữa biển mây.

Hiện giá vé trải nghiệm của dịch vụ này khoảng 150.000 đồng/người. 6 tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm, khu du lịch đón lượng khách nước ngoài khá lớn với trải nghiệm hàng nghìn lượt mỗi tháng.