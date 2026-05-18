Video Ninh Bình đẹp như phim điện ảnh do khách Tây ghi hình gây sốt mạng

Ngày 15/5, 2 vị khách nước ngoài là Michał Kołkowski (quốc tịch Ba Lan) và Andrew Royce (quốc tịch Mỹ) chia sẻ lên kênh chính thức đoạn video ghi lại hành trình trải nghiệm ở Tam Cốc - Bích Động và Hang Múa ở Ninh Bình.

Video kèm theo chú thích: "You traveled back to 1930s. Would you watch this as a full movie?" (tạm dịch: Bạn du hành ngược về những năm 1930. Liệu bạn có ngồi xem hết bộ phim này không).

Clip ngắn chỉ kéo dài vài chục giây, không có lời hội thoại hay chú thích, chỉ quay trọng tâm vào các hoạt động của nhân vật với những thước phim ghi hình chỉn chu.

Bên cạnh đó, trang phục của nhân vật kết hợp với màu ảnh như cảnh phim hoài cổ, khiến người xem có cảm giác trở về những năm tháng của thế kỷ trước.

Xen kẽ giữa những đoạn phim là hình ảnh một Ninh Bình hiện lên trầm mặc mà nên thơ. Đến nay, video thu hút hơn 1 triệu lượt xem, gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội cùng lượng tương tác lớn. Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự bất ngờ và tự hào về cảnh sắc Ninh Bình đẹp không khác gì thước phim điện ảnh.

Mở đầu video là hình ảnh của chùa Bích Động. Đây vốn là ngôi chùa cổ thuộc quần thể danh thắng Tràng An Tam Cốc - Bích Động, được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Sau đó, 2 vị khách nước ngoài tiếp tục ngồi thuyền, đi xuôi dòng Ngô Đồng để khám phá Tam Cốc. Khu vực nổi bật với những dãy núi đá vôi cùng hệ thống hang động kỳ thú.

Khu du lịch Hang Múa cũng hiện lên sống động trong video với góc quay nhìn từ trên cao. Nơi đây nằm trong vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ.

Sau khi chinh phục gần 500 bậc thang đá uốn lượn, du khách lên tới đỉnh núi có thể ngắm nhìn trọn vẹn toàn cảnh cánh đồng lúa Tam Cốc tuyệt đẹp từ trên cao. Nơi này cũng là góc check-in không thể bỏ qua ở đỉnh núi Ngọa Long.

Bên dưới phần bình luận, một số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam cho biết, họ tình cờ có dịp gặp gỡ 2 chàng trai nước ngoài khi tới Ninh Bình du lịch hồi đầu tháng 5.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Tuấn cho biết, trong chuyến đi tới Tam Cốc cùng nhóm bạn, họ bất ngờ thấy 2 vị khách người nước ngoài "quen mặt" cũng xuất hiện tại đây.

Trước đó, anh Tuấn từng biết tới Michał và Andrew sau khi chiêm ngưỡng thước phim cả hai quay tại Cao Bằng đẹp ấn tượng đậm chất điện ảnh. Bởi vậy, cả nhóm chủ động tới chào hỏi và ngỏ ý muốn chụp chung tấm hình để kỷ niệm.

"Cả hai có gu ăn mặc tinh tế, thái độ lịch sự và phong thái rất nổi bật. Họ có tính cách gần gũi, cởi mở. Trong cuộc trò chuyện, cả hai cũng dành nhiều lời ngợi khen tới cảnh đẹp của Việt Nam", anh Tuấn nói.

Ngoài ra, Michał và Andrew cũng gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu, hiếu khách của người dân địa phương.

Được biết, 2 vị khách nước ngoài đều 27 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung.

Trước khi xuất hiện tại Ninh Bình, hồi cuối tháng 3, cả hai từng khiến cư dân mạng Việt Nam xôn xao khi chia sẻ đoạn video quay tại Cao Bằng.

Những chi tiết rất Việt Nam được lồng ghép trong từng cảnh quay. Đó là hình ảnh của con trâu, bãi cỏ cho tới khung cảnh làng quê quen thuộc. Cùng với đó, loạt danh lam thắng cảnh như Núi Thủng (hay còn gọi là Núi Mắt Thần), chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc và thác Bản Giốc đều lần lượt hiện lên.

Hiện video thu hút gần 8 triệu lượt xem. Nhiều khán giả Việt Nam hy vọng, thông qua những thước phim này là cách quảng bá hiệu quả và lan tỏa nét đẹp của du lịch nước nhà tới cộng đồng quốc tế.