Mở đường tiếp cận gần ngôi tháp cổ bí ẩn trên đỉnh núi cao 800m

Ngày 19/5, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi (Gia Lai), cho biết đơn vị trúng thầu đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông.

Theo ông Tài, việc đầu tư tuyến đường không chỉ cải thiện điều kiện tiếp cận di tích mà còn mở ra cơ hội khai thác tiềm năng du lịch văn hóa - lịch sử gắn với Khu di tích quốc gia núi Bà.

Tháp Hòn Chuông nằm trên đỉnh núi cao gần 800m, đến nay vẫn là bí ẩn với giới nghiên cứu (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai).

Thời gian qua, nhiều du khách, đặc biệt là những người đam mê khám phá và chinh phục núi cao đã tìm đến Hòn Chuông.

Tháp Hòn Chuông nằm phía Tây xã Đề Gi, thuộc quần thể núi Bà với 66 đỉnh lớn nhỏ. Đỉnh cao nhất là Hòn Vung (880m), còn Hòn Chuông cao 779m, đứng thứ hai trong dãy núi Bà.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng. Toàn khu căn cứ núi Bà có 22 điểm được xếp hạng di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia từ năm 1994.

Tọa lạc ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, Hòn Chuông được mệnh danh là ngôi tháp Chăm Pa có vị trí xây dựng cao nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, Hòn Chuông giống chiếc chuông khổng lồ úp xuống, còn ngọn tháp Chăm cổ nằm trên đỉnh khối đá cao khoảng 50m.

Tháp có chiều cao khoảng 7m, mỗi cạnh dài 8,5m, thân tháp hình vuông, vươn thẳng và thu dần lên đỉnh. Điểm đặc biệt của tháp Hòn Chuông là thân tháp hoàn toàn không có họa tiết trang trí khác biệt so với nhiều tháp Chăm khác, tạo nên nét độc đáo trong hệ thống kiến trúc Chăm Pa.

Tháp Hòn Chuông là di tích tháp Chăm Pa có niên đại gần cả 1.000 năm (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai).

Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác công năng của tháp Hòn Chuông. Một số giả thuyết cho rằng đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đài quan sát quân sự hoặc ngọn hải đăng cổ dùng để đánh dấu cửa biển cho tàu thuyền.

Tuy nhiên, dựa trên các mảnh ngói sừng bò được tìm thấy, nhiều nhà nghiên cứu nhận định niên đại của tháp có thể vào khoảng thế kỷ XI-XIII.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông với tổng vốn 125 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án do UBND xã Đề Gi làm chủ đầu tư với tuyến đường dài hơn 6km. Điểm đầu tuyến tại km8+200 ĐT.636 (thôn Thái Thuận, xã Đề Gi) và điểm cuối tại khu vực gần tháp. Mặt đường rộng 6,5m, kết cấu bê tông xi măng, đảm bảo lưu thông ổn định trên địa hình đồi núi. Dự kiến hoàn thành năm 2027.