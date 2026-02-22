Khách Trung Quốc ăn Tết ở Hà Nội, nghẹn ngào vì hành động của người lạ

Lần đầu tiên tới Hà Nội vào năm 2024, anh Tôn Hoành Bác đến từ Quảng Châu (Trung Quốc) gọi đây là hành trình "tuyệt vời nhất của cuộc đời".

Có bạn ở Bắc Ninh là người dẫn đường, anh được trải nghiệm nhiều điểm đến ở Thủ đô như phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, thưởng thức ẩm thực phong phú.

Được nếm thử nhiều món ngon ở Việt Nam, vị khách Trung Quốc nhận thấy, điểm chung của ẩm thực Việt là cách chế biến phong phú nhưng vẫn giữ được độ thanh đạm, thuần chất. Có thể vì lý do này khiến nhiều phụ nữ Việt Nam sở hữu vóc dáng gọn gàng, thanh tú.

Anh Tôn từng ghé thăm nhiều thành phố lớn ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng với anh, điều ấn tượng nhất tại Hà Nội vẫn là con người.

"Người dân ở đây rất nhiệt tình, cởi mở, sẵn lòng giúp đỡ người lạ trong mọi hoàn cảnh mà không vì lý do gì", anh nói.

Từ đó tới nay, anh Tôn nhiều lần quay lại Hà Nội và lần gần nhất lại đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 17/2 (mồng 1 Tết), anh Tôn đáp chuyến bay từ Malaysia tới Việt Nam. Anh dự kiến sẽ ở lại Hà Nội khoảng một tuần. Do tới đây khá nhiều lần, nên chuyến đi này của anh không quá lạ lẫm. Anh du lịch một mình và muốn bản thân tự trải nghiệm.

Vào khoảng 23h ngày 18/2 (tức mồng 2 Tết), anh Tôn tìm đường trở về khách sạn nhưng bị nhầm địa chỉ nên loay hoay mãi chưa biết phải xử lý thế nào.

Khi vừa dò tìm đường vừa căng mắt nhìn vào ứng dụng trên điện thoại, vị khách Trung Quốc gặp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thấy điệu bộ lúng túng của anh, người phụ nữ chủ động tiến lại gần bắt chuyện, ngỏ ý muốn hỗ trợ.

Vị khách Trung Quốc tới Hà Nội ăn Tết dịp này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biết anh đang lạc đường, người phụ nữ nhiệt tình chỉ dẫn. Sợ vị khách không đi đúng lối, người này đi bộ cùng anh khoảng 100m. Sau đó, thấy anh đang đi đúng hướng, người này mới rời đi.

"Cô ấy giúp tôi rất nhiệt tình, dù hai chúng tôi đều là những người xa lạ", anh Tôn nói.

Khi đi thêm một đoạn, vị khách bắt gặp một quân nhân trẻ tuổi đứng ở trạm gác thuộc một doanh trại quân đội. Đây vốn là một doanh trại nằm trên phố Lý Nam Đế.

Dù người lính trẻ không quá rành ngoại ngữ nhưng khi biết khách lạc đường cần hỗ trợ, anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó, người quân nhân còn rút một phong bao lì xì màu đỏ mừng tuổi vị khách Trung Quốc nhân dịp năm mới.

Khách Trung Quốc ăn Tết ở Hà Nội, nghẹn ngào vì hành động của người lạ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tôn cho biết, ở Trung Quốc, người dân vẫn giữ phong tục mừng tuổi nhau vào ngày đầu năm. Những phong bao lì xì màu đỏ được dành tặng tới gia đình, người thân và bạn bè với mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng hiếm khi tặng cho người lạ.

Rất bất ngờ về món quà nhận được, anh Tôn giữ chiếc phong bì, cất trong túi như một vật kỷ niệm quan trọng của chuyến đi này. Đến nay, anh vẫn chưa mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền và không có ý định chi tiêu.

"Người lính trẻ có nụ cười rất đáng mến. Tôi hỏi liệu có được quay lại khoảnh khắc này để giữ kỷ niệm hay không, thì nhận được sự đồng ý từ anh ấy", anh Tôn nói.

Cũng theo vị khách người Trung Quốc, từ phong thái đĩnh đạc, lịch sự của người lính trẻ toát ra khiến anh cảm nhận rõ hơn về con người Việt Nam sống văn minh, nhiệt tình, đầy lòng hào sảng sẵn sàng sẻ chia với người lạ chưa từng quen biết.

"Có lẽ đây chính là kỷ niệm đẹp khiến tôi nhớ nhất chuyến đi lần này", anh nhận xét.

Ngày 22/2, trên hành trình trở về quê nhà ở Quảng Châu, anh Tôn vẫn mang theo những ký ức đẹp của nơi này. Anh cho biết nhất định sẽ quay lại Hà Nội vào dịp gần nhất.