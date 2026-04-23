Khách Hàn Quốc ngày càng "mê" Việt Nam, đến lần 1 lại muốn quay lại lần 2

Đầu năm nay, trong một buổi tối ngẫu hứng bên bàn nhậu tại Seoul, anh Nam Steve (người Hàn Quốc) cùng bạn quyết định đặt vé máy bay giá rẻ tới Việt Nam. “Chúng tôi quyết định đi chỉ vài ngày trước chuyến bay”, anh kể trong một video.

Quyết định có phần bốc đồng ấy lại mở ra một hành trình mà Steve gọi là “quyết định đáng giá nhất năm”.

Những trải nghiệm đáng giá

Ngay khi đặt chân xuống Hà Nội, nam du khách đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Không còn cái lạnh cắt da của mùa đông Hàn Quốc, thay vào đó là tiết trời dịu nhẹ và nhịp sống đầy năng lượng.

“Tôi nhanh chóng đổi tiền rồi ghé vào một quán địa phương để ăn bún chả. Đây là lần đầu tiên tôi thử món này và thực sự không nói nên lời. Tôi gần như ăn hết veo trong tích tắc”, anh chia sẻ.

Trong những ngày ở thủ đô, anh liên tục thử các món ăn đặc sản, từ bún chả, bánh xèo, bánh mì đến bún bò Nam Bộ. Anh đặc biệt ấn tượng với cà phê dừa, thứ đồ uống mà anh ví như “một ly sữa lắc đậm đà nhưng rất dễ uống”.

Điểm nhấn của hành trình là chuyến đi “Hà Giang Loop” (Vòng lặp Hà Giang) cung đường dài khoảng 350km qua vùng núi non phía Bắc.

“Có lúc chúng tôi ngồi trên đỉnh đồi, nhìn xuống biển núi bất tận, bật nhạc thật lớn… sống như thể thời gian không tồn tại”, Steve nhớ lại.

Với anh, đó không chỉ là chuyến du lịch, mà là hành trình của cảm xúc, của sự tự do và kết nối với những con người xa lạ.

Với ngân sách không quá cao, nam du khách vẫn có thể trải nghiệm đa dạng từ ẩm thực đến mua sắm. “Nhiều thứ ở Việt Nam rất rẻ, nên tôi có thể tận hưởng chuyến đi rất thoải mái”, anh kể.

Trong khi đó, anh Dan Lim (du khách Hàn Quốc) cho rằng Đà Nẵng là một trong những nơi mang màu sắc Hàn Quốc rõ nét nhất mà anh từng ghé qua ở Đông Nam Á.

Theo anh, mật độ nhà hàng Hàn Quốc dày đặc đến mức “cứ cách một quán lại có một quán Hàn”, trong khi hệ thống biển hiệu tại nhiều tuyến phố ưu tiên tiếng Việt, sau đó là tiếng Hàn, rồi mới đến tiếng Anh, một điều hiếm gặp ở các điểm du lịch quốc tế khác.

“Tôi từng đến Cebu (Philippines), Chiang Mai hay Bangkok (Thái Lan), nhưng không nơi nào có sự hiện diện rõ rệt của văn hóa Hàn như ở đây”, anh nhận xét, đồng thời cho rằng sự tương đồng về không gian đô thị, nhịp sống và thậm chí cả chi tiết nhỏ như hiệu thuốc, vạch qua đường… khiến du khách Hàn cảm thấy quen thuộc.

Không dừng lại ở những chuyến đi ngắn ngày, nhiều du khách Hàn Quốc còn lựa chọn ở lại lâu dài để trải nghiệm sâu hơn cuộc sống tại Việt Nam. Anh Jay là một trong những trường hợp như vậy. Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định tạm gác cuộc sống tại Hàn Quốc để bắt đầu hành trình mới khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân.

Theo Jay, điều khiến anh muốn gắn bó không chỉ là cảnh quan hay chi phí hợp lý, mà còn nằm ở nhịp sống và con người.

Trong các video chia sẻ về cuộc sống ở Việt Nam, anh liên tục nhắc đến những buổi dạo phố nhộn nhịp, những lần được chủ quán mời ăn miễn phí hay cảm giác ấm áp khi tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng người dân địa phương. “Tôi thực sự cảm nhận được sự gắn kết và tình cảm giữa con người với nhau”, anh chia sẻ.

Trong hành trình khám phá, anh đặc biệt ấn tượng với những điểm đến như Hội An - nơi anh từng mong muốn ghé thăm từ lâu. Không gian phố cổ, những chiếc đèn lồng rực rỡ và nhịp sống chậm rãi mang lại cho anh cảm giác thư giãn hiếm có.

Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam cũng là yếu tố giữ chân anh. Dù phở đã phổ biến tại Hàn Quốc, anh cho rằng hương vị tại Việt Nam “hoàn toàn khác biệt”, đậm đà và chân thực hơn.

Vì sao khách Hàn Quốc thích đến Việt Nam?

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong quý 1 năm nay, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam với khoảng 1,33 triệu lượt, trong khi Trung Quốc đứng đầu với khoảng 1,4 triệu lượt.

Riêng trong tháng 3/2026, Việt Nam đón khoảng 355.167 lượt khách Hàn Quốc và 482.587 lượt khách Trung Quốc, cho thấy hai thị trường này tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt tăng trưởng của du lịch quốc tế.

Thực tế cho thấy, các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc ở Việt Nam đang dần trở thành “lựa chọn quen thuộc” của du khách Hàn Quốc. Mạng lưới đường bay thẳng từ Seoul, Busan tới các thành phố du lịch lớn của Việt Nam giúp rút ngắn thời gian di chuyển, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày.

Anh Chu - người Hàn Quốc, hiện là chủ một cơ sở làm đẹp tại Việt Nam và từng hoạt động trong lĩnh vực du lịch - cho rằng sức hút của Đà Nẵng nằm ở khả năng đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu trải nghiệm của du khách.

“Tôi nghĩ Đà Nẵng thực sự là một thành phố rất đáng sống. Tôi đã hỏi bạn bè của mình, và có đến khoảng 9 người nói rằng họ đã từng du lịch Đà Nẵng. Theo tôi, đây là nơi có thể vừa du lịch vừa nghỉ dưỡng, nên phù hợp với mọi đối tượng, từ bạn bè, cặp đôi đến gia đình đều có thể cùng nhau đến đây”, anh chia sẻ.

Đà Nẵng không chỉ là điểm nghỉ dưỡng với hệ thống resort ven biển, mà còn là “trạm trung chuyển trải nghiệm” khi kết nối thuận tiện tới các điểm nổi tiếng như Bà Nà Hills hay Hội An.

Bên cạnh đó, thời gian bay ngắn chỉ khoảng 4 tiếng cùng mạng lưới chuyến bay dày đặc giữa Hàn Quốc và miền Trung Việt Nam giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng, góp phần lý giải vì sao lượng khách Hàn Quốc đến đây luôn ở mức cao.

Không chỉ vậy, ẩm thực địa phương như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo… cũng tạo thêm sức hút, khi mang lại trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn dễ tiếp cận với khẩu vị của du khách Hàn.

Cơ quan quản lý du lịch cho rằng, Hàn Quốc không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì đà tăng trưởng ổn định, qua đó phản ánh sức hút bền vững của Việt Nam đối với du khách xứ sở kim chi.

Các sản phẩm như nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình tiếp tục phát huy lợi thế, cùng với mạng lưới kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước góp phần thúc đẩy lượng khách tăng trưởng.

Ngoài yếu tố địa lý, Việt Nam còn ghi điểm nhờ chi phí hợp lý và sự đa dạng trải nghiệm. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên trong cùng một hành trình.

Bên cạnh đó, môi trường an toàn và ổn định cũng là một lợi thế lớn. Trong bối cảnh nhiều điểm đến trên thế giới đối mặt với rủi ro, Việt Nam được đánh giá là điểm đến đáng tin cậy, với hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Có thể thấy, sự gia tăng của khách Hàn Quốc là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ kết nối hàng không, chính sách visa, đến sức hấp dẫn nội tại của điểm đến.

Với đà tăng trưởng hiện tại, thị trường này được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu khách quốc tế của Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.