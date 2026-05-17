Gia đình Hà Nội chi hơn 2 tỷ đồng làm “nhà di động” xuyên Việt 3-5 lần/năm

Tự cải tạo xe 16 chỗ thành "nhà di động" đầu tiên

Gia đình anh Thắng vốn mê du lịch. Mỗi năm, vợ chồng anh lại đưa các con đi vài chuyến gần xa, theo kiểu quen thuộc là ở khách sạn, di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay như nhiều gia đình khác.

Sau dịch Covid-19, anh tình cờ xem nhiều video về "nhà di động" trên mạng rồi dần bị cuốn vào kiểu du lịch tự do này. Điều khiến anh thích nhất là cảm giác có thể mang cả gia đình rong ruổi khắp nơi mà sinh hoạt vẫn thoải mái.

Gia đình anh Thắng rất thích du lịch, năm nào cũng có vài chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó, mô hình "nhà di động" ở Việt Nam còn khá mới. Ít nơi nhận thi công, quy định cũng chưa rõ ràng nên chiếc xe đầu tiên của anh là xe 16 chỗ, chủ yếu tự mày mò cải tạo theo nhu cầu sử dụng. Anh cho biết chiếc xe ấy chỉ đủ cho các sinh hoạt cơ bản, chưa có nhiều tiện nghi như hiện nay.

“Ban đầu tôi chỉ muốn thử xem cả nhà có hợp kiểu du lịch này không”, anh nói.

Tổng chi phí cho chiếc xe đầu tiên khoảng hơn 600 triệu đồng, gồm cả tiền mua xe và cải tạo. Sau khi hoàn thiện xe, gia đình bắt đầu chạy thử bằng những chuyến đi ngắn quanh miền Bắc.

Những chuyến đầu tiên khiến cả nhà đều thấy mới lạ. Không còn cảnh kéo vali vào khách sạn hay chờ giờ nhận phòng, mọi sinh hoạt đều diễn ra ngay trên xe. Trẻ con có thể ngủ bất cứ lúc nào, người lớn cũng chủ động hơn nhiều về lịch trình.

Tuy nhiên, sau khoảng một năm sử dụng, anh Thắng nhận ra chiếc xe 16 chỗ không đủ công năng cho những chuyến đi dài ngày. Các vấn đề như điện, nước sinh hoạt, không gian ngủ nghỉ hay khu vực sinh hoạt chung bắt đầu bất tiện nếu đi xuyên Việt hoặc sống liên tục trên xe nhiều tuần.

"Nhà di động" từ xe tải của gia đình anh Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đó là lúc gia đình anh quyết định nâng cấp lên một chiếc xe tải lớn hơn để làm "nhà di động" thật sự. Đến khoảng năm 2023, chiếc xe hoàn thiện với tổng chi phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó riêng tiền mua xe mới khoảng 500 triệu đồng.

Lần này anh thuê đơn vị thi công theo đúng nhu cầu của gia đình. Bên trong xe rộng khoảng 13m2, được thiết kế như một căn hộ thu nhỏ với điều hòa, bếp, nhà tắm, khu ngủ riêng, điện năng lượng mặt trời và hệ thống nước sinh hoạt.

Chiếc xe có giường ngủ kích thước 1,6mx2m. Trong điều kiện thời tiết nhiều nắng như miền Trung hoặc miền Nam, lượng điện gần như đủ cho sinh hoạt hàng ngày.

"Nhà di động" có sức chứa đủ để cả nhà anh Thắng nghỉ ngơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Thắng, xe chứa được khoảng 600 lít nước, nhưng nếu ở liên tục nhiều ngày vẫn phải tìm chỗ tiếp thêm. “Xin nước thật ra không khó. Nhiều lúc chúng tôi ghé quán cà phê, nhà dân hay điểm dừng chân là người ta sẵn sàng cho”, anh nói.

Từ đây, gia đình bắt đầu bước vào những hành trình xuyên Việt thật sự.

Xuyên Việt 3-5 lần mỗi năm

Chuyến đi đầu tiên của gia đình anh Thắng sau khi xe hoàn thiện là hành trình 3 ngày 2 đêm ra Cát Bà. “Lúc đó tôi cũng hồi hộp lắm, không biết xe có lên phà được không. May mà cuối cùng vẫn đi bình thường”, anh nhớ lại.

Sau chuyến đi đầu tiên thuận lợi, “nhà di động” tiếp tục theo gia đình anh rong ruổi đến nhiều nơi khác như Cô Tô, Thanh Lân… Mỗi chuyến đi thường có đủ các thành viên trong nhà, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ. Có giai đoạn bố mẹ anh cũng đi cùng nên cả đoàn lên tới 5-6 người.

“Có lúc gia đình dùng thêm một xe khác để chở người vì đi đông, nhưng tối đến mọi người vẫn ngủ chung trên chiếc "nhà di động", anh nói.

Có “nhà di động”, gia đình anh Thắng bắt đầu những chuyến đi dài ngày nhiều hơn. Trung bình mỗi năm, cả nhà xuyên Việt khoảng 3-5 lần. Mỗi chuyến thường kéo dài gần một tháng, có hành trình rong ruổi liên tục hơn hai tháng trời.

Anh Thắng mang xe máy theo để tiện di chuyển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Thắng, khi đi, gia đình thích nơi nào thì ở lại nơi đó lâu hơn. Hôm nào trời đẹp thì ở thêm vài ngày, gặp mưa lại đổi sang nơi khác mà không phải canh giờ check-in hay check-out như ở khách sạn. “Đến nơi chỉ cần đỗ xe là có nhà luôn”, anh nói.

Trong hầu hết các chuyến xuyên Việt, gia đình anh đều mang theo xe máy để tiện khám phá địa phương. Mỗi lần dừng ở đâu đó, cả nhà thường đỗ xe cố định vài ngày rồi chạy xe máy đi loanh quanh như người địa phương thực thụ.

Theo anh Thắng, đó là điều khiến du lịch bằng "nhà di động" khác hẳn những chuyến đi thông thường. “Đi kiểu này chúng tôi có thời gian sống chậm hơn, cảm nhận nơi đó kỹ hơn chứ không chỉ ghé vài điểm check-in rồi đi”, anh chia sẻ.

Trong số những nơi từng đi qua, anh đặc biệt thích Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), làng chài Nhơn Lý (Gia Lai), Măng Đen (Quảng Ngãi) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Du lịch bằng “nhà di động” mang đến cho anh Thắng cảm giác gia đình gắn kết hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện gia đình anh có 3 người con, gồm một bé lớn học cấp 3, một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi. Con lớn giờ không còn theo bố mẹ đi thường xuyên như trước vì bận học, còn hai bé nhỏ vẫn đồng hành cùng bố mẹ trong hầu hết các chuyến xuyên Việt.

Các con anh đặc biệt thích những chuyến đi biển, mê tắm biển, chạy chơi ngoài trời và hầu như lần nào cũng muốn ở lại thêm vài ngày.

Với anh Thắng, điều quý nhất sau những hành trình dài không chỉ là cảnh đẹp hay trải nghiệm mới, mà là khoảng thời gian cả gia đình thật sự ở cạnh nhau. “Ở Hà Nội, vì công việc nên nhiều lúc chúng tôi không có nhiều thời gian cho con. Nhưng đi kiểu này cả tháng trời thì mọi người nói chuyện với nhau nhiều, hiểu nhau hơn”, anh chia sẻ.

Anh cho biết đó cũng là lý do lớn nhất khiến mình gắn bó với kiểu sống này suốt nhiều năm qua. Anh muốn các con được khám phá Việt Nam từ nhỏ và có cơ hội thay đổi môi trường sống sau những ngày làm việc căng thẳng.

Các con của anh Thắng rất thích kiểu du lịch này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, những chuyến đi dài cũng khiến các con trưởng thành thấy rõ, học cách thích nghi với nhiều nơi khác nhau và gần gũi thiên nhiên hơn. Anh nói, nếu so với các chuyến nghỉ dưỡng 4-5 sao thì du lịch bằng "nhà di động" tiết kiệm hơn đáng kể, nhất là với gia đình đông người.

Anh lấy ví dụ một chuyến đi Phú Quốc cho gia đình 5 người có thể tốn gần 30 triệu đồng tiền vé máy bay, chưa kể khách sạn, ăn uống và các khoản phát sinh khác. Trong khi đó, với "nhà di động", tổng chi phí cho một hành trình dài ngày thường chỉ khoảng 20-30 triệu đồng.

“Tuy nhiên, vì chúng tôi đi nhiều chuyến quá nên tính ra tiền du lịch mỗi năm cũng không hề ít”, anh nói rồi bật cười.

Những sự cố nhớ đời và chiếc xe mới 2,3 tỷ chuẩn bị cho hành trình 60 ngày

Đi hàng chục nghìn km bằng "nhà di động" suốt nhiều năm, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thắng cũng trải qua không ít tình huống “dở khóc dở cười”.

Có lần, anh chạy xe vào một điểm cắm trại khá hoang sơ. Đường lúc đầu còn rộng và dễ đi, nhưng càng vào sâu cây cối càng um tùm. Đến khi phát hiện những cành cây lớn chắn kín phía trước thì chiếc xe gần như đã lọt hẳn vào bên trong. “Tiến không được mà lùi cũng không xong”, anh nhớ lại.

Thấy thích nơi nào, gia đình anh lại dừng ở đó lâu hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do xe lớn nên chỉ cần vài nhánh cây thấp quệt vào thân xe hoặc cửa kính cũng có thể gây hư hỏng. Cuối cùng mọi người phải đi mượn cưa của người dân gần đó để cắt bớt cành cây rồi mới xoay xở đưa xe ra ngoài được.

Một lần khác, gia đình đỗ xe gần bãi biển để tiện cho trẻ con chơi thì xe bị lún xuống cát. “Lúc đầu tôi nghĩ chắc tự lên được, nhưng càng đạp bánh xe càng lún. Sau đó phải nhờ rất nhiều người xung quanh hỗ trợ chèn bánh, kéo xe và mất khá lâu mới thoát ra được”, anh kể.

Gia đình cũng nhiều lần phải thu dọn bàn ghế, chạy mưa giữa đêm khi đang cắm trại ven biển. Dẫu vậy, với anh Thắng, chính những tình huống đó lại là phần đáng nhớ nhất sau mỗi chuyến đi. Sau những lúc toát mồ hôi, nghĩ lại, anh thấy đó toàn là kỷ niệm vui.

Mỗi năm, gia đình anh Thắng thực hiện rất nhiều chuyến du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều năm rong ruổi, anh cũng nhận ra cộng đồng chơi "nhà di động" thường rất chú ý chuyện giữ gìn môi trường. Gia đình anh luôn cố gắng dọn sạch nơi mình dừng chân, gom rác đúng nơi quy định, xử lý nước thải cẩn thận và tuyệt đối không xả rác bừa bãi.

Anh cũng khuyên người mới nên ưu tiên dùng xe mới để đảm bảo an toàn và thuận lợi về pháp lý, đồng thời cần chọn nơi đỗ an toàn, tuân thủ luật giao thông. Nếu đi những nơi quá hoang sơ thì nên đi theo nhóm 2-3 xe để hỗ trợ nhau.

“Trong một chuyến xuyên Việt năm 2024, gia đình tôi từng để lại xe ở TPHCM rồi bay ra Hà Nội xử lý công việc đột xuất gần một tuần. Sau khi xong việc, cả nhà lại bay ngược vào TPHCM để tiếp tục hành trình dang dở”, anh kể.

Theo anh, chuyện đổi kế hoạch giữa chừng gần như là bình thường khi đi dài ngày, vì có “nhà di động” ở đâu thì ở đó xem như là nhà. May mắn là công việc của cả hai vợ chồng đều có thể làm từ xa bằng điện thoại và máy tính nên vẫn xoay xở được trong suốt hành trình.

Bên trong “nhà di động” mới trị giá hơn 2 tỷ đồng của anh Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm nay, sau nhiều năm sử dụng các mẫu xe trước, anh tiếp tục nâng cấp lên chiếc "nhà di động" mới lớn hơn. Chiếc xe được nhận vào khoảng tháng 2. Tổng chi phí hoàn thiện lần này khoảng 2,3 tỷ đồng. Theo anh Thắng, đây là chiếc xe được làm bài bản nhất từ trước đến nay.

Khoang lái và khu sinh hoạt được thiết kế nối liền nhau, giúp mọi người có thể di chuyển bên trong xe mà không cần bước ra ngoài. Xe có nhiều cửa kính lớn để ngắm cảnh, phù hợp với những hành trình dài qua biển hoặc vùng núi.

Bên trong xe có hai khu ngủ lớn hơn, với giường kích thước khoảng 2mx2,2m và sofa có thể kéo thành giường 2mx2m, giúp gia đình sinh hoạt thoải mái hơn.

Anh Thắng đang chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng chiếc xe mới. Dự kiến vào tháng 6 tới, cả gia đình sẽ khởi hành từ Hà Nội, đi dọc đất nước vào Phú Quốc, sau đó lên Đà Lạt rồi quay ngược trở lại Hà Nội. Tổng hành trình dự kiến kéo dài khoảng 60 ngày.

Anh nói, sau nhiều năm sống trên những cung đường, điều anh thích nhất vẫn là cảm giác cả gia đình luôn ở cạnh nhau, dù đang ở bất kỳ đâu. “Đi đến đâu thì nhà ở đó”, anh bộc bạch.