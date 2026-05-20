Khách Việt có bị ảnh hưởng việc Thái Lan chấm dứt miễn thị thực 60 ngày?

Chấm dứt miễn visa 60 ngày

Theo truyền thông Thái Lan, Nội các nước này đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, chương trình miễn thị thực 60 ngày từng được xem là biện pháp hỗ trợ mạnh cho ngành du lịch sau giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Tuy nhiên, tại Thái Lan cũng xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích, đặc biệt ở các điểm du lịch lớn, liên quan tới nguy cơ lạm dụng chính sách, lưu trú dài ngày thiếu kiểm soát hoặc sử dụng diện miễn thị thực cho các mục đích ngoài du lịch.

Thái Lan nhiều năm qua trở thành điểm đến yêu thích của khách Việt (Ảnh: Thảo Quyên).

Chính vì thế, quyết định này vẫn cần được các cơ quan liên quan chính thức triển khai. Tuy nhiên, động thái mới được dự báo sẽ đưa Thái Lan quay lại quy định nhập cảnh trước đây với thời gian miễn thị thực phổ biến khoảng 30 ngày đối với nhiều quốc tịch.

Bangkok Post đưa tin, sau nhiều tuần thảo luận, Nội các Thái Lan đã nhất trí về nguyên tắc việc hủy bỏ chương trình miễn thị thực 60 ngày được đưa vào áp dụng từ tháng 7/2024 nhằm thúc đẩy lượng khách quốc tế sau đại dịch.

Kết thúc cuộc họp Nội các vào ngày 19/5, ông Surasak Phancharoenworakul - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - xác nhận chương trình visa 60 ngày sẽ bị hủy bỏ.

Xem xét từng quốc gia

Theo ông Surasak, các quốc gia nằm trong diện miễn thị thực 60 ngày sẽ quay trở lại cơ chế nhập cảnh từng áp dụng trước khi chính sách mở rộng được ban hành.

Trong phần lớn trường hợp, thời gian lưu trú miễn thị thực dự kiến giảm còn 30 ngày.

Tuy nhiên, tùy quốc tịch và quy định cụ thể, một số du khách có thể chỉ được ở tối đa 15 ngày.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết các đại sứ quán, cơ quan liên quan và đơn vị chức năng cần được thông báo trước khi quy định mới được công bố.

Thái Lan kỳ vọng đón 33,5 triệu khách quốc tế trong năm nay (Ảnh: Thảo Quyên).

Ủy ban chính sách thị thực của Thái Lan cũng sẽ phải xác định tiêu chí áp dụng đối với từng quốc gia.

Đây được xem là bước quan trọng bởi hiện Bộ Ngoại giao Thái Lan vẫn đang công bố danh sách miễn thị thực 60 ngày đối với các quốc tịch liên quan.

Do đó, giới chức lưu ý cần phân biệt giữa quyết định chính trị đã được thông qua và thời điểm chính thức áp dụng tại cửa khẩu.

Du khách có kế hoạch tới Thái Lan trong vài tuần tới được khuyến cáo theo dõi sát các thông báo mới từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Cục Di trú Thái Lan.

Khi chính sách mới có hiệu lực, những người đã nhập cảnh theo diện miễn thị thực hiện hành vẫn được phép lưu trú tới hết thời hạn đã được cấp khi nhập cảnh.

Những thay đổi này trước mắt có thể không ảnh hưởng lớn tới phần đông du khách Việt Nam.

Bởi thời gian du lịch trung bình của khách Việt tới Thái Lan thường chỉ kéo dài vài ngày tới khoảng một tuần. Nhóm chịu tác động rõ nhất là những người có nhu cầu lưu trú dài hạn hoặc kết hợp du lịch với làm việc từ xa.

Trước đó, Thái Lan còn gây chú ý khi điều chỉnh tăng phí dịch vụ hành khách với các chuyến bay quốc tế.

Theo thông báo của Công ty Cảng hàng không Thái Lan (AOT), từ ngày 20/6/2026, mức phí này sẽ tăng 53%, từ 730 baht (gần 600.000 đồng) lên 1.120 baht/chiều (khoảng 903.000 đồng) sau khi được Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan phê duyệt.

Quy định này sẽ được áp dụng đồng loạt từ ngày 20/6 tại 6 sân bay quốc tế sầm uất nhất Thái Lan, bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Động thái siết chính sách nhập cảnh và tăng phí sân bay được cho là sẽ tác động nhất định tới ngành du lịch Thái Lan, trong bối cảnh du lịch đóng góp hơn 10% GDP nước này.

Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón 33,5 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, số liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan cho thấy lượng khách quốc tế trong quý I năm nay đã giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.