Kỹ sư Pháp nói lý do ở Việt Nam 5 năm: "Tôi có thể an tâm đi bộ bất cứ đâu"

Mới đây, Will Courageux - kỹ sư phần mềm người Pháp, chủ kênh TikTok Willinvietnam có hơn 3,5 triệu lượt theo dõi - đã chia sẻ lý do khiến anh quyết định ở lại Việt Nam sau nhiều năm sinh sống.

Theo Will, sau 5 năm rong ruổi qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam, điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự an toàn. "Ở nhiều nước khác, người dân luôn phải lo ngại nguy hiểm, cướp giật hay thậm chí là bị bắn. Còn ở Việt Nam, tôi có thể yên tâm đi bộ ở bất cứ nơi đâu, không lo vấn đề gì", anh nói.

Will Courageux đã sống tại Việt Nam hơn 5 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh đó, sự thân thiện của con người Việt Nam cũng là yếu tố níu chân anh. Dù ở thành phố nhộn nhịp hay miền quê yên bình, Will đều cảm nhận được nụ cười, sự gần gũi của người dân và luôn được họ chào đón một cách chân thành.

"Người dân ở Việt Nam thân thiện hơn nhiều nơi tôi từng đi qua. Đây là đất nước lý tưởng để làm việc và sinh sống", anh chia sẻ.

Trước đây, Will cũng từng nói, anh chọn sang Việt Nam làm việc một phần vì bị thu hút bởi nền văn hóa, ẩm thực đa dạng. Đặc biệt, anh cảm nhận người Việt Nam thân thiện, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực khiến anh luôn thấy ấm áp và thoải mái.

Những chia sẻ giản dị của Will nhanh chóng nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận dưới video của Will, cho rằng nhận xét của anh phản ánh chính xác một Việt Nam hiền hòa, mến khách.

Cộng đồng mạng cũng không quên bày tỏ sự trân trọng với Will nói riêng và những người bạn ngoại quốc nói chung đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam.

Không chỉ riêng Will, nhiều người Pháp khác cũng tìm thấy "ngôi nhà thứ hai" tại Việt Nam. Năm 2016, Julien Sanchez quyết định rời quê hương, đến Hà Nội lập nghiệp khi mới 24 tuổi. Dù mức lương ban đầu chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng, Julien vẫn cảm thấy cuộc sống nơi đây xứng đáng để gắn bó.

Anh thổ lộ: "Tôi yêu đất nước này vì nét văn hóa đặc biệt, ẩm thực đa dạng, thời tiết dễ chịu và nhất là con người gần gũi, thân thiện. Khi tôi chủ động chào một người lạ, họ luôn đáp lại bằng nụ cười".

Julien Sanchez định cư tại Việt Nam từ năm 2016 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Một câu chuyện khác là Timothée Rousselin (Tim), người Pháp đã sinh sống và làm việc tại TPHCM hơn 6 năm. Tim cho biết anh quyết định từ bỏ sự nghiệp ở Pháp để đến Việt Nam, phần vì yêu mến văn hóa, phần vì những ấn tượng đẹp đẽ về đất nước này qua lời kể của bố mẹ.

"Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Tôi biết rằng Việt Nam chính là tương lai của mình", Tim bày tỏ.

Hiện tại, Tim cùng vợ - chị Hồng Nhung - gây dựng cuộc sống tại TPHCM. Họ có hai con nhỏ và cùng hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực với mong muốn quảng bá hương vị Việt Nam ra thế giới. Dù thừa nhận tiếng Việt khó học, Tim vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày để hòa nhập sâu hơn với cuộc sống.

Tim bên cạnh vợ và mẹ vợ (Ảnh: Mộc Khải).

Những trải nghiệm trên cũng được phản ánh qua các cuộc khảo sát quốc tế. Năm 2024, mạng lưới người nước ngoài Internations (hơn 4 triệu thành viên) đã công bố Việt Nam đứng thứ 14 trong số 53 quốc gia tốt nhất cho người ngoại quốc sinh sống.

Cuộc khảo sát được thực hiện tại 171 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 12.000 người tham gia, đánh giá dựa trên 56 tiêu chí như chi phí sinh hoạt, nhà ở, cơ hội việc làm hay chất lượng hạ tầng Internet...

Kết quả cho thấy Mexico và Tây Ban Nha dẫn đầu danh sách, trong khi Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia châu Á có chỉ số an ninh cao, chi phí sinh hoạt phải chăng và môi trường sống thân thiện.

Đây chính là những yếu tố khiến ngày càng nhiều người ngoại quốc coi Việt Nam là điểm dừng chân lâu dài, một "ngôi nhà thứ hai" ấm áp.