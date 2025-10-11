12 năm ở Việt Nam, chàng trai Anh chỉ ra 7 sai lầm du khách hay mắc

Sau 12 năm sinh sống tại Hà Nội và tham gia biên soạn 10 cuốn cẩm nang du lịch, nhà báo kiêm chuyên gia du lịch Joshua Zukas cho biết anh vẫn thường xuyên thấy du khách mắc những sai lầm giống nhau khi đến Việt Nam.

Theo anh, nguyên nhân đến từ việc nhiều người “nhìn thấy một Việt Nam được tô vẽ quá mức trên mạng”, khác xa so với đời sống thật.

Anh Joshua Zukas đã có 12 năm sống tại Việt Nam (Ảnh: Joshua Zukas).

Dưới đây là những sai lầm thường mắc phải của du khách mà anh Joshua Zukas đã tổng hợp được và đăng trên báo Business Insider.

1. Muốn “chinh phục” cả đất nước trong một chuyến đi

Theo anh Zukas, nhiều người đến Việt Nam với tâm thế “phải đi hết từ Bắc chí Nam” trong 1-2 tuần, nhưng điều đó gần như bất khả thi.

“Việc di chuyển giữa các thành phố ở Việt Nam mất nhiều thời gian hơn du khách nghĩ, có khi cả một ngày. Tốt hơn hết, hãy tập trung vào một khu vực thay vì cố gắng đi hết”, anh viết.

Nam tác giả cũng khuyên du khách nên chọn một vùng cụ thể, chẳng hạn chỉ khám phá miền Trung hoặc vùng núi phía Bắc, để có trải nghiệm sâu sắc và thực tế hơn.

2. Tức giận vì thời tiết

Nhiều người kỳ vọng Việt Nam luôn nắng đẹp, nhưng thực tế khí hậu nơi đây rất đa dạng và khó đoán. “Thời tiết ở Việt Nam là một yếu tố không thể xem nhẹ. Mùa đông vùng núi có thể lạnh thấu xương, đồng bằng sông Cửu Long nắng như đổ lửa vào tháng 3-4, còn miền Trung thường hứng bão vào tháng 10-11”, anh chia sẻ.

Theo anh, thay vì bực bội khi kỳ nghỉ bị mưa gió làm gián đoạn, du khách nên xem đó là một phần của trải nghiệm. “Hãy chuẩn bị hành lý phù hợp và nhớ rằng thời tiết cực đoan là điều người Việt phải đối mặt hằng ngày”, anh đề nghị.

Thời tiết tại Việt Nam có thể diễn biến bất ngờ (Ảnh: Joshua Zukas).

3. “Tham” đi hết danh sách điểm hot

Joshua Zukas thẳng thắn: “Có thể gây tranh cãi, nhưng tôi cho rằng Việt Nam không có nơi nào được gọi là "phải đến" cả”. Anh giải thích, trong thời kỳ du lịch quá tải, những nơi “phải đến” thường trở nên đông đúc, ồn ào và mất đi vẻ đặc sắc vốn có.

Theo Joshua Zukas, việc chạy theo danh sách những điểm đến phổ biến chỉ khiến du khách rơi vào cảnh chen chúc giữa đám đông, thậm chí vô tình làm phiền người dân bản địa.

“Việt Nam an toàn và thân thiện, nên hãy chọn theo cảm hứng thật sự của bạn. Những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi là khi tôi tập trung vào điều khiến mình thật sự hứng thú, chứ không phải đánh dấu các ‘điểm hot’ trên bản đồ”.

4. Chạy theo người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Theo Zukas, mạng xã hội đang khiến du khách bị dẫn dắt sai hướng. “Bất cứ khi nào gặp người kể rằng họ có trải nghiệm tồi vì một video TikTok hay bài đăng Instagram sai lệch, tôi vừa thất vọng vừa cảm thấy được minh oan”, anh chia sẻ.

Anh cho rằng các thuật toán mạng xã hội thường ưu tiên cho nội dung gây sốc hoặc cực đoan, chứ không khuyến khích sự trung thực hay góc nhìn cân bằng. “Các influencer (người có ảnh hưởng) bay khắp thế giới để "đu trend" (chạy theo xu hướng), không phải để phản ánh thực tế”, Zukas nhấn mạnh.

Thay vì tin vào họ, anh khuyên du khách nên theo dõi những người sáng tạo nội dung sống ở Việt Nam thời gian dài và có am hiểu địa phương.

Những nơi như vùng núi phía Bắc Việt Nam cần nhiều thời gian để khám phá (Ảnh: Joshua Zukas).

5. Sai lầm khi bỏ qua ẩm thực đường phố

Một trong những “sai lầm” phổ biến nhất theo anh Zukas là khi du khách né tránh đồ ăn đường phố. “Nhiều người lo ngại vấn đề vệ sinh nên chọn các nhà hàng phục vụ du khách, có thực đơn đủ món Âu - Á. Nhưng thật ra, ẩm thực Việt Nam ngon nhất thường đến từ những quán nhỏ chỉ bán một món, như bếp vỉa hè hay quán gia đình”.

Anh gợi ý, ngoài phở, ở Hà Nội có món bánh cuốn rất đáng thử hay ở TPHCM lại đặc biệt hấp dẫn với ốc tươi, được luộc, nướng, xào hay hấp cùng đủ loại nước chấm.

6. Từ chối dùng SIM nội địa

Zukas cho rằng đây là sai lầm nhỏ nhưng gây nhiều phiền toái. Anh bày tỏ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc rời xa điện thoại, nhưng nếu bạn muốn tra cứu thông tin khi đi đường, chỉ dựa vào wifi sẽ khiến bạn phát điên. Dữ liệu di động ở Việt Nam nhanh, ổn định và rẻ, thường chỉ khoảng 10 USD/tháng (khoảng 264.000 đồng)”.

Anh gợi ý du khách có thể mua eSIM qua ứng dụng hoặc đến cửa hàng của các nhà mạng lớn. “Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng truy cập các nguồn thông tin đáng tin cậy”, anh nói.

7. Lười đọc cẩm nang du lịch

Theo anh, trong thời đại ngập tràn nội dung hời hợt và đánh giá giả mạo, việc mua một cuốn cẩm nang vẫn là lựa chọn thông minh. “Những cuốn cẩm nang tốt được nghiên cứu kỹ lưỡng, giàu thông tin và là kết quả của nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trải nghiệm thực tế”, Zukas nói.

Anh cảnh báo rằng: “Nhiều bài đăng và đánh giá trực tuyến hiện nay chỉ là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, thiếu chiều sâu và sự kiểm chứng. Một cuốn cẩm nang giúp bạn lọc bỏ lớp ồn ào trên mạng, mang đến góc nhìn trung thực và kết nối bạn với Việt Nam qua trải nghiệm thật của một tác giả tận tâm”.