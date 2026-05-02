Chính quyền thông tin đĩa cơm vỉa hè ở Huế giá 100.000 đồng

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết đoàn kiểm tra của địa phương này đã làm việc với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Võ Thị Sáu, sau khi có thông tin phản ánh tình trạng nâng giá cao hơn bình thường.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở giải trình và chấn chỉnh các nội dung chưa rõ ràng trong quá trình phục vụ khách. Cơ sở đã có bản tường trình, cung cấp thông tin về quá trình phục vụ khách.

Cơ quan chức năng làm việc với cơ sở kinh doanh bị phản ánh (Nguồn: UBND phường Thuận Hóa).

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra của phường Thuận Hóa đã hướng dẫn, đề nghị cơ sở này rà soát việc niêm yết, cung cấp thông tin giá cả, đảm bảo phục vụ khách hàng minh bạch, rõ ràng. Hàng quán cần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo thái độ ứng xử văn minh với du khách, chấp hành đúng quy định trong hoạt động dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết trong thời gian tới địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch, hướng đến xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện và an toàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, bán đĩa cơm vỉa hè với giá 100.000 đồng. Người đăng tải cho rằng, suất ăn tương tự tại thành phố Đà Nẵng chỉ có giá 30.000-40.000 nghìn đồng.

Theo bản tường trình của đại diện cơ sở, chiều 1/5, quán phục vụ một khách hàng với hóa đơn 100.000 đồng cho một suất cơm cùng thức ăn. Khách tự lựa chọn món ăn và được báo giá trực tiếp tại thời điểm gọi món. Sau khi khách đồng ý, quán mới phục vụ theo yêu cầu.

Đại diện cơ sở kinh doanh cho biết trong suốt thời gian ăn uống đến lúc rời đi, khách hàng không có ý kiến phản ánh về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ của nhân viên. Ngoài ra, chủ quán cũng tường trình vào chiều 30/4, cơ sở đón một đoàn khách gia đình gồm 3 người lớn và 2 trẻ em, tổng hóa đơn 715.000 đồng. Trong quá trình phục vụ, quán đã báo giá cụ thể từng món ăn cho khách.