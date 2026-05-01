Công an thông tin về vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình xác minh cho thấy hóa đơn trên thuộc về một nhà hàng ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em), đến từ Hà Nội.

Khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách do anh H.D.C. làm trưởng đoàn đến nhà hàng C.T. trên đường Hồ Xuân Hương để ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá cả các món ăn.

Cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền gần 18 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn giao cho anh C.. Sau đó người này chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang Facebook cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội đã lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng thực khách, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.

Đáng chú ý, người đăng tải ảnh hóa đơn không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”. Các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên ngày 1/5, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin không đầy đủ, định hướng dư luận với các cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hóa đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thông tin xôn xao trên mạng xã hội về hóa đơn gần 18 triệu đồng cho bữa ăn ở Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua làm việc với các thành viên trong đoàn và nhà hàng, cơ quan chức năng xác định hai bên đã có thỏa thuận từ trước. Nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Đoàn khách không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về hóa đơn bữa ăn cho hơn 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với giá gần 18 triệu đồng.

Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ hấp, tôm sú nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger.

Trong đó, món ghẹ đỏ hấp có giá 1,7 triệu đồng/kg; đoàn khách sử dụng 7kg, tổng chi phí hơn 12 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Sầm Sơn đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh vụ việc.