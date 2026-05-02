Làm rõ vụ cây kem "có vị rất tệ” bán 100.000 đồng cho khách nước ngoài

Ngày 2/5, lãnh đạo phường Nha Trang cho biết đã tiếp nhận phản ánh về vụ việc du khách nước ngoài phải mua 1 cây kem với giá 100.000 đồng và sẽ cử cán bộ kiểm tra, làm rõ vụ việc. Vị này nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng của một tài khoản được cho là du khách người Thái Lan, phản ánh việc mua 1 cây kem tại Nha Trang với giá 100.000 đồng.

Hình ảnh được cho là người bán kem yêu cầu nữ du khách trả 100.000 đồng cho 1 cây kem (Ảnh: Miki Mil).

Theo nội dung chia sẻ, nhóm du khách đến nơi lưu trú sớm và chưa làm thủ tục nhận phòng thì gặp một người bán kem dạo tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. Vị du khách này có mua 1 cây kem và được yêu cầu thanh toán 100.000 đồng.

Mức giá này khiến du khách rất bất ngờ dẫn đến 2 bên có tranh cãi. Cuối cùng, du khách thanh toán 50.000 đồng cho 1 cây kem.

Nữ du khách cho biết chuyến đi 5 ngày tại Nha Trang của mình đã bị ảnh hưởng ngay từ ngày đầu. “Quan trọng nhất, kem có vị rất tệ. Tôi cho bạn trai nếm thử, anh ấy chỉ ăn một miếng rồi bỏ phần còn lại. Mọi người nên cẩn trọng khi mua kem tại đây!”, bài đăng chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người dân địa phương không đồng tình với mức giá 100.000 đồng cho 1 cây kem và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh.

“Ngay từ đầu chính quyền đã yêu cầu không được “chặt chém” khách. Đề nghị chính quyền mạnh tay với những trường hợp này để du lịch phát triển hơn”, tài khoản Khanh Luong Quoc bình luận.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, đã có thư ngỏ kêu gọi người buôn bán, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá.

Chủ tịch phường Nha Trang yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh công khai giá dịch vụ, không tăng giá tùy tiện, không chèo kéo, ép buộc hoặc gian lận thương mại dưới mọi hình thức. Đồng thời, người buôn bán cần duy trì thái độ phục vụ văn minh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn môi trường du lịch sạch đẹp, an toàn.

Chính quyền địa phương nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi “chặt chém” gây ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến Nha Trang. UBND phường cũng cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cơ sở kinh doanh chân chính, góp phần xây dựng Nha Trang trở thành điểm đến thân thiện, uy tín trong mắt du khách.