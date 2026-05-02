Vụ hét giá 100.000 đồng một cây kem: Tạm giữ xe bán dạo

Ngày 2/5, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, cho biết tổ kiểm tra liên ngành của phường đã làm việc với ông P.T.D. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), người bán hàng rong bị du khách Thái Lan phản ánh bán kem với giá cao bất thường tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang.

Theo ông Thinh, khu vực công viên bờ biển Nha Trang thuộc diện cấm buôn bán hàng rong. Việc ông D. bán kem tại đây là vi phạm quy định. Trước mắt, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe bán hàng rong của người này.

Công an phường Nha Trang làm việc với người bán kem trong vụ việc (Ảnh: Khắc Thinh).

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng của một tài khoản được cho là của du khách Thái Lan, phản ánh việc mua một cây kem tại Nha Trang nhưng bị người bán "hét" giá 100.000 đồng/cây.

Mức giá này khiến du khách bất ngờ, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Cuối cùng, người mua thanh toán 50.000 đồng cho một cây kem. Nữ du khách cũng cho biết kem có vị rất tệ, chỉ dùng một ít rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã đề nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi “chặt chém”, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.