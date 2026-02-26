Kết quả kiểm tra ban đầu vụ ăn bát phở ở sân bay giá 346.000 đồng

Ngày 26/2, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả kiểm tra ban đầu đối với thông tin cửa hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) bán phở bò với giá 346.000 đồng.

Theo vị này, qua kiểm tra xác định cửa hàng nêu trên có niêm yết giá bán phở bằng USD.

Bát phở anh Thành sử dụng tại sân bay Cam Ranh (Ảnh: Quốc Thành).

“Đây là nhà ga quốc tế nên cơ sở kinh doanh niêm yết bằng USD. Khách sử dụng dịch vụ phải chấp nhận mức giá đã công khai. Trường hợp niêm yết không rõ ràng hoặc có hành vi “chặt chém”, cơ quan chức năng sẽ xử lý”, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa nói.

Khi phóng viên đặt vấn đề, dù là nhà ga quốc tế nhưng vẫn thuộc lãnh thổ Việt Nam nên ngoài niêm yết bằng USD có cần phải niêm yết thêm đồng Việt Nam hay không? Vị này cho biết sẽ kiểm tra lại nội dung này.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2, anh Nguyễn Quốc Thành (trú tỉnh Ninh Bình) bay chặng Hà Nội - Cam Ranh - Busan (Hàn Quốc).

Khoảng 23h cùng ngày, anh Thành cảm thấy mệt và đói. Lên tầng 2 nhà ga (ga quốc tế), anh thấy một quán phở vẫn mở cửa nên vào ăn. Do không để ý bảng giá, anh chỉ xem qua thực đơn và gọi món.

Thực đơn gồm các món cơ bản như phở bò, phở gà và phở đặc biệt. Từng ăn phở tại nhiều sân bay trên thế giới, anh Thành cho rằng giá sẽ không chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài nên không hỏi trước.

Sau khi dùng xong và ra quầy thanh toán, anh được thông báo số tiền phải trả là 346.000 đồng cho một bát phở.

Bất ngờ trước mức giá này, anh hỏi lại để xác nhận.

Theo phản ánh, hương vị món ăn không có gì đặc biệt. So với mức giá tại một số sân bay nước ngoài mà anh từng ghé qua, số tiền trên được cho là khá cao.

Tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã cử đoàn công tác đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để kiểm tra, làm rõ vụ việc.