Ăn bát phở sân bay hết 346.000 đồng, khách Ninh Bình giật mình hỏi lại giá

Khoảng 23h ngày 23/2, sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), anh Nguyễn Quốc Thành thấy mệt và đói bụng.

Lên tầng 2 của nhà ga, vị khách đến từ Vụ Bản, Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) tìm thấy một quán phở vẫn mở cửa. Không để ý tới việc quán có niêm yết giá hay không, anh Thành chỉ xem lướt qua có những món gì để gọi luôn.

Vị khách thấy quán có các món phở cơ bản gồm phở bò, phở gà và phở đặc biệt. Từng ăn phở ở hàng chục sân bay khác trên thế giới, anh Thành nghĩ mức giá chắc sẽ không chênh lệch với bên ngoài quá nhiều, nên không hỏi giá trước.

Bát phở bò giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại quầy, anh gọi món phở bò bình thường, không kèm đồ uống. Không lâu sau, nhân viên mang ra một tô phở bốc khói nghi ngút. Theo quan sát của vị khách, tô phở không có gì quá đặc biệt.

Phần nước dùng nóng hổi nhưng hương vị cũng bình thường. Dù chiếc bát khá to nhưng định lượng bánh và thịt bò chỉ ở mức vừa đủ ăn.

Sau đó khi ra quầy thanh toán, vị khách được báo bát phở có giá 346.000 đồng. Anh Thành tưởng nghe nhầm, phải hỏi lại xem con số này đã chuẩn chưa.

"Tôi bị sốc khi biết giá tiền của bát phở. Một bát như thế nếu ở quê tôi chỉ có giá khoảng 40.000 đồng, nhưng khi vào sân bay con số phải chi trả cao gấp gần chục lần", vị khách ngỡ ngàng.

Không muốn đôi co thắc mắc vì thời điểm này cũng là ngày đầu năm, anh Thành thanh toán cho xong, nhưng trong lòng thấy không thoải mái.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vị khách đến từ Ninh Bình cho biết, anh hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Nhiều năm qua, anh đã đặt chân tới hơn chục sân bay lớn nhỏ trên thế giới và thường xuyên sử dụng các suất ăn tại đây như cơm, phở. Nhưng chưa nơi nào anh phải trả một bát phở với giá cao như tại Việt Nam.

Bát phở gà kèm đồ uống giá gần 400.000 đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hanna).

Vị khách đưa ra so sánh, khi ăn bát phở tại sân bay ở Osaka hay Tokyo (Nhật Bản), anh phải trả khoảng 200.000 đồng/bát. Mức giá này tương đương với thu nhập một giờ làm việc của người lao động phổ thông.

Tương tự, ở sân bay Incheon (Hàn Quốc), vị khách thấy giá phở khoảng 190.000 đồng/bát. Tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải), giá của bát phở nếu tính ra tiền Việt khoảng 150.000 đồng/bát.

"Ở những sân bay tôi từng đặt chân tới và sử dụng dịch vụ ăn uống của họ, tôi thấy giá cả suất ăn như phở chỉ cao hơn các tiệm bên ngoài khoảng 10%. Trong khi đó, mức giá bát phở 346.000 đồng cao hơn nhiều lần so với bên ngoài. Dù biết hàng quán ở sân bay phải chịu mức thuê mặt bằng thuế phí cao hơn, nhưng liệu con số này có hợp lý hay không", anh Thành đặt câu hỏi.

Vị khách cũng cho rằng, sân bay vốn là cửa ngõ đầu tiên để đón khách nước ngoài tới Việt Nam. Nếu mức giá đồ ăn uống tại đây quá cao, khách quốc tế có thể cảm thấy không hợp lý, gây ra tâm lý thận trọng khi trải nghiệm ẩm thực, làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch.

Câu chuyện về bát phở tại sân bay hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người trên các diễn đàn du lịch. Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng, khu vực ăn uống tại các sân bay quốc tế ở Việt Nam chưa phong phú đa dạng như một số nước trong khu vực. Giá cả cao hơn 3-4 lần so với bên ngoài khiến khách có tâm lý e ngại.

Anh Duy Quyền - nhân viên bất động sản ở Hà Nội – cho biết, do đặc thù công việc nên thường xuyên di chuyển bằng máy bay tới các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, anh thừa nhận rất hiếm khi mua đồ ăn tại sân bay.

"Một chiếc bánh mỳ kẹp trứng giá 5 USD tương đương 130.000 đồng, đĩa cơm rang giá 8 USD khoảng 200.000 đồng được bán tại sân bay khiến tôi thấy mức giá quá cao so với chất lượng. Tôi thường chọn cách ăn uống đầy đủ trước khi lên sân bay và cầm theo chai nước lọc", anh nói.

Khu ăn uống ở sân bay quốc tế tại Bangkok có đồ ăn phong phú và giá cả hợp lý (Ảnh: Trip).

Nếu so sánh với một số nước trong khu vực như Thái Lan, du khách có thể dễ dàng nhận ra, người Thái rất biết cách chiều lòng để thu lợi nhuận ngay từ khi khách đặt chân tới sân bay.

Đơn cử như tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), khách sẽ bất ngờ như lạc vào thiên đường ẩm thực: Từ các món ăn đường phố truyền thống đến ẩm thực dành cho người sành ăn... Đây cũng là một trong những sân bay hiếm hoi trên thế giới, du khách có thể tìm được các nhà hàng nhận sao Michelin.

Thái Lan không coi sân bay là điểm trung chuyển đơn thuần, còn là cơ hội để giới thiệu quảng bá ẩm thực, nét đặc trưng của đất nước mình, lấy lòng du khách "từ những bước chân đầu tiên".