Bên trong nơi ẩn náu của trùm ma túy Mexico trước khi thiệt mạng

Đó là căn biệt thự số 39, gồm hai tầng, tường đá và mái ngói đỏ, nằm trong một khu dân cư khép kín dành cho các gia đình khá giả tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Tapalpa Country Club (bang Jalisco).

Theo giới chức Mexico, El Mencho đã thiệt mạng hôm 22/2 sau khi quân đội phục kích trong khu rừng phía sau căn nhà. Manh mối dẫn lực lượng chức năng đến khu biệt thự này được cho là bắt nguồn từ một thông tin liên quan đến người tình của ông trùm.

Những bức ảnh do Reuters ghi nhận cho thấy bên trong căn biệt thự là không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại, cửa kính lớn nhìn ra bãi cỏ xanh được chăm sóc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, khung cảnh bên trong lại khá lộn xộn. Trên quầy bếp vương vãi các hộp đồ ăn mang về, nhiều thứ đã hỏng. Dưới sàn còn có cả thùng khoai tây và cà chua chưa được cất đi.

Trong phòng ngủ lớn, tủ quần áo chỉ có vài bộ được gấp gọn gàng. Trên kệ là một hàng mỹ phẩm chăm sóc da và nước hoa. Ở ngăn kéo phía dưới có nhiều gói khăn ướt trẻ em.

Một căn phòng khác chứa đầy các loại thuốc điều trị nhiều bệnh lý như đau nửa đầu, mất ngủ, trào ngược dạ dày, nhiễm nấm… Trong phòng còn có một chiếc khăn in logo Mayorquin - một thương hiệu trang sức cao cấp ở Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco.

Trong tủ đông, các điều tra viên phát hiện nhiều lọ Tationil Plus - sản phẩm chống oxy hóa được quảng cáo giúp bảo vệ tế bào - kèm theo lịch ghi liều dùng.

Đáng chú ý, trong nhà có một bàn thờ tạm với nhiều tượng thánh Công giáo, bao gồm Đức Mẹ Guadalupe - vị thánh bảo trợ của Mexico - và Thánh Jude Thaddeus, được xem là vị thánh của những hoàn cảnh tuyệt vọng. Trên một tờ giấy trắng là đoạn Kinh Thánh viết tay với nội dung thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Chúa.

Tapalpa vốn nổi tiếng là điểm đến du lịch sinh thái với rừng thông, sân golf và hồ nước. Khu vực này tập trung nhiều biệt thự nghỉ cuối tuần dành cho giới khá giả. Theo chính quyền Mexico, khi bị phát hiện, El Mencho đã tìm cách chạy trốn qua khu vườn phía sau nhà, hướng lên sườn đồi có rừng cây. Ông bị bắn trúng trong lúc truy đuổi và tử vong vì vết thương khi đang được trực thăng đưa đi cấp cứu.

Dù mang vẻ ngoài của một thị trấn nghỉ dưỡng bình yên, Tapalpa từng nhiều lần bị chú ý vì liên quan đến hoạt động tài chính mờ ám. Vụ việc lần này một lần nữa khiến Tapalpa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.