Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sẽ chính thức thông xe vào 22/12

Ngày 20/12, Ban quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận cho biết vừa điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác tại dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang sẽ chính thức hoạt động vào ngày 22/12 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trước đó khánh thành ngày 19/12 và dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào lúc 9h ngày 20/12.

Tuy nhiên, do cần thời gian dọn dẹp mặt bằng và giải thể thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác, nên 9h ngày 22/12 sẽ chính thức thông xe dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang.

Các phương tiện đi hướng từ TP Cần Thơ - Hậu Giang sẽ lưu thông theo lộ trình như sau: Từ TP Cần Thơ di chuyển theo tuyến quốc lộ 91B theo hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) ra quốc lộ 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi từ quốc lộ 61B theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc, đến nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về vòng xoay quốc lộ 91B.

Tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tốc độ các nhánh thuộc nút giao tối đa 40km/h.

Các tuyến nhánh dẫn vào nút giao IC2 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1/1/2023, với chiều dài tuyến chính hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Công trình đi qua địa bàn TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, được chia thành 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37km và Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km.

Sáng 19/12, tuyến cao tốc được làm lễ khánh thành thông xe đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau.