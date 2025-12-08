Cần Thơ bổ nhiệm, trao quyết định nhiều nhân sự chủ chốt

Sáng 8/12, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định đối với bà Trần Thị Thanh Thúy, Chánh Thanh tra TP, thôi giữ chức Chánh Thanh tra TP và các chức vụ liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời bà Thanh Thúy được giới thiệu chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cái Khế nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tổ chức trao nhiều quyết định cán bộ cho các sở, ban, ngành sáng 8/12 (Ảnh: CTV).

Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định đối với ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế và các chức danh có liên quan; điều động về UBND TP nhận nhiệm vụ do Chủ tịch UBND TP phân công.

UBND TP đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Cần Thơ. Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Ông Lý Hoàng Phong, Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ, sĩ quan công an biệt phái, được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Ông Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội TP, được chuyển công tác đến Liên minh Hợp tác xã TP theo phương án 03 của Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ông Lê Hoàng Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ, được giao quyền hiệu trưởng kể từ ngày 1/12 cho đến khi kiện toàn chức danh hiệu trưởng.

Ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính - đại diện cho các cán bộ nhận quyết định phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính - bày tỏ và cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo UBND TP đối với bản thân. Đồng thời, hứa sẽ thực hiện hết trách nhiệm được giao bằng sở trường của mình.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - mong muốn các đơn vị được kiện toàn chức danh, bổ sung vị trí tạo điều kiện để các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể.

Ông Hòa cũng đề nghị các cá nhân được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp cơ quan thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.