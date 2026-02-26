Vụ ăn bát phở ở sân bay giá 346.000 đồng: Nhà hàng nói khách ăn bò Wagyu?

Nhà hàng phản hồi khách ăn phở bò Wagyu

Ngày 26/2, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin cửa hàng tại sân bay bán phở bò với giá 346.000 đồng, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhà hàng có niêm yết giá bằng đồng USD. Món khách sử dụng là phở bò Wagyu (loại thịt bò thượng hạng của Nhật Bản) nên giá cao hơn mặt bằng chung.

Bát phở anh Thành sử dụng tại sân bay Cam Ranh (Ảnh: Quốc Thành).

Trước câu hỏi sân bay tại Việt Nam có phải niêm yết giá bằng đồng Việt Nam hay không, ông Sơn cho biết theo quy định của Bộ Xây dựng, đối với nhà ga quốc tế, giá được niêm yết bằng đồng USD.

Tùy quốc tịch hành khách, việc thanh toán sẽ căn cứ quy định về quản lý, quy đổi ngoại hối tại Việt Nam.

“Khi kiểm tra hóa đơn và hình ảnh camera ngày hôm đó, các nhân viên đều thực hiện đúng quy trình”, ông Sơn nói.

Menu của quán ăn bán bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh. Các món ăn được niêm yết giá (Ảnh: Văn Long).

Khi phóng viên đề nghị cung cấp thêm hình ảnh từ camera để làm rõ vụ việc, ông Sơn cho biết nội dung này không thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho hay vụ việc đang được cơ quan chức năng của đơn vị thụ lý, kiểm tra. Khi có thông tin chính thức, sở sẽ cung cấp cho báo chí.

Khách nói chỉ gọi phở bò bình thường, không gọi bò Wagyu

Phản hồi thông tin về vụ việc, chiều ngày 26/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Quốc Thành (tên đã thay đổi theo yêu cầu), người sử dụng bát phở có giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh, khẳng định thời điểm bước vào quán để gọi đồ, anh không được nhân viên đưa thực đơn hay tư vấn về loại phở nào.

"Nhân viên chỉ trao đổi với tôi, có 3 loại gồm phở bò, phở gà và phở đặc biệt. Tôi chọn phở bò và nghĩ đây là bát phở bò bình thường", vị khách nói.

Trao đổi của khách hàng ăn bát phở 346.000 đồng ở sân bay (Video: Cẩm Tiên - Việt Hà).

Trong suốt quá trình sau đó, anh cũng không được nhân viên đề cập thêm thông tin gì liên quan tới bát phở bò Wagyu, nguyên liệu đắt đỏ ra sao. Khi ăn xong và ra thanh toán, vị khách không nhận được hóa đơn, nên không nắm được món ăn vừa thưởng thức thuộc loại bò gì.

Cũng theo anh Thành, khi anh hỏi về hình thức thanh toán, nhân viên nói quán chỉ nhận tiền mặt, không chuyển khoản. Kiểm tra túi còn khoảng 400.000 đồng, anh trả tiền bát phở và rời đi.

Tới ngày 26/2, khi vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xem thông tin trên truyền thông, vị khách mới nắm được thông tin về bát phở mình thưởng thức thuộc loại phở bò Wagyu có giá 346.000 đồng.

"Tôi rất bất ngờ vì từ đầu tới cuối không hề được nhân viên tư vấn về loại thịt bò nào. Tôi cũng không chủ động gọi phở bò Wagyu. Sau khi ăn xong, tôi không nhận được hóa đơn thanh toán nên không biết mình đã ăn phở bò loại gì", vị khách khẳng định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2, anh Nguyễn Quốc Thành (trú tỉnh Ninh Bình) bay chặng Hà Nội - Cam Ranh - Busan (Hàn Quốc).

Khoảng 23h cùng ngày, anh Thành cảm thấy mệt và đói. Lên tầng 2 nhà ga (ga quốc tế), anh thấy một quán phở vẫn mở cửa nên vào ăn. Do không để ý bảng giá, anh chỉ xem qua thực đơn và gọi món.

Từng ăn phở tại nhiều sân bay trên thế giới, anh Thành cho rằng giá sẽ không chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài nên không hỏi trước.

Sau khi dùng xong và ra quầy thanh toán, anh được thông báo số tiền phải trả là 346.000 đồng cho một bát phở. Bất ngờ trước mức giá này, anh hỏi lại để xác nhận.

Theo anh, hương vị món ăn không có gì đặc biệt. So với mức giá tại một số sân bay nước ngoài mà anh từng ghé qua, số tiền trên được cho là khá cao.

Tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã cử đoàn công tác đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để kiểm tra, làm rõ vụ việc.