Bố Nguyễn Đình Bắc làm 100 mâm cỗ cảm ơn làng xóm

Sáng 28/1, ông Nguyễn Đình Ấp, bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, xác nhận với phóng viên Dân trí về việc gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc quy mô 100 mâm cỗ để bày tỏ lòng tri ân đến bà con lối xóm, bạn bè thân hữu tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An.

Theo ông Ấp, đây là hành động xuất phát từ mong muốn của gia đình và cá nhân Đình Bắc, nhằm cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia và cổ vũ nhiệt thành mà người dân quê nhà đã dành cho cầu thủ trẻ trong suốt thời gian qua.

Người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 phấn khởi treo băng rôn cổ vũ U23 Việt Nam và cầu thủ Đình Bắc trong những ngày diễn ra giải đấu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Ấp chia sẻ, trong những ngày Đình Bắc khoác áo đội tuyển, câu lạc bộ và đặc biệt là U23 Việt Nam, gia đình luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của bà con. Từ những lời hỏi han, động viên đến việc cùng nhau tụ họp theo dõi các trận đấu qua màn hình lớn, tất cả đều thể hiện tình cảm gắn bó, ấm áp của cộng đồng.

“Có những hôm cả xóm tập trung lại xem bóng đá, hò reo cổ vũ cho cháu Bắc. Tình cảm ấy gia đình tôi rất trân quý. Sau khi Bắc về nhà, hai bố con ngồi lại bàn bạc và thống nhất làm một bữa cơm mời bà con, coi như lời cảm ơn vì đã luôn yêu thương, ủng hộ gia đình và con tôi”, ông Ấp bộc bạch.

Bữa tiệc được dự kiến tổ chức theo phong cách giản dị, đậm chất làng quê, nhằm tạo không khí thân mật để mọi người gặp gỡ, trò chuyện và chung vui cùng gia đình. Khoảng 100 mâm cỗ sẽ được chuẩn bị để mời bà con trong xóm, họ hàng và những người đã gắn bó, đồng hành cùng Đình Bắc.

Cầu thủ Đình Bắc trong buổi giao lưu cùng khán giả Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Ấp nhấn mạnh: “Gia đình tôi làm nông, điều kiện cũng không dư dả. Nhưng tình làng nghĩa xóm là điều rất quý. Bắc cũng nói với tôi rằng, thành công của cháu hôm nay có phần động viên rất lớn từ bà con quê nhà, nên cháu muốn được tri ân mọi người”.

Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ trẻ quê Nghệ An, đã trở thành niềm tự hào của gia đình và địa phương nhờ lối chơi xông xáo, tinh thần thi đấu nhiệt huyết và những dấu ấn đáng kể trong các giải đấu gần đây.

Dù đã bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, Đình Bắc vẫn giữ nếp sống giản dị, gần gũi. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại tranh thủ về quê, thăm hỏi bà con và tham gia các sinh hoạt đời thường như bao thanh niên khác trong làng.

Khoảnh khắc cầu thủ Đình Bắc được người hâm mộ vây quanh chào đón (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đối với ông Nguyễn Đình Ấp, đây cũng là cách để dạy con giữ trọn chữ “nghĩa”, không quên cội nguồn dù đi đến đâu.

“Tôi chỉ mong con luôn cố gắng rèn luyện, thi đấu hết mình, sống tử tế, biết trước biết sau. Có được sự yêu thương của bà con là điều rất đáng quý, gia đình tôi luôn ghi lòng tạc dạ”, ông Ấp bày tỏ.