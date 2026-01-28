Vụ lấn chiếm cầu thang chung cư: Hình ảnh bất ngờ sau phản ánh của Dân trí

Ngày 19/1, báo Dân trí đăng tải bài viết “Mua chung cư tiền tỷ Hà Nội, khổ vì hàng xóm chất đồ, nuôi chó ở hành lang”, phản ánh thực trạng nhiều hộ dân tại chung cư A2, Khu đô thị Đền Lừ 2 (phường Tương Mai, Hà Nội), ngang nhiên chiếm dụng hành lang, cầu thang thoát hiểm để chứa đồ đạc, thậm chí nuôi chó, gây bức xúc.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều độc giả bày tỏ lo lắng trước ý thức kém của một bộ phận cư dân, cho rằng việc lấn chiếm lối đi chung, thang thoát hiểm không chỉ vi phạm quy định mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân nếu xảy ra cháy nổ hoặc sự cố khẩn cấp.

Dân chung cư ở Hà Nội phơi quần áo, chứa đồ cũ ở lối thoát hiểm gây bức xúc (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên - Nguyễn Ngoan).

Sau một tuần, cầu thang thoát hiểm đã thoáng hơn

Một tuần sau phản ánh, phóng viên báo Dân trí quay trở lại chung cư A2 để ghi nhận thực tế.

Theo quan sát, hầu hết cầu thang thoát hiểm của các tầng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng, không còn cảnh đồ đạc chất ngổn ngang. Tuy nhiên, tại chiếu nghỉ một tầng còn tình trạng đặt máy giặt và phơi quần áo.

Khu vực hành lang nhiều tầng được thu dọn, trả lại không gian sinh hoạt cho cư dân, nhưng tình trạng để đồ đạc ra hành lang vẫn còn tồn tại. Một vài vật dụng như xích đu, bàn ghế vẫn được đặt sát tủ cứu hỏa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại khu vực tầng 14, vẫn còn tình trạng đặt máy giặt, phơi quần áo ở thang thoát hiểm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Chia sẻ với phóng viên, chị K., cư dân chung cư A2, cho biết sau bài phản ánh, chung cư của chị đã có những thay đổi tích cực, thậm chí vượt ngoài mong đợi.

“Ngay sau khi bài viết đăng tải, cư dân trong tòa nhà đã cùng nhau dọn dẹp cầu thang bộ. Nhiều tầng sạch sẽ hẳn, không còn cảnh đồ đạc ngổn ngang như trước”, chị K. nói.

Theo chị, dù vẫn còn một số hộ chây ì, chưa hợp tác dọn dẹp, song nhìn chung tình trạng lấn chiếm đã được cải thiện đáng kể.

Riêng tầng 16, nơi gia đình chị sinh sống, khu vực dẫn ra cầu thang bộ từng nhếch nhác nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian tới, chị dự định sơn lại tường, quét vôi chống ẩm mốc nhằm đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho các thành viên.

Hình ảnh hành lang, lối ra cầu thang thoát hiểm tại tầng nhà chị K. trước và sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Thực sự phải cảm ơn báo Dân trí. Nhờ bài phản ánh, các cơ quan chức năng như chính quyền, công an khu vực, tổ dân phố đã vào cuộc quyết liệt hơn. Không chỉ tòa nhà này mà cả các tòa lân cận cũng buộc phải dọn dẹp”, chị K. chia sẻ.

Tuy nhiên, theo chị vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở ý thức của một bộ phận cư dân. “Có người nghĩ đây là nhà tái định cư thì chỉ cần sống tạm như vậy cũng được. Nhiều người khuyên tôi im lặng cho yên thân, nhưng với tôi, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu, nếu ai cũng sợ thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi”, chị K. nói.

Về lâu dài, chị K. cho rằng để chấm dứt tình trạng lấn chiếm không gian chung, rất cần sự chung tay, tự giác của cư dân, cùng với sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt hơn từ phía chính quyền.

Cư dân tự bỏ tiền dọn dẹp, vẫn còn hộ không hợp tác

Trong khi đó, anh V. - Trưởng ban đại diện khu chung cư - cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh, tình hình đã có chuyển biến.

Theo anh, sau bài viết, cư dân đã chủ động phối hợp với nhau, đồng thời báo cáo sự việc lên công an khu vực, yêu cầu các hộ dân di dời đồ đạc ra khỏi cầu thang bộ. Tuy nhiên, không phải hộ nào cũng chấp hành.

“Có những hộ dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không chịu dọn. Cuối cùng, cư dân lại phải tự bỏ tiền thuê người đến dọn dẹp”, anh chia sẻ.

Cầu thang thoát hiểm được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cảnh chất đồ đạc, đổ rác thải tràn lan (Ảnh trước và sau khi báo Dân trí phản ánh: Trần Thành Công).

Anh V. cho biết, toàn bộ chi phí dọn dẹp được trích từ quỹ đóng góp chung của cư dân. Riêng đợt thuê người dọn, vận chuyển đồ đạc từ cầu thang bộ ở các tầng đã tốn hơn 2 triệu đồng và mất gần 2 ngày mới hoàn thành.

“Bà con rất đồng tình, ủng hộ. Ai cũng muốn cầu thang bộ thông thoáng, an toàn hơn. Riêng ở tầng 16, có hộ dân không hợp tác dọn đồ cũ, rác ra khỏi hành lang cạnh cửa thang thoát hiểm, nên phải nhờ công an khu vực can thiệp, cuối cùng cư dân phải tự bỏ kinh phí ra dọn dẹp”, anh nói.

Dù vậy, theo người đàn ông, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số vật dụng như xích đu đặt ngay trước tủ cứu hỏa chưa được di dời, tổ quản lý nhà chỉ dừng lại ở mức “nhắc nhở”, khiến anh và nhiều cư dân bức xúc.

“Cầu thang bộ bây giờ sạch sẽ hơn hẳn, đi lại cũng yên tâm hơn. Nhưng nếu không có biện pháp cương quyết thì tình trạng lấn chiếm hành lang chung vẫn rất khó xử lý”, anh bày tỏ.

Một số tầng hành lang vẫn chưa được dọn dẹp (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh V., nhiều cư dân bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nhà tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời sớm thành lập ban quản trị để có đủ thẩm quyền, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn chung.

“Dọn dẹp được một lần là chưa đủ. Quan trọng là phải giữ được lâu dài để cư dân thực sự yên tâm khi sinh sống”, anh V. nói.