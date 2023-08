SVĐ Mỹ Đình: Từ sự kiện thể thao, show Blackpink đến đồng diễn kỷ lục yoga

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là một sân vận động đa năng nằm ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), có sức chứa lớn với 40.192 chỗ ngồi và là trung tâm của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Việt Nam.

Sân chính thức được khánh thành vào tháng 9/2003, từ đó trở thành sân nhà chính của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. Tại đây thường tổ chức các trận thi đấu hoặc giao hữu quốc tế khi có đội tuyển tham gia (Ảnh: Mạnh Quân).

SVĐ Mỹ Đình có 4 khán đài. Các khán đài A và B (tương ứng phía Đông và phía Tây) có 2 tầng; cao 25,8m; được che phủ bởi mái che nặng 2.300 tấn. Trong khi đó, 2 khán đài C và D (tương ứng phía Nam và phía Bắc) cao một tầng 8,4m.

Mặt sân cỏ có kích thước 105x68m, bao quanh là đường chạy điền kinh 8 làn và các cơ sở thể thao khác.

Chức năng chính của sân phục vụ bóng đá và điền kinh với 8 đường chạy vòng 400m và 10 đường chạy thẳng 110m. Ngoài ra, mô hình SVĐ Mỹ Đình còn có 2 sân nhảy cao; 2 sân ném tạ, ném lao; 2 sân nhảy sào kép và 2 khu vực dành cho môn nhảy xà kép (Ảnh: Mạnh Quân).

SVĐ Mỹ Đình là nơi chứng kiến nhiều sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, mở màn là trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc), tháng 9/2003.

Trong ảnh, người hâm mộ cuồng nhiệt trên khán đài tại một trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều trận đấu quốc tế quan trọng nhất từng được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình như: Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 2003 và 2021); Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018, 2022); Cúp bóng đá châu Á 2007; Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2018 và 2022 khu vực châu Á.

Lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA Games, sau lần đầu năm 2003. Sau lễ khai mạc giàu tính nghệ thuật dân tộc trên SVĐ Mỹ Đình, là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. SEA Games 31 trên SVĐ Mỹ Đình cũng chứng kiến huy chương vàng lịch sử của bóng đá nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh những sự kiện thể thao, SVĐ Mỹ Đình được đánh giá đa năng khi là nơi tổ chức nhiều sự kiện giải trí.

Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến nay tổ chức buổi diễn trực tiếp tại đây với sức chứa hơn 10.000 khán giả cho liveshow Ngày ấy và bây giờ (năm 2004) và hơn 30.000 khán giả cho liveshow Tri âm (năm 2022) (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây cũng là nơi diễn ra nhiều buổi hòa nhạc K-pop, như: Music Core của MBC ngày 8/12/2012, Music Bank World Tour của KBS ngày 28/3/2015. Tháng 11/2019, SVĐ Mỹ Đình tổ chức thành công lễ trao giải Asia Artist Awards.

Đại nhạc hội "2020 K-Pop Super Concert" quy tụ nhiều tên tuổi "đình đám" như EXO-SC, Taemin (SHINee), NCT 127,... (Ảnh: Mạnh Quân).

Gần đây nhất, nhóm nhạc Blackpink mang đến SVĐ Mỹ Đình 2 buổi biểu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn "Born Pink World Tour" vào ngày 29 và 30/7.

Nhóm "đốt cháy" sân khấu cùng hơn 60.000 khán giả với hơn 20 bài hát, từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah... đến từng tiết mục solo.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, các hoạt động du lịch tại Thủ đô hưởng lợi lớn trong 2 đêm diễn của Blackpink, tổng thu từ du khách ước đạt 630 tỷ đồng (Ảnh: BLACKPINK).

Sắp tới, SVĐ Mỹ Đình sẽ được bố trí, dàn dựng sân khấu để mang đến "Màn đồng diễn yoga đông người tham gia nhất Việt Nam" trong khuôn khổ "Ngày hội Yoga Dân trí ", do báo Dân trí tổ chức.

Sự kiện được kỳ vọng truyền tải thông điệp: Mỗi người làm mới bản thân với yoga để mãi trẻ - khỏe - đẹp và căng tràn sức sống. Yoga còn giúp cân bằng thân - tâm - trí, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng tập luyện thể thao và tăng cường thể chất.