Fan quốc tế trầm trồ màn bắn pháo hoa tại show Blackpink ở Mỹ Đình

Ngày 29/7 và 30/7, nhóm nhạc xứ Hàn Blackpink đã có mặt tại Hà Nội để thực hiện 2 đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình. Theo truyền thông Hàn Quốc, đêm diễn thu hút 70.000 người tham dự và được đánh giá thành công.

2 đêm diễn cũng cho thấy sự cuồng nhiệt của khán giả Việt với nhóm nhạc xứ Hàn. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, 4 cô gái của Blackpink đã cống hiến những màn biểu diễn "đã mắt, đã tai".

Nhiều khoảnh khắc về đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn âm nhạc quốc tế suốt những ngày qua.

Đó là những màn biểu diễn bùng nổ và khoảnh khắc nhóm nhạc xứ Hàn cố gắng nói tiếng Việt trò chuyện với khán giả, biểu diễn điệu See tình, đội nón lá trình diễn, chia sẻ ấn tượng về ẩm thực Việt…

Màn bắn pháo hoa tại show diễn của Blackpink tại Hà Nội, tháng 7 (Ảnh: Bpinkradiomx001 Tiktok).

Trong đó, khoảnh khắc khiến khán giả quốc tế trầm trồ chính là màn bắn pháo hoa khai màn và kết thúc ở 2 đêm diễn Born Pink tại Hà Nội.

Ngay từ tiết mục mở màn How you like that cho đến phần encore (màn diễn lại) ca khúc As if it's your last cũng như ở một số tiết mục, pháo hoa được lồng ghép vào các phần trình diễn để tạo điểm nhấn, đẩy cảm xúc của khán giả.

Khán giả quốc tế nhận xét, màn bắn pháo hoa trong show diễn tại Việt Nam hoành tráng và tạo hiệu ứng đẹp mắt hơn so với show diễn của nhóm tại một số quốc gia khác. Video, ảnh ghi lại cảnh bắn pháo hoa tại show diễn của Blackpink ở Hà Nội đang được cộng đồng mạng thế giới tích cực chia sẻ.

Hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội không chỉ khẳng định sự thành công, đẳng cấp của 4 thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn mà còn khiến truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam.

Nhóm Blackpink đã có 2 đêm diễn đáng nhớ và thành công tại Hà Nội (Ảnh: Blackpink Nationss).

Sau 2 đêm diễn, các tờ báo quốc tế có nhiều bài viết về chuyến lưu diễn của Blackpink tại Việt Nam cũng như sự nhiệt tình của khán giả Việt với các chương trình âm nhạc quốc tế.

Tờ Asianews có bài viết mở đầu: "Tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink đã trở thành hiện tượng toàn cầu và show diễn quốc tế đầu tiên của nhóm tại Việt Nam xuất sắc đúng như mong đợi".

Tờ Asianews nhận định, sự thành công của Born Pink tại Hà Nội sẽ mở ra tiềm năng cho Việt Nam đăng cai, tổ chức các sự kiện âm nhạc tầm cỡ.

Theo đó, chương trình hoành tráng của Blackpink và sức hút toàn cầu của các nhóm nhạc xứ kim chi giúp Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến quen thuộc trong các chuyến lưu diễn toàn cầu của các nghệ sĩ quốc tế, thu hút du khách và thúc đẩy các hoạt động âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.

Hai đêm diễn Born Pink tại Hà Nội cũng đã khép lại tour diễn Born Pink của Blackpink tại khu vực châu Á. Trong tháng 8 tới, nhóm sẽ trở lại với loạt show diễn tại Mỹ, cũng thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu.

Chuyến lưu diễn Born Pink của các cô gái thuộc sự quản lý của YG Entertainment khởi động từ tháng 10/2022, mang về cho công ty chủ quản hơn 163 triệu USD. Con số này biến Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới.