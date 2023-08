Nhóm Blackpink khoe ảnh độc tại Mỹ Đình, cảm ơn độ "cháy" của khán giả Việt

Chiều 4/8, trên fanpage (trang dành cho người hâm mộ) của nhóm Blackpink với 19 triệu người đăng ký theo dõi, nhóm nhạc Blackpink đã gửi lời cảm ơn khán giả Việt Nam.

Cuối tuần trước, nhóm đã có 2 đêm diễn bùng nổ, mãn nhãn với ánh sáng, âm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Nhóm viết: "Thực sự rất yêu tinh thần của các Blink (người hâm mộ nhóm Blackpink) tại Việt Nam. Chúng tôi đã có đêm diễn bùng nổ nhờ năng lượng cực "cháy" từ các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại lần tới".

Blackpink khoe ảnh chụp cùng khán giả Việt Nam trên Sân vận động Mỹ Đình trên trang chủ của nhóm (Ảnh: Facebook Blackpink).

4 cô gái trong nhóm nhạc xứ Hàn cũng đăng loạt ảnh tạo dáng trên sân vận động Mỹ Đình với hàng chục khán giả Việt Nam. Bức ảnh này thu hút gần 240.000 lượt người "thích" và hơn 9.000 người bình luận cùng 5.600 người chia sẻ lại.

Rất nhiều khán giả Việt Nam đã để lại bình luận bên dưới 2 bức ảnh của Blackpink bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt Nam.

Ngày 29/7 và 30/7, Blackpink đã trình diễn tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm. Hà Nội cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến lưu diễn Born Pink tại khu vực châu Á.

Từ cuối tháng 6, khi Blackpink thông báo về 2 đêm diễn tại Hà Nội, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc đã xôn xao, lên kế hoạch cho việc gặp gỡ thần tượng. Từ đêm 28/7, khán giả Việt tụ tập tại sân bay Nội Bài và khách sạn nơi nhóm lưu trú để đón Blackpink.

Blackpink gửi lời cảm ơn tinh thần cực "cháy" của khán giả Việt Nam đã giúp họ có những đêm diễn bùng nổ (Ảnh: Facebook Blackpink).

Trong 2 đêm nhạc tại Hà Nội, khán giả Việt Nam say sưa hát, nhảy theo các điệu nhạc của nhóm. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, 2 đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội hút khoảng 70.000 khán giả.

4 cô gái của nhà YG Entertainment cũng vui vẻ tương tác với khán giả Việt Nam. Họ chia sẻ món ăn nhóm yêu thích tại Hà Nội như phở, bánh mỳ; nói chuyện bằng tiếng Việt; đội nón lá để biểu diễn; nhảy điệu See tình được yêu thích tại Việt Nam….

Chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm Blackpink bắt đầu từ tháng 10/2022, được chào đón trên khắp thế giới, hiện mang về cho công ty chủ quản hơn 163 triệu USD doanh thu. Theo Korea Times, họ đang là nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất làng âm nhạc thế giới.

Trước khi tới Việt Nam, nhóm đã biểu diễn tại Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Australia... Hà Nội là điểm đến cuối cùng của Blackpink trong chuyến lưu diễn Born Pink tại châu Á.

Trong tháng 8 này, nhóm Blackpink có kế hoạch biểu diễn tại Mỹ. Công ty giải trí YG Entertainment kỳ vọng, chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm sẽ cán mốc doanh thu 200 triệu USD.

Chuyến lưu diễn "Born Pink" đang giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới (Ảnh: Instagram).

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Trong ngày 4/8, trên Instagram chính thức của Blackpink, họ thông báo MV Pink Venom của nhóm đã cán mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube sau 11 tháng kể từ được phát hành. Đây là thành tích mới của nhóm nhạc nữ xứ Hàn.

Hiện tại, Blackpink sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài âm nhạc, nhóm còn có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và thành viên của nhóm là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám thế giới.