Manh mối quan trọng và cuộc tìm con gái mất tích như phim của bà mẹ Hà Nội

Sáng 26/7, chị Nguyễn Thuỳ Dương (sống ở phường Tây Hồ, Hà Nội) cùng chồng đáp máy bay vào TPHCM. Dù đã nhiều lần đặt chân đến đây nhưng chuyến đi lần này vô cùng đặc biệt.

Thời điểm đó, bé Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi) - con gái chị Dương - đã mất tích 3 ngày. Qua nhiều kênh thông tin và điều tra của công an, gia đình biết cháu đang ở khu vực tỉnh Tây Ninh.

Kiều Trang và bố trong giây phút đoàn tụ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhận được tin, chúng tôi tức tốc bay vào TPHCM để xuống Tây Ninh đón con. Suốt hơn 2 tiếng, tôi thấp thỏm, sợ con gái bị kẻ xấu đưa qua biên giới", chị Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hiện tại, cháu Trang đã trở về nhà an toàn. Với chị Dương, hành trình tìm con kéo dài 4 ngày là quãng thời gian đấu trí căng thẳng cho đến giây phút gia đình vỡ oà trong khoảnh khắc đoàn tụ.

Hành trình tìm con như phim

Khoảng 20h15 ngày 23/7, sau bữa cơm tối, vợ chồng chị Dương lên tầng 2 xem tivi. Hơn 50 phút sau, không thấy bé Kiều Trang ở nhà, chị cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không có tín hiệu.

Chờ mãi không thấy con về, chị Dương cùng chồng tìm kiếm tại nhiều địa điểm ở phường Tây Hồ, phường Cầu Giấy... Các ngõ ngách, quán ăn, khu vực gần nhà và trường học đều được kiểm tra, tung tích của con gái vẫn bặt vô âm tín.

"Suốt đêm hôm đó, tôi thấp thỏm, không dám chợp mắt, càng chờ con càng vô vọng... chỉ sợ bất trắc xảy ra", chị Dương nhớ lại.

Sáng 24/7, chị đăng tải thông tin tìm kiếm con gái mất tích lên mạng xã hội đồng thời trình báo sự việc với công an. Bài đăng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Sau vài giờ, những thông tin quan trọng đầu tiên liên quan đến dấu vết của Kiều Trang dần được hé lộ.

Mẹ của Kiều Trang kể, chiều 24/7, chị L. - chủ một cửa hàng cách nhà khoảng 200m - báo tin, cô bé nhờ nhận hộ tiền do một người lạ chuyển vào tài khoản. Qua sao kê tài khoản ngân hàng, công an xác định người chuyển tiền là N.V.H. trú tại tỉnh An Giang. Đối tượng này đã rời khỏi nơi thường trú.

"Tôi thử liên lạc với một người bạn trên mạng của con gái nhưng không nhận được hồi đáp. Cuộc tìm kiếm tưởng như rơi vào ngõ cụt...", chị Dương cho biết.

Theo chị, sau khi sự việc con gái mất tích lan toả rộng rãi, gia đình nhận được hàng trăm cuộc điện thoại hỏi thăm động viên và cung cấp thông tin.

Trong số đó, một đối tượng xấu ép phải chuyển tiền để đảm bảo an toàn tính mạng cho con. Sợ bị sập bẫy lừa, gia đình đề nghị chuyển hình ảnh của Kiều Trang. Đầu dây bên kia lên tiếng đe dọa, không cung cấp được bằng chứng xác thực.

Sau một ngày mòn mỏi chờ đợi, nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, lòng người mẹ thêm rối bời. Thay vì hoảng loạn, chị Dương cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách xâu chuỗi các mảnh thông tin rời rạc.

“Nhiều người trách móc tôi quá bình tĩnh, không thể hiện vẻ đau buồn. Họ không ở trong cuộc, làm sao hiểu hết nỗi đau khổ của người làm cha làm mẹ. Nếu hai vợ chồng khóc lóc và buồn phiền càng làm cho mọi việc rối ren", chị trải lòng.

Tia hy vọng từ cuộc gọi của người lạ

Sau nhiều nỗ lực nhưng không thu được kết quả, tia hy vọng xuất hiện với gia đình nhờ hàng loạt manh mối quan trọng từ TPHCM chuyển đến.

Theo chị, người dân ở bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) cho biết, có nhìn thấy một bé gái giống Kiều Trang vào đi vệ sinh nhờ và hỏi đường xuống xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

"Người dân giúp tôi trích xuất video từ camera hành trình của một chiếc ô tô khách đã chở Kiều Trang từ phía Bắc vào Nam. Do hình ảnh quá mờ, tôi không dám chắc đó là con mình", chị Dương nói.

Giữa lúc hỗn loạn với các thông tin từ miền Nam chuyển về, công an tìm thấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình mà Kiều Trang mang đi sửa trước khi rời khỏi Hà Nội.

Qua trích xuất dữ liệu từ điện thoại, công an phát hiện loạt tin nhắn giữa bé Kiều Trang và một người lạ mặt, tự xưng là “người yêu”. Đối tượng thường xuyên gửi tin nhắn ngọt ngào, dụ dỗ cô bé vào Tây Ninh.

Theo chị Dương, với các thông tin có được, gia đình nắm được hành trình của con gái đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục lên xe khách tới TPHCM. Bước ngoặt của hành trình tìm con gái đến sau khi một tài xế xe ôm lên tiếng.

Người này kể với gia đình, từng chở một cô bé có ngoại hình, độ tuổi trùng khớp với con gái chị Dương từ bến xe Ngã Tư Ga đến Tây Ninh.

"Nghe đến địa danh này, tôi biết giáp biên giới nên càng lo sợ hơn. Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, cháu đã bị đưa ra nước ngoài", người phụ nữ chia sẻ.

Chị cho biết, nhiều người ở bến Ngã Tư Ga từ chối chở Kiều Trang do không có người lớn đi kèm và cảnh báo mối nguy hiểm trên đường. Thế nhưng, nữ sinh 13 tuổi bỏ ngoài tai, nhiều lần khẳng định "có người nhà đón ở Tây Ninh" và cung cấp số điện thoại “người nhà” nên tài xế xe ôm mới nhận cuốc.

Xác định được khu vực con gái đang ở, vợ chồng chị vội vàng đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM. Máy bay hạ cánh lúc sáng sớm, bố mẹ của Kiều Trang di chuyển thẳng xuống xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Suốt quãng đường 40km, chị Dương hồi hộp đến nghẹt thở, thầm mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, giây phút đoàn tụ vẫn chưa đến.

Nhận được trình báo từ gia đình, Công an xã Hậu Nghĩa lập tức đến địa chỉ Kiều Trang xuống xe ôm. Tuy nhiên, cô bé đã lên ô tô khách trở về bến xe An Sương, TPHCM.

"Hai người từng đón con gái tôi sau khi xuống xe ôm được đưa về đồn để lấy lời khai. Một trong hai người này là N.V.H. - đối tượng chuyển tiền vào tài khoản của chị L.

Họ nói chỉ cho Kiều Trang ở nhờ. Đọc được thông tin trên mạng, biết gia đình đang tìm kiếm nên đưa tiền để cháu quay về Hà Nội", chị Trang tiết lộ.

Nắm bắt được tình hình, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Công an phường An Phú Đông, TPHCM rà soát, xác định được ô tô khách nhận chở cháu Trang về bến xe An Sương.

Khoảng 1 tiếng sau, công an thông báo đã tìm thấy bé Kiều Trang, chị Dương cùng chồng vội vàng quay lại TPHCM. Niềm hy vọng được thắp lên trong lòng người mẹ với gương mặt tiều tuỵ sau nhiều ngày căng thẳng tìm con gái.

Trong khoảnh khắc đoàn tụ, chị vừa thương vừa giận con gái. Bố mẹ kiệt quệ về sức lực còn Kiều Trang chưa cảm nhận được hết mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Cháu tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy hành trình từ Hà Nội vào TPHCM như chuyến du lịch", chị ngao ngán nói.

Sợ tái diễn cảnh tìm con trong vô vọng

Chiều 27/7, vợ chồng chị Thùy Dương cùng con gái rời TPHCM trở về Hà Nội. Ra khỏi sân bay, chị cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài.

Ngồi trong căn nhà trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), chị mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn những nỗi lo lắng.

Nhắc lại chặng đường tìm con, chị không giấu được sự xúc động. Với người phụ nữ này, đó là hành trình may mắn và kỳ diệu. Gia đình đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lạ, chưa từng một lần gặp mặt. Họ sẵn sàng chia sẻ thông tin, cung cấp hình ảnh, trích xuất camera, sẵn sàng cùng gia đình tìm kiếm cháu Trang.

Theo chị Dương, hiện tại con gái không có biểu hiện hoảng loạn, ăn ngủ bình thường. Nỗi trăn trở lớn nhất của hai vợ chồng là làm sao giúp con gái hiểu được mức độ nguy hiểm khi nhẹ dạ, nghe theo lời dụ dỗ của người lạ.

Bé Kiều Trang mong muốn nghỉ học, gia đình đang tiếp tục động viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trước đây, vợ chồng tôi nhiều lần cảnh báo con về việc kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện với người lạ. Ở tuổi 13, Trang vẫn còn quá ngây thơ, nghĩ ai cũng đáng tin", chị thở dài cho biết.

Được biết, từ lúc bắt đầu vào bậc tiểu học, Kiều Trang có biểu hiện tiếp thu chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Vài năm gần đây, bé thường xuyên lén chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, lơ là việc học. Hai vợ chồng thay nhau kèm cặp, hướng dẫn bài vở nhưng kết quả không khả quan.

Hiện tại, Kiều Trang bày tỏ mong muốn nghỉ học, chị Dương càng thêm lo lắng cho tương lai phía trước của con gái.

"Vợ chồng tôi đang thay nhau giám sát con. Tôi thấp thỏm nỗi lo con gái sẽ trốn nhà, bỏ đi một lần nữa”, chị chia sẻ.

Thông qua báo Dân trí, chị Thùy Dương mong muốn gửi lời cảm ơn đến Công an phường Tây Hồ và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an và Bộ đội Biên phòng TPHCM, các cơ quan truyền thông báo chí, cộng đồng mạng cùng bà con tại nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ, xác minh thông tin, điều tra giúp gia đình được đoàn tụ sau những ngày dài đầy lo âu.