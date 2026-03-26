Người phụ nữ bỏ qua khoản đền 13 triệu đồng, 6 năm sau nhận cái ôm bật khóc

“Cảm ơn chị vì năm đó đã không làm khó chồng em”, người phụ nữ vừa nói vừa ôm chầm lấy chủ quán, bật khóc. Bên cạnh, người đàn ông lặng lẽ mỉm cười.

Đoạn video ngắn ghi lại cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê ở Đà Lạt mới đây khiến nhiều người xúc động. Ít ai ngờ, đằng sau cái ôm và những giọt nước mắt ấy là một câu chuyện từ 6 năm về trước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Kim Hương - chủ quán cà phê ở Đà Lạt, cũng là người xuất hiện trong video - cho biết, cuộc gặp lại diễn ra hoàn toàn tình cờ vào ngày 22/3, khi quán đang đông khách.

Cuộc hội ngộ xúc động sau 6 năm (Video: Nhân vật cung cấp).

Hôm đó, một gia đình nhỏ xếp hàng chờ chụp hình tại quán. Khi đến lượt, người chồng bất ngờ lên tiếng: “Chị ơi, chị còn nhớ em không? Sáu năm trước em là người tông vào xe nhà chị”.

Ban đầu, chị Hương không nhận ra. Chỉ khi người này nhắc lại câu chuyện cũ, ký ức mới dần hiện về. Nhưng điều khiến chị bất ngờ hơn cả là phản ứng của người vợ - người đã bật khóc và nói lời cảm ơn ngay khi gặp chị.

Chị Hương nhớ lại, sự việc xảy ra vào chiều 27 Tết cách đây 6 năm. Khi đó, hai thanh niên đi xe máy đã tông vào chiếc xe của gia đình chị đang dựng trước nhà. Cú va chạm khiến xe hư hỏng nặng, hai người bị trầy xước, chảy máu.

Người phụ nữ bật khóc, ôm chầm lấy chị Hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chị Hương có mặt, thay vì tranh cãi đúng sai, chị lập tức gọi taxi đưa hai thanh niên vào bệnh viện xử lý vết thương. Hôm sau, chi phí sửa xe được xác định hơn 13 triệu đồng. Gia đình chị bức xúc, yêu cầu bồi thường, nhưng chị xin phép được đứng ra giải quyết.

“Khi hỏi chuyện, tôi biết các em làm phụ hồ, từ miền Trung lên Đà Lạt mưu sinh, hoàn cảnh không dư dả. Các em dự định hôm sau sẽ về quê ăn Tết. Tôi hỏi còn bao nhiêu tiền, thì em nói chỉ còn khoảng 2,7 triệu đồng - là tiền ứng trước ở chỗ làm”, chị Hương kể.

Thay vì yêu cầu bồi thường, chị đưa ra một đề nghị khác: Không dùng số tiền đó để đền xe, mà hãy mang đi mua quà cho gia đình rồi về quê ăn Tết. Toàn bộ chi phí sửa xe sau đó, chị âm thầm tự chi trả, thậm chí giấu gia đình và nói rằng phía bên kia đã bồi thường.

“Thà mình chịu thiệt một chút, còn hơn để người ta mang thêm gánh nặng về nhà trong dịp Tết”, chị nói.

Sau sự việc, hai bên không còn liên lạc. Chị Hương cũng dần quên đi, chỉ nhớ mang máng về một câu chuyện xảy ra vào những ngày cận Tết. Vì vậy, cuộc gặp lại sau 6 năm khiến chị thực sự bất ngờ. Một trong hai thanh niên năm xưa giờ đã có gia đình riêng, đưa vợ con quay lại chỉ để nói một lời cảm ơn.

Chị thừa nhận không còn nhớ gương mặt người gây tai nạn, chỉ khi nghe nhắc lại câu chuyện mới nhớ ra. Thời điểm đó, 13 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ khi bản thân chị cũng phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, nhưng chị vẫn lựa chọn bỏ qua.

“Trong khả năng của tôi, nếu chịu thiệt một chút mà người khác được trọn vẹn thì tôi thấy xứng đáng. Chuyện tôi quan tâm không phải là chiếc xe, mà đó là những ngày cận Tết. Ai cũng chỉ mong được về nhà một cách bình yên. Nghĩ đến việc các em về nhà với gương mặt trầy xước, để cha mẹ lo lắng, tôi đã thấy buồn rồi”, chị chia sẻ.

Đoạn video về cuộc hội ngộ nhanh chóng thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước cách hành xử đầy bao dung của người phụ nữ. Dù vậy, chị Hương cho biết cuộc gặp lại diễn ra khá chóng vánh. Sau khi chụp ảnh cùng chị, gia đình nhỏ cũng rời đi, nên chị không có thêm thông tin liên lạc.

“Tôi không mong được nhớ ơn, thậm chí đã quên câu chuyện cũ, nhưng khi họ còn nhớ và quay lại, tôi thật sự rất vui”, chị nói.

Chị Kim Hương trong trang phục cổ trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Kim Hương vốn là gương mặt được nhiều người biết tới. Trước đó, chị từng gây chú ý khi mặc cổ trang, giả giọng các nhân vật kiếm hiệp để giao lưu, trêu đùa du khách tại quán, thu hút hàng triệu lượt xem.

Những màn trò chuyện ngẫu hứng với khách được quay lại và lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người yêu thích. Không ít du khách cũng tìm đến quán chỉ để gặp chị Hương và chụp ảnh lưu niệm.