Cô gái chốt đơn đồ ăn Việt mỏi tay ở châu Phi, phải thuê 2 giúp việc phụ

Sau bữa tối, Ngọc Yến (sinh sống tại Ethiopia) đăng thực đơn gồm các món như bánh dứa, bún bò Huế… lên hội nhóm có hơn 20 khách đều là người nước ngoài. Chốt đơn xong, cô tranh thủ sơ chế nguyên liệu để kịp giao đồ ăn đến tay khách vào ngày hôm sau.

Sống cùng bạn trai người Trung Quốc tại đất nước này đã hơn 4 năm, lượng khách đặt mua đồ ăn ngày càng tăng, Ngọc Yến phải thuê 2 giúp việc là người bản địa.

Từ đây, nhiều câu chuyện bi hài nảy sinh giữa gia chủ và nữ giúp việc tên là Angeli. Những video do cô gái đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Angeli vụng về, làm đâu hỏng đó. Nhìn gương mặt của cô ấy, tôi cảm thấy thương. Dù bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi quý mến nhau như hai người bạn", Ngọc Yến chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cuộc sống nhiều bất ngờ ở châu Phi

Quen bạn trai người Trung Quốc tại Việt Nam, ban đầu, Ngọc Yến dự định sang châu Phi sống một thời gian rồi quay về. Vì nhiều lý do, cô ở lại cho đến nay.

Ngày mới chân ướt chân ráo sang nước bạn, cô gái bỡ ngỡ, vì cơ sở vật chất như sân bay, đường phố thời điểm đó chưa phát triển.

Điều khiến cô bất ngờ nhất là khí hậu. Trái với hình dung về một châu Phi khô nóng, nơi Ngọc Yến sinh sống có thời tiết mát mẻ quanh năm, do nằm ở độ cao 2.000-3.000m so với mực nước biển.

Thời gian đầu, rào cản lớn nhất với Ngọc Yến là ẩm thực. Người dân địa phương thường ăn bốc, dùng nhiều hành tây trong các món ăn. Do không quen khẩu vị, cô phải tự nấu ăn và mang theo mì tôm từ Việt Nam.

Thường ngày, cô đi siêu thị bán các đồ châu Á do người Trung Quốc làm chủ. Một số mặt hàng của Việt Nam có bán ở đây nhưng giá rất đắt. Cụ thể, một chai nước mắm được bán với giá 500.000 đồng, mỳ tôm khoảng 50.000 đồng/gói, phở ăn liền có giá 70.000 đồng - 80.000 đồng/gói.

Ngoài thời gian nội trợ, Ngọc Yến thích vào bếp làm bánh để thoả mãn niềm đam mê với ẩm thực. Hoàn thành những mẻ bánh dứa vàng ươm, cô thường chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Những chiếc bánh đẹp mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều đồng nghiệp của bạn trai tò mò đặt mua rồi thúc giục cô buôn bán.

Đến nay, căn bếp nhỏ của Ngọc Yến đều đặn đỏ lửa suốt 3 tháng qua. Cô bất ngờ vì lượng khách ngày một tăng. Thực đơn phong phú với các món như nem, bún bò Huế, bún riêu, phở, bánh da lợn, bánh dứa, bánh tét…Trong đó, các món bún, phở có giá 300.000 đồng/suất.

Sống tại một đất nước xa lạ như Ethiopia, Ngọc Yến có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện và trải nghiệm mà trước đây không bao giờ ngờ tới.

Cô nhớ có lần đi thăm một người phụ nữ mới sinh, mọi người khuyên không phải tặng sữa hay tiền, nên mua một con dê sống.

"Ban đầu, tôi bất ngờ vì chưa bao giờ mua dê tặng bà đẻ. Sau này, tôi mới biết, phụ nữ sau sinh cần bồi bổ, còn thịt dê có nhiều dưỡng chất tốt", cô bày tỏ.

Trong ẩm thực của Ethiopia, thịt bò được đánh giá cao nhờ được chăn thả tự nhiên trên những đồng cỏ rộng, trong điều kiện khí hậu mát mẻ, tạo nên chất lượng thịt thơm ngon đặc trưng. Người dân nơi đây còn có món bò sống trộn gia vị mang tên Kitfo.

Nhiều lần chứng kiến người địa phương thưởng thức món ăn này một cách ngon lành, Ngọc Yến vẫn chưa đủ can đảm để thử, bởi cảm giác e dè khi phải ăn thịt sống.

Chuyện bi hài với nữ giúp việc

Bận rộn với công việc bán đồ ăn cho khách, Ngọc Yến quyết định thuê osin dọn dẹp, quét nhà, rửa bát và giặt đồ... với mức lương 314.000 đồng/tháng, mỗi ngày làm 2 tiếng.

Mức lương giúp việc tại Ethiopia tương đối thấp so với Việt Nam. Những người làm cho gia đình nước ngoài, thu nhập dao động khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/tháng, trong khi đó, nếu làm cho các hộ gia đình bản địa, họ chỉ nhận khoảng 500.000 đồng/tháng.

Khi lượng khách đặt món ngày càng tăng, Ngọc Yến ở trong bếp suốt cả ngày, không còn thời gian quán xuyến việc nhà. Cô tìm thuê thêm một người giúp việc nữa làm từ 9h đến 17h30.

Từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Yến không đặt nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Với cô, quan trọng nhất là người làm phải thật thà, không trộm cắp.

Thông qua người quen là đồng nghiệp của chồng, Ngọc Yến biết Angeli đang tìm công việc dọn dẹp nhà cửa với mức lương 2,7 triệu đồng/tháng.

"Hiện, tôi có 2 giúp việc hỗ trợ công việc trong nhà. Nếu một mình tôi xoay xở sẽ không kịp giao hàng cho khách", cô nói.

Ngày đầu tiên, Angeli đến muộn tới 3 tiếng so với giờ hẹn nên không tạo được thiện cảm với gia chủ.

"Cô ấy giải thích phải chuẩn bị đồ ăn cho con nhỏ nên đến muộn. Bản thân tôi là một người mẹ nên thấu hiểu và thông cảm", Ngọc Yến chia sẻ.

Bắt tay vào công việc, Angeli ghi điểm bởi sự chăm chỉ, thật thà và nhanh nhẹn.

Điều khiến nữ chủ nhà bất ngờ hơn cả là việc Angeli trích một phần tiền lương ít ỏi của mình để thuê người trông con tại nhà.

"Tôi thực sự chưa hiểu được với mức thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, họ có thể xoay xở như thế nào để trả thêm 450.000 đồng/tháng cho bảo mẫu", cô gái chia sẻ, không giấu được sự ngạc nhiên.

Dù mức lương không cao, nữ giúp việc vẫn diện mỗi ngày một bộ váy đẹp có giá từ 500.000 đến 700.000 đồng .

Đến nay, hoàn cảnh gia đình của Angeli vẫn là ẩn số. Do rào cản ngôn ngữ, cả hai chỉ giao tiếp bằng vốn tiếng Trung và tiếng Anh ít ỏi, hiếm có cơ hội chia sẻ về cuộc sống riêng.

Sau thời gian làm việc cùng nhau, sự gần gũi giúp họ hiểu nhau hơn, vượt qua khoảng cách về văn hoá, lối sống.

"Tôi đối xử với cô ấy như một người bạn. Nữ giúp việc mang đến bầu không khí vui vẻ trong nhà", cô gái bày tỏ.

Hàng ngày, ngoài việc nấu nướng món ăn để bán, Ngọc Yến thường quay lại những khoảnh khắc Angeli phụ bếp, dọn dẹp nhà cửa… Dù ít nói trước ống kính, sự xuất hiện tự nhiên của cô gái Ethiopia thu hút sự chú ý và nhận được nhiều tương tác từ người xem.

"Tôi không hoàn hảo nên không thể đòi hỏi người khác phải điểm 10. Tôi mong muốn trao cơ hội cho người có hoàn cảnh khó khăn giúp họ cải thiện cuộc sống", Ngọc Yến bày tỏ.