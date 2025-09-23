Trung Quốc: Rắn hổ mang dài 3,5m vào nhà, vợ chồng già thức trắng đêm vì sợ

Vụ việc rắn hổ mang dài 3,5m bò vào nhà dân được chính quyền thôn Bảo Nguyên thuộc trấn Cẩm Bình, huyện Miễn Ninh (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) xác nhận.

Được biết, vào chiều tối 11/9, hai vợ chồng ông bà Bành phát hiện một con rắn cỡ lớn bò vào nhà. Sau đó, con vật leo lên trên rồi cuộn chặt ở xà nhà. Vì tuổi cao sức yếu, hai vợ chồng cố gắng tìm mọi cách đuổi con vật, nhưng bất thành.

Con rắn bám chặt trên xà nhà khiến đôi vợ chồng lớn tuổi mất ngủ cả đêm vì sợ (Ảnh: News).

Ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng già sinh sống nên ông bà Bành rất bất an, thức trắng đêm không ngủ vì lo sợ. Sáng sớm hôm sau, cả hai vội vã liên hệ với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền trấn Cẩm Bình đã huy động công an địa phương, chính quyền thôn và đội cứu trợ khẩn cấp tới hiện trường.

Ban đầu, do không nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, đội bắt rắn còn nhầm tưởng đây là con rắn thuộc loài không có độc.

Tuy nhiên, ông Lâm, đội trưởng đội cứu hộ vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt rắn, phát hiện ra đây là rắn hổ mang một mắt kính (còn gọi là rắn hổ đất, rắn hổ mang mắt đơn). Thấy vậy, mọi người lập tức rút lui, gọi điện cho lực lượng cứu hộ huyện Miễn Ninh tới giúp sức.

Lúc này, đội cứu hộ và cứu nạn phòng cháy chữa cháy huyện Miễn Ninh có mặt, mang theo dụng cụ chuyên môn. Vị trí nơi con rắn bò bám là nơi khó tiếp cận, khiến việc tóm bắt gặp nhiều khó khăn.

Đội cứu hộ trang bị đồ bảo hộ và dụng cụ bắt rắn chuyên dụng tới hỗ trợ (Ảnh: Sohu).

Các thành viên mặc đồ bảo hộ an toàn, tiếp cận cẩn trọng ở khu vực có không gian hạn chế. Sau nhiều giờ nỗ lực, đội cứu hộ khóa chặt phần đầu rắn, áp dụng phương pháp bắt giữ.

Trong quá trình giằng co, con rắn đã cắn vào găng tay một thành viên trong đội cứu hộ và phun nọc độc. Tuy nhiên nhờ việc phòng hộ tốt nên người này không bị thương.

Cuối cùng, con rắn hổ mang được cho vào túi chuyên dụng, bàn giao cho cơ quan lâm nghiệp huyện chờ xử lý tiếp. Con vật có chiều dài 3,5m, nặng khoảng hơn 3kg.

Sau vụ việc, chính quyền trấn Cẩm Bình tăng cường cảnh báo người dân về việc có sự xuất hiện của rắn hổ mang mắt đơn xuất hiện trên địa bàn thời gian gần đây.

Ngoài việc cảnh báo an toàn, chính quyền cũng phối hợp với ngành lâm nghiệp, lực lượng cứu hộ đi tuần tra các khu vực trọng điểm, tuyên truyền tới người dân trang bị kiến thức an toàn khi bắt gặp động vật hoang dã gây nguy hiểm.

Rắn hổ mang là loài cực độc (Ảnh minh họa: Sina).

Các chuyên gia cũng cảnh báo, rắn hổ mang mắt đơn có đặc điểm đầu và cổ dẹp. Phía dưới cổ có vảy màu trắng tương phản rõ với nền đen xung quanh. Toàn thân con vật thường có hoa văn kẻ ngang. Đây là loài có nọc độc cực mạnh.

Người dân khi phát hiện ra chúng, nên giữ khoảng cách an toàn và gọi số khẩn cấp nhờ hỗ trợ, không nên tự ý bắt giết. Nếu bị nhiễm nọc độc của rắn hổ mang mắt đơn, nạn nhân cần tiêm huyết thanh kịp thời, nếu không dễ nguy hiểm tới tính mạng.