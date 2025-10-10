Hải Phòng: Người mẹ phát hiện rắn độc trong nhà sau tiếng hét của con

Tối 7/10, chơi thể thao về muộn, chị Ngọc Liên (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) tranh thủ tắm rửa. Đang ở trên tầng 2, người phụ nữ nghe tiếng hét thất thanh của con gái ở tầng 1.

Vội vàng chạy xuống, chị nhìn thấy một con vật màu đen đang nằm khoanh tròn phía sau bồn cầu.

Trước đó, con gái tình cờ phát hiện nhà vệ sinh lấm lem chất bẩn, nghe âm thanh "phì phì" phát ra sau lưng, con của chị Liên giật mình bỏ chạy.

Chồng chị Liên phối hợp với một người hàng xóm mới bắt được con rắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nghe tiếng con hét, phát hiện nhà có rắn độc, tôi lập tức gọi chồng hỗ trợ", chị Ngọc Liên kể.

Người chồng phối hợp với hàng xóm dùng gậy dụ rắn trườn ra ngoài. Sau 15 phút, hai người đàn ông mới bắt được con vật dài 1,2m.

Trích xuất camera giám sát, hai vợ chồng chị Liên không nhìn thấy rắn bò vào nhà theo lối cửa chính.

"Phía sau nhà tôi là khu chợ với nhiều cống rãnh. Tôi nghi ngờ rắn chui theo đường ống xả thải lên phía trên. May mắn con gái tôi phát hiện kịp thời, nếu không cháu có thể bị tấn công và trúng độc nặng", chị cho biết.

Con rắn với các khoang trắng, đen khiến gia đình chị Ngọc Liên ám ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua hình ảnh được cung cấp, một người bạn của chị Liên - có kinh nghiệm bắt rắn - nhận định, con rắn xuất hiện trong nhà chị là cạp nia. Cạp nia là một trong 12 loài rắn cực độc thuộc họ rắn hổ mang.

Rắn cạp nia sống ở các khu rừng, đồng ruộng ở châu Á. Chúng sống trên cạn, săn mồi về đêm, chủ yếu ăn ếch, chuột, thằn lằn...

Loài rắn này thường có chiều dài hơn 1m, cá biệt một số con có thể dài tới 2m. Với độc tố thần kinh, nếu bị cạp nia cắn, bệnh nhân có thể bị ngừng thở vài tiếng sau đó.