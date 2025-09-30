Đường ngập sâu, nước tràn hầm để xe, dân chung cư Hà Nội đắp cát ngăn ngập

Sáng 30/9, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh sống tại khu chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hà Nội) dự định xin làm việc online vì trời mưa lớn, nhiều tuyến phố trên lộ trình anh di chuyển bị ngập sâu.

Tuy nhiên, vừa mở máy tính chưa được bao lâu, anh đọc được thông tin trên nhóm cư dân cho biết, khu tầng hầm để xe có nguy cơ bị ngập.

Lối xuống hầm để xe sau đó được dựng tấm chắn, kè bao cát ngăn nước tràn xuống (Ảnh: Hồng Anh).

Anh Mạnh vội vàng di chuyển xuống tầng hầm để quan sát xem những chiếc xe của gia đình có bị ảnh hưởng không.

“Khu vực cửa hầm để xe nước từ trên đường tràn xuống, cư dân chuẩn bị đi làm hoang mang không biết nên đi tiếp hay dừng. Nhiều người phỏng đoán, nước ở các tuyến đường xung quanh phải dâng rất cao thì mới chảy xuống hầm mạnh như vậy”, anh Mạnh nói.

Theo anh Mạnh, thời điểm ấy, một số người dân lo lắng xuống xem xe, một số chuẩn bị đi làm nhưng bị kẹt lại vì mưa lớn.

Ai cũng sợ đi ra đường thì ngập mà để xe trong hầm, nếu không ngăn nước kịp thì nơi đây cũng trở thành vùng trũng hứng trọn dòng nước đang ào ào đổ về.

Mỗi khi mưa lớn, những người dân để xe ở các khu chung cư thuộc khu vực thường xuyên bị ngập như anh Mạnh lại cảm thấy lo lắng (Ảnh: Hồng Anh).

Tuy nhiên, sau đó, lực lượng bảo vệ của chung cư đã tìm cách chặn cửa hầm, ngăn bao cát và dùng bơm bơm nước ra. Đến 10h, hầm để xe cơ bản đã hết ngập, chỉ còn một số khu vực nước xâm xấp mặt sàn.

Ông Chu Hưng Giáp - Trưởng Ban quản trị chung cư Gemek II (ở An Khánh) - cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn nên các tuyến đường quanh khu chung cư bị ngập sâu. Nước ở mặt đường cao hơn lối vào hầm khoảng 10-15cm, nên chảy ngược vào trong, mỗi lần ô tô di chuyển lại tạo thành sóng khiến dòng nước ào vào mạnh hơn.

Để ngăn nước tràn xuống hầm để xe, Ban quản trị đã cử lực lượng đắp bao cát, phía trong hầm bố trí máy bơm 3 pha, hoạt động liên tục.

"Vào đầu giờ sáng, chúng tôi buộc phải mở rào chắn để bà con cho xe ra khỏi hầm. Những lúc ấy, nước lại tràn vào mạnh hơn. Sau đó, chúng tôi nghĩ ra cách dựng cầu tạm cho xe leo qua vách chắn và các bao cát để đi ra đường", ông Giáp nói.

Theo Trưởng Ban quản trị chung cư Gemek II, sáng 30/9 có tình trạng nước tràn vào hầm để xe nhưng lực lượng bảo vệ luôn túc trực xử lý để đảm bảo tài sản cho cư dân.

Cầu tạm được dựng lên để cho xe từ hầm di chuyển lên mặt đường (Ảnh: Chu Hưng Giáp).

Sau cơn mưa lớn từ đêm 29/9, sáng nay nhiều tuyến phố Hà Nội lại chìm trong biển nước. Không chỉ tại An Khánh, nhiều tuyến đường ở các khu vực khác như ở Mỹ Đình, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Mễ Trì… cũng rơi vào tình trạng ngập sâu tới nửa bánh xe, việc đi học, đi làm của người dân và các trẻ nhỏ vì thế bị đảo lộn.

Chị Minh Ánh (37 tuổi, phường Đông Ngạc) cho biết, do mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập nên các cô giáo gửi thông báo học sinh Trường Tiểu học Đông Ngạc tạm nghỉ học.

“7h45 phụ huynh mới nhận được thông báo. Một số bạn đã đến trường, một số thì chưa thể ra khỏi nhà vì mưa ngập. Với những học sinh đã đến trường hoặc gia đình không thể thu xếp trông con thì nhà trường vẫn nhận trông giúp. Song tôi thấy mưa gió đi lại vất vả nên đã cho con ở nhà, tôi cũng đành xin nghỉ làm”, chị Ánh nói.

Nhiều tuyến phố biến thành sông khiến việc đi lại của người dân thêm khó khăn. Một người dân ngã xe máy, đang mò mẫm tìm điện thoại bị rơi (Ảnh: Hải Long).

Sáng 30/9, vợ chồng chị Hoàng Anh ở chung cư thuộc phường Tây Mỗ cũng phải nghỉ làm vì không thể đưa con qua đoạn đường ngập để đến trường ở xã Sơn Đồng, cách nơi ở khoảng 4km.

“Trường vẫn tổ chức dạy học và gửi đường dẫn học trực tuyến cho các bạn không thể đến lớp. Hai con tôi còn nhỏ (lớp 1 và lớp 3), không thể tự thao tác mở máy, lịch học lại diễn ra cả ngày nên bố mẹ đành ở nhà, mỗi người kèm một bạn để theo kịp kiến thức với các bạn cùng lớp”, chị Hoàng Anh nói.

Người phụ nữ cho biết, mỗi lần Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, mưa ảnh hưởng sau bão, chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì đi đâu cũng ngập, lụt. Người lớn chật vật đi làm, trẻ con không thể đến trường.

Để giải quyết khó khăn trước mắt, gia đình chị dự định sẽ chuyển nhà đến gần trường, tránh hẳn những tuyến đường ngập, có như thế việc học của các con mới không bị ảnh hưởng.

Theo bản tin của Trung Tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 11h, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết, vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ...

Trung Tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong khoảng 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bàn về cách ứng phó với mưa, bão khi ở các khu chung cư, nhà cao tầng, TS Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai - từng chia sẻ, các hộ dân sống trong chung cư cũng cần tính toán xem hầm để xe có bị ngập không để có phương án bảo đảm tài sản xe cộ.

Ban quản lý các chung cư cần chú trọng phương án ứng phó, chuẩn bị hệ thống bơm thoát nước nếu xảy ra ngập lụt. Ngoài ra, các hộ dân ở nhà cao tầng cần đem các chậu cây, đồ vật nặng ngoài ban công vào trong nhà, đóng kín cửa sổ để tránh tạt nước làm hỏng hệ thống sàn lát, đồ đạc.