Những người lính tuổi 18 hành quân xuyên rừng, nay xuyên đêm ngắm hòa bình

"Hòa bình thật tuyệt vời"

Từ trưa 1/9, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố quanh khu vực đã rợp cờ hoa, hàng vạn người dân đổ về để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Giữa dòng người ấy, những cựu binh với mái tóc bạc phơ, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt rực sáng, ngực áo lấp lánh huân chương, đã vượt quãng đường xa xôi để được sống trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn.

Bà Phạm Thị Nga phấn khởi chụp ảnh lưu niệm cùng dàn pháo lễ (Ảnh: Tùng Khánh).

Bà Phạm Thị Nga (73 tuổi) - Nguyên Thượng sĩ Cục Quản lý xe máy, Tổng cục Kỹ thuật 354 - đứng giữa phố phường rợp cờ đỏ, không giấu nổi niềm xúc động. Bà cho biết, nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà xuất ngũ, đất nước đã đổi thay quá nhiều. Những chiếc xe đạp thồ chở hàng tạ lương thực năm xưa giờ nhường chỗ cho những dàn khí tài hiện đại, xe quân sự chở được gấp trăm lần.

"Ngắm nhìn vẻ đẹp của hòa bình, tôi thấy tự hào vì những đóng góp nhỏ bé của mình ngày ấy cũng đã góp phần làm nên ngày hôm nay", bà nói, đôi mắt rưng rưng.

Không khí tại đường Hùng Vương càng thêm sôi nổi khi cựu chiến binh Nguyễn Viết Tăng - người từng công tác ở biên giới đỉnh Mẫu Sơn - bắt nhịp cho đồng đội và người dân hát vang ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Giọng hát hòa cùng tràng vỗ tay dồn dập, khiến ông xúc động thốt lên: "Hòa bình thật tuyệt vời".

Ông Nguyễn Viết Tăng bắt nhịp cho mọi người cùng hòa giọng trong ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" (Ảnh: Thanh Hà).

Những hành trình vượt mưa nắng về với Thủ đô

Từ nhiều miền quê xa xôi, các cựu chiến binh vượt đường xa để có mặt tại Thủ đô trong ngày hội lớn. Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 do ông Nguyễn Đình Thi - Đại úy, Trưởng ban liên lạc - dẫn đầu, đã tập hợp đồng đội từ khắp Bắc - Nam về Hà Nội.

Ông Thi chia sẻ, mục đích chuyến đi là để cùng đồng đội hòa mình vào không khí trọng đại của ngày lễ, đồng thời tri ân lịch sử và kỷ niệm những đồng đội từng tham gia các chiến trường. Để chuẩn bị cho hành trình, đoàn đã mang theo đầy đủ thức ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết, bảo đảm sức khỏe cho toàn bộ thành viên trong suốt chuyến đi.

Ông Nguyễn Đình Thi cùng đồng đội đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để chờ xem diễu binh (Ảnh: Thanh Hà).

Trải qua nhiều chiến trường ác liệt, trong đó có chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh và cả những năm tháng ở Campuchia, ông Thi bồi hồi: "Thời chiến gian khổ lắm, cực kỳ gian khổ. Nhưng khi chứng kiến không khí ngày hôm nay, tôi thấy rất hạnh phúc".

Cô Trần Thị Mai - người từng tham gia chiến dịch Đắk Tô - Tân Cảnh (1967) ở chiến trường Tây Nguyên - cũng có mặt từ sớm. Từ Đắk Lắk ra Hà Nội, cô bị lạc đoàn nhưng nhanh chóng nhập cùng Sư đoàn 10.

Trời mưa, cô vẫn lạc quan: "Ngày xưa tôi từng ngồi dưới mưa bom bão đạn. Giờ ngồi dưới cơn mưa trong khung cảnh hòa bình, tôi thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng".

Ông Lê Phương Thiện (73 tuổi, Thanh Hóa) có mặt tại Hà Nội từ 14h ngày 30/8 để kịp chứng kiến ngày đại lễ của dân tộc. Trải qua quãng đường xa và đêm thức ngoài trời, ông hạnh phúc khi hòa trong hàng vạn người dân Thủ đô cùng đứa cháu nhỏ.

Ông Lê Phương Thiện chấp nhận ngủ ngoài đường 2 đêm để được xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Đinh Kiều Minh).

Nắm tay cháu, ông xúc động nói: "Tôi đã đi qua chiến tranh, đồng đội nhiều người mãi mãi không trở về. Hôm nay, được đưa cháu ra đây chứng kiến không khí đại lễ, tôi thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Tôi chỉ mong các cháu sau này luôn tự hào và biết gìn giữ nền hòa bình mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng xương máu".

Tương tự, ông Trương Hữu Anh (70 tuổi, Tuyên Quang) đã có mặt từ sáng sớm. Ký ức một thời bom đạn ùa về khi ông đứng giữa Thủ đô rợp cờ đỏ sao vàng: "Ngày xưa, chúng tôi từng chiến đấu trong khói lửa để giành lấy độc lập. Hôm nay, giữa Hà Nội hòa bình, nhìn đoàn quân hùng dũng diễu hành, tôi thấy niềm tự hào dâng trào".

Có mặt từ chiều 30/8, ông Trần Xuân Hoan (69 tuổi, Thái Nguyên) - cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 - lặng lẽ tìm chỗ giữa dòng người đông đúc trên phố Tràng Thi.

Ông Hoan mong ngóng giây phút các đoàn quân sải bước, thể hiện khí thế của một đất nước đang không ngừng phát triển (Ảnh: Thanh Hà).

Mái tóc bạc phơ, dáng người gầy nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, chan chứa niềm mong ngóng. Khi thấy ông, nhiều người dân quanh đó đã nhường ghế, nhường chỗ ngồi đẹp để ông có thể theo dõi trọn vẹn lễ diễu binh. Sự quan tâm giản dị ấy khiến ông xúc động, miệng nở nụ cười hiền.

"Các con lo tôi tuổi cao, chen chúc sẽ mệt, nhưng tôi bảo mình còn khỏe, phải tận mắt chứng kiến không khí ngày hội lớn của đất nước", ông nói, giọng chậm rãi mà rắn rỏi, như khẳng định quyết tâm của người lính năm xưa.

"Cuối đời, được đứng nơi đây, tôi thấy thanh thản lắm"

Trong dòng người háo hức về Ba Đình, ba bà Đỗ Thị Len, Đỗ Thị Lụa và Đỗ Thị Vải (cùng quê Thanh Hoá) nổi bật với mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò. Họ từng là thanh niên xung phong trên chiến trường miền Nam. Dù tuổi cao, sức yếu, bà Lụa - thương binh mang thương tật 23% - vẫn cố gắng theo các bạn đồng đội ra Hà Nội.

"Ngày còn trẻ, chúng tôi đi bộ hàng chục cây số, ngủ rừng, ăn sắn, chỉ mong đất nước độc lập. Giờ cuối đời, được đứng nơi đây, tôi thấy thanh thản lắm", bà nói.

Những cụ bà không nén được cảm xúc khi nhớ về thanh xuân gắn liền với đạn bom (Ảnh: Đinh Kiều Minh).

Bà Len nhớ về tuổi 18, những ngày hành quân xuyên rừng, nằm võng mắc ngang xe tải chở quân: "Chúng tôi đã đi qua bom đạn, nên hôm nay có được hòa bình, tôi càng trân quý gấp bội".

Còn bà Vải khẳng định: "Dù mệt mấy cũng phải đi, chỉ để một lần nữa thấy cờ Tổ quốc tung bay trong ngày lễ lớn".

Giữa dòng người tấp nập hướng về lễ diễu binh, hình ảnh cựu chiến binh Vũ Văn Đàm - người đã mất một chân sau cuộc kháng chiến chống Mỹ - trở nên đặc biệt lay động.

Trên chiếc xe lăn cũ, ông ngồi vững chãi, mái tóc bạc phơ rung nhẹ trong gió thu Hà Nội. Bên cạnh, người vợ tảo tần nắm chặt tay chồng, thi thoảng cúi xuống chỉnh lại tấm chăn mỏng, ánh mắt trìu mến dõi theo từng cử chỉ của ông.

Ông Đàm được gia đình hộ tống đến xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Thanh Hà).

Ông Đàm nhập ngũ năm 1967, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến đấu tại thôn Hai, xã Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ). Chiến tranh ác liệt đã lấy đi một chân của ông, đồng thời để lại nhiều di chứng sức khỏe. Dù vậy, ông vẫn luôn lạc quan, vì đất nước giờ đã được hòa bình và thống nhất.

Gia đình đã đưa ông ra đường Hùng Vương từ sớm. Giữa rừng cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, ông Đàm giữ nụ cười hiền hậu. Không khí hân hoan của người dân khiến trái tim người lính già rộn ràng.

Khoảnh khắc giản dị nhưng chan chứa cảm xúc khiến những người xung quanh lặng đi. Ai nấy đều xúc động, thấy trong ông Đàm hình ảnh sống động của một thế hệ đã hy sinh máu xương để đổi lấy hòa bình của hôm nay.